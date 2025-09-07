RSS
Розвиток фінанси та цілі
Нед 07 вер, 2025 19:56

Розвиток фінанси та цілі

Привіт,цікаво чи хтось на форумі сидить 18-25 років,та як ви розвиваєтеся в плані фінансів та стосунків між людьми похожих амбіцій та цілей,також булоб чудово почути і більш досконалих та старших як ви налагоджували звязки в свої роки чи навіть у теперішній час?
Vadum
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.09.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
