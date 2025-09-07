|
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:56
Розвиток фінанси та цілі
Привіт,цікаво чи хтось на форумі сидить 18-25 років,та як ви розвиваєтеся в плані фінансів та стосунків між людьми похожих амбіцій та цілей,також булоб чудово почути і більш досконалих та старших як ви налагоджували звязки в свої роки чи навіть у теперішній час?
