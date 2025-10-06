RSS
Рейтинг країн з найсильнішими
паспортами у світі

Рейтинг країн з найсильнішими паспортами у світі
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 23:03

Рейтинг країн з найсильнішими паспортами у світі

Пропонуємо до обговорення:
У світовому рейтингу найвпливовіших паспортів світу відбулися зміни. Зокрема, вперше за 20 років США більше не входить до першої десятки. Падіння спостерігається і в британського паспорта, який опустився до історично низької позиції. У той же час, європейські країни і надалі утримують лідерство завдяки безвізовому режиму.

Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 23:03

Як цікаво. А чому про Україну не написали? Ми в тому рейтингу з 32 на 33 перемістилися. Бо за рік при потужному 4 країни безвіз з Україною скасували. Але це фігня, головне що поки окупують Куп'янськ та Покровськ головнокомандувач втретє з королем Великобританії зустрівся.
