|
|
|
Рейтинг країн з найсильнішими паспортами у світі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:03
Пропонуємо до обговорення:
У світовому рейтингу найвпливовіших паспортів світу відбулися зміни. Зокрема, вперше за 20 років США більше не входить до першої десятки. Падіння спостерігається і в британського паспорта, який опустився до історично низької позиції. У той же час, європейські країни і надалі утримують лідерство завдяки безвізовому режиму.
Дивися повний текст Рейтинг країн з найсильнішими паспортами у світі
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100603
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 25 жов, 2025 23:03
Як цікаво. А чому про Україну не написали? Ми в тому рейтингу з 32 на 33 перемістилися. Бо за рік при потужному 4 країни безвіз з Україною скасували. Але це фігня, головне що поки окупують Куп'янськ та Покровськ головнокомандувач втретє з королем Великобританії зустрівся.
-
salvydas
-
-
- Повідомлень: 180
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|