Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 13:16

Секрети інвестицій


Війна кардинально змінила фінансові правила, але інвестиційний ринок в Україні адаптувався і шукає нові шляхи зростання. Сьогодні ми поговоримо про те, як орієнтуватися у цій реальності.

Ми розберемо топові помилки, які роблять українські інвестори, з'ясуємо, чи варто бігти за кордон і які країни є найцікавішими. А також зазирнемо у світ стартапів та венчурних фондів: що саме шукають досвідчені капіталісти, і як вони оцінюють реалістичність бізнес-ідей в умовах, коли геополітика диктує свої умови.

Наші експерти - підприємець, інвестиційний експерт та доктор юридичних наук Олесь Вареник і один з найперших українських інвесторів, зі стажем понад 35 років у бізнесі Мирослав Табахарнюк.

Це буде відверта розмова про гроші, ризики, соціальну відповідальність та про те, що сьогодні є головним досягненням у бізнесі.

00:00 Вступ, представлення експертів
01:45 Які інвестиційні можливості є в Україні сьогодні
04:14 Трикутник успіху інвестора. Історія старту від Олеся Вареника
07:17 Інвестування в Україні на початку незалежності: можливості тоді й зараз
10:04 Власний бізнес як інвестиційний інструмент: чи є ідеальна формула?
11:35 Фондовий ринок в Україні: держава повинна продати все крім совісті
15:25 Чому українці тримають під матрацами десятки мільярдів доларів
16:25 Успішні кейси фондового бізнесу в Україні
18:06 Культура інвесторів в Україні: як нам досягти рівня провідних країн світу
22:22 Який внутрішній потенціал для інвестування / Великі заробітки на відбудові України
25:51 Найпривабливіші галузі для інвесторів в Україні
32:55 Бізнес і заробітчанство: перший мільйон на цьому не заробиш
37:34 Суть великих бізнес проєктів в Україні
38:45 Інвестиційне планування: розділення сімейного і бізнес бюджету
42:38 Інвестиційний портфель Олеся Вареника
47:17 Інвестиційний портфель Мирослава Табахарнюка
52:08 Еталонні інвестиції: рецепт успіху портфелю / Інвестиції в нерухомість: пан або пропав
56:37 Як краще диверсифікувати портфелі? Принцип Баффета
01:01:16 В чому полягає найбільший успіх інвестора

