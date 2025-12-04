Секрети інвестицій

Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Війна кардинально змінила фінансові правила, але інвестиційний ринок в Україні адаптувався і шукає нові шляхи зростання. Сьогодні ми поговоримо про те, як орієнтуватися у цій реальності.



Ми розберемо топові помилки, які роблять українські інвестори, з'ясуємо, чи варто бігти за кордон і які країни є найцікавішими. А також зазирнемо у світ стартапів та венчурних фондів: що саме шукають досвідчені капіталісти, і як вони оцінюють реалістичність бізнес-ідей в умовах, коли геополітика диктує свої умови.



Наші експерти - підприємець, інвестиційний експерт та доктор юридичних наук Олесь Вареник і один з найперших українських інвесторів, зі стажем понад 35 років у бізнесі Мирослав Табахарнюк.



Це буде відверта розмова про гроші, ризики, соціальну відповідальність та про те, що сьогодні є головним досягненням у бізнесі.



00:00 Вступ, представлення експертів

01:45 Які інвестиційні можливості є в Україні сьогодні

04:14 Трикутник успіху інвестора. Історія старту від Олеся Вареника

07:17 Інвестування в Україні на початку незалежності: можливості тоді й зараз

10:04 Власний бізнес як інвестиційний інструмент: чи є ідеальна формула?

11:35 Фондовий ринок в Україні: держава повинна продати все крім совісті

15:25 Чому українці тримають під матрацами десятки мільярдів доларів

16:25 Успішні кейси фондового бізнесу в Україні

18:06 Культура інвесторів в Україні: як нам досягти рівня провідних країн світу

22:22 Який внутрішній потенціал для інвестування / Великі заробітки на відбудові України

25:51 Найпривабливіші галузі для інвесторів в Україні

32:55 Бізнес і заробітчанство: перший мільйон на цьому не заробиш

37:34 Суть великих бізнес проєктів в Україні

38:45 Інвестиційне планування: розділення сімейного і бізнес бюджету

42:38 Інвестиційний портфель Олеся Вареника

47:17 Інвестиційний портфель Мирослава Табахарнюка

52:08 Еталонні інвестиції: рецепт успіху портфелю / Інвестиції в нерухомість: пан або пропав

56:37 Як краще диверсифікувати портфелі? Принцип Баффета

01:01:16 В чому полягає найбільший успіх інвестора



