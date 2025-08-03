RSS
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 19:13

«Київстар» знову підвищує вартість тарифів

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор Київстар попередив про поетапне оновлення тарифів наприкінці 2025 року та на початку 2026-го.

Дивися повний текст
«Київстар» знову підвищує вартість тарифів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100680
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 19:13

а може вони крім уклону хочуть ще таблеточки купити? або ще якийсь бізнес і бракує бабла? минулого разу теж казали, бо щось там дорожчає і бракує їм грошей, а потім оп і покупку на купу мільярдів зробили
shlyocuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 98
З нами з: 05.04.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
