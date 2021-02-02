Чи можна українцю купити акції топових компаній світу?

Сьогодні інвестиції перестали бути "закритим клубом" для обраних. Це вже не історія про людей у костюмах на біржі в Нью-Йорку — а про українців, які хочуть, щоб їхні гроші працювали так само, як і вони самі. Ми постійно чуємо про акції Apple, Google, Tesla, але для багатьох це звучить як щось десь "там", далеко за океаном, недоступне у звичайному житті.
То чи справді так складно? Чи можуть українці у 2025 році купувати акції глобальних компаній законно, без "сірих схем", і головне — без зайвих ризиків? Про це говоримо у нашому сьогоднішньому відео.
00:00 Чи можна взагалі українцям інвестувати за кордон?
01:50 З чого починають більшість інвесторів та які інструменти доступні українцям
03:05 Вибір брокера. Що треба знати
04:08 Чи варто купувати акції світових гігантів новачкам? Поради фахівця
04:55 Як українці можуть інвестувати за кордоном? Що дозволено, а що ні
06:20 Який мінімальний старт для інвестування в акції
07:15 Які ризики найбільші для українців сьогодні при інвестиціях в акції
09:30 Старт з акції Apple, Google, Tesla