RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Чи можна українцю купити
акції топових компаній світу?

Чи можна українцю купити акції топових компаній світу?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 15:57

Чи можна українцю купити акції топових компаній світу?


Сьогодні інвестиції перестали бути "закритим клубом" для обраних. Це вже не історія про людей у костюмах на біржі в Нью-Йорку — а про українців, які хочуть, щоб їхні гроші працювали так само, як і вони самі. Ми постійно чуємо про акції Apple, Google, Tesla, але для багатьох це звучить як щось десь "там", далеко за океаном, недоступне у звичайному житті.

То чи справді так складно? Чи можуть українці у 2025 році купувати акції глобальних компаній законно, без "сірих схем", і головне — без зайвих ризиків? Про це говоримо у нашому сьогоднішньому відео.

00:00 Чи можна взагалі українцям інвестувати за кордон?
01:50 З чого починають більшість інвесторів та які інструменти доступні українцям
03:05 Вибір брокера. Що треба знати
04:08 Чи варто купувати акції світових гігантів новачкам? Поради фахівця
04:55 Як українці можуть інвестувати за кордоном? Що дозволено, а що ні
06:20 Який мінімальний старт для інвестування в акції
07:15 Які ризики найбільші для українців сьогодні при інвестиціях в акції
09:30 Старт з акції Apple, Google, Tesla

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5261
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2067 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінансові звіти компаній
Ірина_ » Сер 29 січ, 2025 15:26
1 18478
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2025 14:19
Ірина_
Робота на біржі через термінали інвестиційних компаній. "Охо
hexus1984ab » Вів 02 лют, 2021 15:03
2 26939
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 чер, 2021 08:51
HebeCharmaine
Старі акції
vetal_karpesh » П'ят 01 лис, 2019 13:48
0 13236
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лис, 2019 13:48
vetal_karpesh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron