fox767676 написав:щодо переказів - genome нові палки в колеса ставить,щось нове хоче , та пумб наче лімити понизив
а що геномка? пробував у ній підвищити ліміт, аби була змога переслати побільше під час відпустки -- довго порпались у документах, питали “а от нашо більший ліміт...?”, здавалось, що хочуть навіть додати “усяким там жителям жебрацьких країн...”, але мені їх аж стало жаль, і написав, хай то все припиняють, якщо вже втомились... то вони й припинили. 😂😹
пробував через TransferGo, як радив пан viy -- але то таки було страшнувато не лише через вихідні у ibkr... -- але і tg лише у кінці, вже після внесення даних картки, дадуть форму де можна внести особисту адресу на ibkr, і це не зберігається на наступні рази, легко можна чи забути внести, чи ще щось..., от воно мене в останню мить злякало підвіткою “32 симв.макс”, то зупинив все вже в апці монобанки, і профукав так другий безплатний платіж (подарований за фотки пасп.) Але в суботу ще була гарна коміс -- 0.2% (єври з Брит в Німеч), а в неділю вже 0.7%, а нині 1.2%... а якби єври слати з Польщі в Німеч -- то взагалі 2% 🤦 (але це я вже повівся на їхні заклики “отримайте мультивал.рахунок”, може і це на щось вплинуло?) Треба таки щодня перевіряти що там. Може ще колись буде 0.2% 😇
Але працююча нині хоч якась диверсиф. методів поповнення (хай навіть лише для “іноземців” моно й кредо) -- це таки плюс.
Хоча трохи і страшнувато розуміти, що увесь наш вихідний фін.зв`язок з цивіліз.світом тримається на хоч і гордій, але таки маленькій Литві...
DmitryZP написав:viy щойно перекинув 100євро через трансферго з монокартки (обрав Британія/євро), комісія на вайз (на IBAN рахунок) склала 1.2євро, можливо підняли коміс
або просто будн.день, коли великий наплив, бо всі люблять бачити, як гроші стрибають за лічені хвилини.
fox767676 написав:цифри на закордонних рахунках значно менше бадьорять ніж ремонт у власній хаті та ще й з видом на власноруч посаджене дерево
Справді? А у якій країні хата? Які ризики, що зруйнують якісь фанатики (москвини/таліби/...) і виженуть? Одному Трампу нині справді добре -- “два прекрасні океани”. Легко відбитись від будь-яких спроб окупації... А в Україні якось непевно все... -- вже 4 роки воювати нема кому, владі на це начхати, “чіткі терміни служби” не вводить, і якби московія якось організувала масову мобіліз. без грошей (хоч Портников у таке і не вірить, але х.з...), видала там усім пінгвінячі костюми, і мільйони тих зомбаків прорвал би таки хоч і горду, але таки ж вузьку “кіл-зону” -- то далі буде йой. І хатам, і деревам... 😔 https://www.facebook.com/story.php?stor ... =532195389
Про нинішню ситуацію (все червоне, крім оборонних etf й анти-сп500 з тікером lvo, у якої нині свято і свічка... 😂), про це все ще на вихідних жартували якісь амер.гумористи. Мовляв Трамп почав одразу як ринки закрились. Але й справді -- коли він ще міг почати? Бо ринки трошки дурнувато поводяться... Як півстоліття іранські упирі знущались над світом (і над нами теж... 😒) -- то ринки мирно жували жвачку. А як упирям нарешті вломили взад -- то ринки чогось почервоніли. До речі, дивно, що падає передусім світ (~1.5%) і єври, а Штати (vuaa) лише на 1/2 %. Але може вони просто ще не попрокидались...
До речі, vuaa (sp500 eur acc) вже місяців 5 так теліпається. І хтось же ж таки на цьому може і наживатись. Але хто? Так багато питань, а відповідь лише одна... Трамп. 😂😹 А приріст за повний рік -- 1-2%...
А ixua й exus за 3 місяці вже +10% (було, у вихідні 😂...) Це якось лячно. 😒 Зростання звісно ж хочеться. Але ж здорового...
Тому ще про додаткові фін.диверсифікац., але вже у межах самих Штатів:
“ , на європейському ринку (UCITS) існує декілька популярних ETF на індекс S&P 500 Equal Weight, які є акумулюючими (Acc) та торгуються в євро (EUR). Ось основні варіанти, на які варто звернути увагу: Найпопулярніші ETF (S&P 500 Equal Weight, Acc, EUR) | Назва фонду | ISIN | Тікер (EUR) | Комісія (TER) | Метод реплікації | |---|---|---|---|---| | Xtrackers S&P 500 Equal Weight | IE00BLNMYC90 | XDEW | 0.15% | Фізична | | iShares S&P 500 Equal Weight | IE000MLMNYS0 | EWSP | 0.15% | Фізична | | Invesco S&P 500 Equal Weight | IE00BNGJJT35 | SP2Q | 0.20% | Фізична | Деталі, які важливо знати: * Тікери та біржі: Тікер може змінюватися залежно від біржі. Наприклад, на німецькій Xetra фонд від Xtrackers зазвичай має тікер XDEW, а від Invesco — SP2Q. Завжди перевіряйте валюту торгів у вашого брокера, оскільки один і той самий фонд може торгуватися і в USD, і в EUR. * Валютне хеджування (Hedged): Якщо ви шукаєте фонд з позначкою EUR Hedged (щоб нівелювати коливання курсу USD/EUR), існує, наприклад, IE00BNGJJW63 (Invesco) або IE000MLMNYS0 (iShares), але звертайте увагу, що хеджування зазвичай трохи збільшує комісію (TER). * Акумуляція (Acc): Усі три наведені вище фонди є акумулюючими. Це означає, що дивіденди від 500 компаній автоматично реінвестуються всередині фонду, що вигідно з погляду податків у багатьох юрисдикціях. Чому обирають Equal Weight? На відміну від стандартного S&P 500, де вага компанії залежить від її капіталізації (і де топ-10 гігантів на кшталт Apple чи Nvidia займають понад 30% індексу), в Equal Weight кожна компанія має частку 0.2%. Це зменшує ризик концентрації на технологічному секторі та дає більшу експозицію на компанії середньої капіталізації. Чи підказати вам, на яких саме біржах ці фонди мають найбільшу ліквідність у євро?
Що цікаво -- всі три перелічені etf за рік знизились на 3% (по даних ibkr), але всі три різко рвонули вгору саме від початку цього року. Як і оборонні etf... Дивна якась кореляція. Але все одно ж -3%... Це як знижка в крамниці. Мабуть... 🤔
flyman написав:тому найкращий актив це халупа та пальмового листя та бамбукових палок на Філіпінах,
Але що з цього приводу думають самі філіпінці? Які гарантії, що не надумаються колись влаштували різанину “клятих білих колонізаторів”? І ще б не варто забувати, що кілька століть тому вони і людей їли. Може лише печінки-серця, але з`їденим від того ж не легше було...
ОВДП.
Стабільно прибуткові. Гривневі. Хто ще не продав -- то радіє, мабуть, на тлі зниження %
Валютні вже понад два роки плентаються позаду. За місяць змін нема. Хіба що євро подешевшало і його овдп теж...:
Але ідея дворічної давності (що енбеушка має таємн.плян курсу на роки і буде девальвувати, аби вирівнювати дохідність гривн.облігацій до рівня валютних (в 13.1% у 2024 і 11% у 2025) -- зазнала краху, схоже... 🤔
Головне щоб мирній де панує Лад (тільки не форумний!) та Cпокій Звісно бажано щоб це була Україна Можливо десь Балкани як альтернатива
А в Україні якось непевно все... -- вже 4 роки воювати нема кому, владі на це начхати, “чіткі терміни служби” не вводить, і якби московія якось організувала масову мобіліз. без грошей (хоч Портников у таке і не вірить, але х.з...), видала там усім пінгвінячі костюми, і мільйони тих зомбаків прорвал би таки хоч і горду, але таки ж вузьку “кіл-зону” -- то далі буде йой. І хатам, і деревам... 😔
Сподіваюсь все затихне у середині року Якщо ні -тільки Південна-Південна Америка, ближче до Вогненої Землі та Антарктиди
геномка поки відміняється - дивом працює той, хто мав би нещодавно закритися 🤭 Сьогодні закинулось на IBKR, пошакалю на медвежому ринку Геном вимагає виписки по 3м карткам, по всім чи по однією з не знаю, нема часу на ці бзики Значні кощти у наступні місяці підуть у самоінвестування - екзамени по AI та менеджменту Зараз це важливіше ніж додаткові тища-дві брокерському рахунку
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 02 бер, 2026 13:05, всього редагувалось 1 раз.
По деяким дивідендним фондам де число акцій не дотягує до кругленького поставив опцію реінвестування. Мета щоб наступного року дивідендні фонди давали завітні 150$ щомісяця З податковою будемо вирішувати питання по мірі надходження
fox767676 написав:Звісно бажано щоб це була Україна
дійсно. хто ж захоче на чужину...
fox767676 написав:пошакалити толком не дали все зелене
що коїться зі світом?
"Пошакалити" таки дали, але "трішечки папізже..." Страшнувато було бачити як всі активи валились у дні з березня на квітень. Але кумедно робила ibkr -- писала + у відсотках, навіть коли явно було видно мінус у грошах... Турбується про наші нерви? 🤔🤣 І дивно бачити як воно все знову рвонуло вгору! Але є думки (див.нижче), що ще впаде і навіть дуже.
Корисне відео. Хоч і страшнувато завантажувати всі ті файли з фін.інфо на якийсь сторонній сайт...
Крім того до ~100$ інвест прибутку можна і не подавати в податкову. але є "ньюанс". -- ibkr трохи підгадила, і нараховувала крихітні % на залишок, а їх, схоже, треба подавати, навіть якщо то лише якісь там центи..:
> Пільга на малий прибуток: Якщо ваш сукупний інвестиційний прибуток за рік не перевищує 4 660 грн (станом на 2026 рік), він не оподатковується і не потребує обов'язкового відображення для сплати податку.
а в якому документі це написано?
Це правило закріплено в Податковому кодексі України (ПКУ).
Конкретна норма — підпункт 170.2.8 пункту 170.2 статті 170.
Як це сформульовано в законі:
У ПКУ зазначено, що не підлягає оподаткуванню та не включається до річного оподатковуваного доходу сума прибутку, яка не перевищує суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1.
Ця сума — це граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги. Вона розраховується за формулою:
Місячний прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня звітного року × 1,4 (результат округлюється до найближчих 10 грн).
Чому саме 4 660 грн?
Ця сума змінюється щороку разом із прожитковим мінімумом. Станом на 2024 рік вона становить 4 240 грн. Прогнозний показник на 2026 рік (з урахуванням планових переглядів бюджету) становить 4 660 грн.
Важливі нюанси цієї пільги:
Йдеться про прибуток, а не оборот: Це різниця між ціною продажу та ціною купівлі (включаючи комісії брокера). Якщо ви продали акцій на 100 000 грн, але ваш чистий прибуток склав 4 000 грн — податок платити не потрібно.
Сукупний прибуток: Пільга діє на суму всіх інвестиційних операцій за рік (акції, інвестиційні сертифікати тощо).
Дивіденди сюди не входять: Пільга 170.2.8 стосується тільки інвестиційного прибутку (курсової різниці). Дивіденди оподатковуються з першої гривні.
Чи потрібно вам допомогти розрахувати, чи підпадає ваш очікуваний прибуток під цей ліміт з урахуванням комісій брокера?
Так, відсотки на залишок коштів (як і дохід від депозитів) оподатковуються з першої ж гривні. Пільговий ліміт у 4 660 грн на них не поширюється. [1, 2]
Оподаткування відсотків для військових (станом на 2026 рік)
Для діючих військовослужбовців ЗСУ діють спеціальні умови щодо військового збору: [3]
ПДФО: 18%. Цей податок однаковий для всіх громадян.
Військовий збір (ВЗ): 1,5% (замість стандартних 5% для цивільних у 2026 році).
Щоб застосувати пільгову ставку 1,5% до доходів від іноземного брокера (наприклад, Interactive Brokers), вам потрібно самостійно вказати статус військовослужбовця при поданні річної податкової декларації. [3, 4, 5, 6]
Чому ліміт 4 660 грн не діє?
Інвестиційний прибуток (ліміт діє): Це різниця між ціною купівлі та продажу активу (акції). Держава дозволяє не оподатковувати невеликі суми такого "заробітку".
Пасивний дохід (ліміт НЕ діє): Відсотки на залишок та дивіденди ПКУ відносить до пасивних доходів, які вважаються чистим доходом з моменту нарахування. Вони оподатковуються повністю, незалежно від суми. [2, 7, 8, 9, 10]
Що це означає на практиці: Якщо іноземний брокер нарахував вам $10 відсотків на вільний залишок:
Ви перераховуєте ці $10 у гривню за курсом НБУ на день отримання.
Нараховуєте на цю суму 18% ПДФО та 1,5% ВЗ (якщо ви військовий).
Сплачуєте ці податки за результатами подання річної декларації. [3, 5, 7, 11]
Важливий нюанс для Interactive Brokers: Відсотки на залишок у IBKR часто вважаються іноземним доходом. Якщо ви вже сплатили з них податок у США (withholding tax), в Україні можна зарахувати сплачений ПДФО (але не військовий збір) за наявності офіційного підтвердження від податкової служби США. [12, 13]
Чи знаєте ви, де в кабінеті брокера знайти річний звіт (Activity Report), щоб виписати всі ці копійки для декларації?
І тепер от думаю, чи можна подати декларацію лише на той десяток гривень, які ібкрка безпідставно нав'язала? Чи не приймуть, і таки треба буде і увесь той масив зі вже сплаченими податками теж додавати...?
Але таки вже є сенс тримати невкладені гроші на ibkr, а не на геномці чи трансфеговці...
Спіймати жарптицю 1млн$. Місія можлива?
От дивлюсь як навколо купа курців літерально пускає на вітер свій можливий майбутній 1млн$, і стало таки цікаво, чи була можливість у людей нашого минулого (80ті, 90ті, трохи нульові), чи була у них можливість вибрати собі на майбутнє не згубну залежність, а таки той 1млн$?
Передусім спробував порахувати за даними з макротрендів. Які можливості давали от хоч би золота (хай і недоступні тоді банківські) у часи конаючого совка? А саме -- яку середньорічну дохідність вони забезпечували за останні 40 років. При цьому випадково поділив не середньорічні ціни, як робив раніше, а місячні. Виявив кумедне явище. Золото і срібло виросли за 40р (грудень 85 до грудня 25) майже однаково! 13.86разів (6.79% середн.річн.) золота, і 13.66р, 6.76% срібла... Втім, як вже раніше писав, а тепер бачу і числа "лохідностей" -- від 1984 і аж по 2001-2002 роки інвестиція то була вкрай погана (-1% "дохідності"... Мінус, Карл!) Але для часів совка єдино можлива, мабуть, була спроба інвестувати... Для всіх місцевих бідолах тих часів. Навіть скажено завищені ціни (відносно світових), погана проба золота, і ювелірн.націнки -- але ж хоч якесь збереження заощаджень люди могли тим способом мати. Середньорічні прирости значно слабші (бо плато ще нема -- метали саме торік дуже швидко росли). Золота у 10.9раз. (6.15% середн.річ.), і 6.84р (4.92%) срібла... Теж добре.
SP500 за ці 40 років виросли в 33.44р (9.17%) Втім, у кризовий 2009 його середн. дохідність за 24 роки впала до 6.96%! Але навіть то було трошки вище рівня нинішніх дорогих золот.
Але якщо повернутись до цигарок, і взяти, наприклад, що людина викурює в місяць ~210$, то, при 9.17% якраз би і вийшло вже 1млн$ з малим хвостиком (1,034млн). З них лише 100800$ сам "тютюн" (210$*12м*40р), а 933к$ -- % і % на %. В інетах купа графіків на цю тему, але якщо самостійно внести в ел.таблицю -- це ще цікавіще... Втім, є суттєві сумніви, що такі ж тютюн.ціни були і сорокаріччя тому. Бо знецінення долярів трикратне за цей період. Людям у совку, із зарпратами 100...200"рублєй", і податками 90+% -- ні тодішні 210$, ні нинішні 630$ навіть у рожевих снах і не снились. Та й у самих Штатах то було немало, мабуть (понад нинішнього рівня бідності -- 500$, під яким живе більше 4х десятків млн амерів, навіть в усій Україні менше люду, мабуть...) Можливо ідея у тому, що молоді можуть тягнути навіть і дві праці, а в 45...65 років уже мали би бути і зайнятість ~50% повного роб.тижня і зарплата теж половинна? Тоді такі суми інвестицій логічні. Мабуть. Але і безсумнівно, що нинішнім 25 річним вже втричі легше назбирати той 1млн$ ("завдяки" інфл.), аніж якщо було починати у 1985р. От хай це знають і хай їм буде соромно. 😆
"Кріза"? Буде чи не буде?
Вже багато шанованих людей кажуть десь у ютюбах про можливу кризу. Найстрашніше виходить у Портникова, мабуть: https://m.youtube.com/watch?v=Gpeqe9X99 ... FIAw%3D%3D каже на ~13хв про ці 2026-27 роки як про страшну-престрашну кризу... Все-все-все пропаде!? А причиною називає ормуз.затоку і клятих іранців, які перепаскудять торгівлю. Втім, він майже як політик, і ще й як гебрей постійно турбується про гебрейську державу. Тому має причини голосно казати щось страшне про іранські справи.
Але чи справді світ так залежний від тієї клятої нафти, і що ще там возять? (він чомусь навіть про напівпровідники казав). Світ, де вже є багато АЕС, ВЕС, СЕС... Чому нестачу нафти називати кризою, а не можливістю швидше відірватись від вуглевод.пуповини?
А от про облігації та інші способи не лише географ, але і видової диверсифік.портфелю (FIRE + Артем Ваганов у "запали цілі #99"): https://youtu.be/NZvrn-4W8NU?si=H3U2hW2WiAOTnSRl -- довгі облігації tlt хвалить у випуску, зокрема і десь на 40вій хвилині, і ще кащав, що от вони на мінімах...
Лише одне мене дивує у цих апок.прогнозах. Чому саме зараз кажуть таке про ринок США? Якщо за рік він майже не виріс у єврах. А Світ, Європа, демокр.Азія -- дуже виросли. Чомусь думалось, що більший ризик, коли було більше зростання. А не після вже річного теліпання на місці.
Цікавий світ у нас, взагалі-то.
Є всілякі дикі перекоси, але от якось їду посеред ночі у військ.колоні у прикордонну область, у чужій машині, невиспаний, а поруч водія вже мало чи не вирубає... (бо чомусь якось дивно все організовано навіть на 5й рік без "чітких термінів служби"). І тут раптом чую у музиці авто всіх цих суворих, зранених, виснажених, мужніх солдатів на диво мелодійну пісню. Швидко припиняю куняти і шазамлю. Але шазамку, таке враження, що вже захопили диверсанти-окупанти, бо вже не вперше відобразили її своєю диверс.мовою, і ще й тільки на мить показали результат. Кілька разів пробував, аби встигнути записати назву. diAzza -- Snow Is Falling (2025 Remastered) Або от давніше почута як саундтрек до відео ядерн.вибухів victor-jacobsen-mushroom-cloud ... https://music.apple.com/ua/album/mushro ... 1774444273 -- посил. вже чомусь не діє. Але ще десь в інетах можна послухати. Не знаю чи користувались ці автори ШІ, аби так цікаво стилізувати музику-співи під старовину, і активніше зачепити людські струни. Але світ таки змінився від 80х. Вже не треба унікальних осіб типу "містер хіт", аби розкручувати купу гуртів, і змушувати красивих акторів вдавати, ніби співають вони, а не талановиті співаки у фонограмі. І разом з найкращою творчістю також і найкраща зброя на Заході. І теж, мабуть, не як успіх одинаків, а таки ж як система. Є чомусь відчуття, що хай хоч люди у цивілізованому світі й елоїзувались, але вони ще мають зубки проти всілякої звіроти. І виростять ще кращі. От хоч би і нанороботів якихось. Або ще краще якесь снодійне для масової пацифікації і наступного ув'язнення великих психопатських угруповань... Поки китаянці безуспішно пробуватимуть вкрасти таємниці asml. А все що наразі треба -- то це звіроті наробити таки звірств, показати себе в усій красі, дегуманізуватись, аби нарешті були явно видимі всі причини їх усіх попацифіковувати... Хай і не так жорстко, як людоїдів у Конго у кінці ХХст. (Майкл Крайтон писав, що розстрілювали з гелікоптерів...) Але щось таки треба робити зі скаженими, які калічать єдину наявну у нас планету...
І сподіваюсь, що інвестиціями в цивілізований світ -- наближаю саме ті винаходи, які дозволять якось нарешті вибити ґрунт з-під ніг усіляким недолюдкам (московія, іранія, китайщина...) Це би вартувало навіть меншого % і таки неотримання отого омріяного %го 1млн$. 🤣
Faceless написав:який сенс вам взагалі заморочуватись?
Та як же ж. Це ж наймодніший тренд сучасності. Інвестувати. У себе. 🫠
А це ж воно, мабуть, і є. Повивчати податк.декларування, навіть коли ще ніби не пече.
І трохи вільного часу з'явилось.
Та ще й от джемінька підсовує таки сенси:
За неподання декларації про доходи (навіть при інвестдоході у 12 грн) податкова, найімовірніше, накладе штраф у розмірі 340 грн. Це фіксована сума за перше порушення, незалежно від суми доходу, згідно зі статтею 120 Податкового кодексу України. [1, 2, 3]
Основні ризики:
Фінансовий штраф: 340 грн за перше неподання (несвоєчасне подання) декларації.
Повторне порушення: Якщо ви не подасте декларацію вдруге протягом року, штраф зросте до 1020 грн.
Адміністративна відповідальність: Додатково може бути застосований штраф від 51 до 136 грн (ст. 164-1 КУпАП).
Донарахування податку: Податкова нарахує 18% ПДФО + 1.5% військового збору на інвестдохід, якщо ви його не задекларували та не сплатили самостійно. [4, 5, 6, 7]
Важливо: Навіть якщо дохід незначний, обов'язок подання декларації існує, якщо ви отримували інвестиційний прибуток протягом звітного року.
Податкова лояльність: На практиці податківці рідко витрачають ресурси на пошук таких дрібних сум, але формально порушення фіксується. [1, 4, 5]
Чи будуть вас шукати через 10 гривень?
Щиро кажучи, автоматичного обміну даними між IBKR та податковою України на цей момент (для фізичних осіб) ще немає у повному обсязі, і за 2 гривні податку податкова навряд чи розпочне перевірку. Проте формально ви вже вважаєтеся порушником, якщо не подасте декларацію до 1 травня наступного року.
Faceless написав:У податкової вже є обмін інформацією з ІБ?
та от ніби виношують пляни...:
Відверто кажучи, якщо ви торгуєте через іноземного брокера (як-от Interactive Brokers), податкова навряд чи дізнається про ваші 10 гривень прямо завтра. Проте є кілька механізмів, які роблять цей ризик реальним у майбутньому:
CRS (Common Reporting Standard): Україна приєдналася до системи автоматичного обміну фінансовою інформацією. Це означає, що іноземні банки та брокери передають дані про рахунки українців до податкової служби. Обмін даними вже розпочався, і інформація про залишки та доходи на ваших рахунках за кордоном рано чи пізно потрапить до бази ДПС.
Фінмоніторинг банків: Коли ви зрештою вирішите вивести кошти (навіть через рік чи два), банк може запитати: «Звідки гроші?». Якщо ви покажете виписку від брокера, де видно прибутки за минулі роки, банк може зажадати підтвердження, що ці доходи були вчасно задекларовані.
Перевірки при купівлі великих активів: Якщо в майбутньому ви захочете купити авто чи нерухомість, податкова може порівняти ваші офіційні доходи з витратами. Невідповідність навіть на дрібні суми в минулому може стати приводом для глибшої перевірки.
Українські брокери: Якщо ви працюєте через українського субброкера, він за законом зобов'язаний звітувати про ваші операції перед податковою.
Підсумок: Податкова може не побачити ці 10 гривень сьогодні, але завдяки автоматизації (CRS) приховати інвестиції стає дедалі важче. Оскільки штраф за неподання декларації фіксований (340 грн) і не залежить від суми прибутку, ризик зазвичай не вартий зекономлених 15 хвилин на заповнення форми.
хоча от щодо 15хв я чомусь не певен... повільна у нас в Україні якась та податкова, відстала чи що? от дані про житло є десь у держ.реєстрах, але вона нараховує податки на вже продані квартири, а навіть як подавати заяву, і письмово, і в кабінет, то потім ще й кажуть "а подайте-но її ще і в той підрозділ податкової, де було продано..." 🤦 І в таку мить виникає бажання битись головою об стіну, але такого смайлика вже нема...
а рік тому ще там продав зем.діляночку, і вона, звісно ж, досі висить у податковій, і та ще й питає на вході в кабінет "може щось продавали?" і як назло нема під руками ні договору, ні фот, а лише неприємне відчуття, що таки знадобляться...
а потім вони ще може якось виколупають інфо з ibkr:
Так, податкова бачить не суму однієї транзакції, а загальний підсумок за рік, який передає брокер або банк.
Ось як це працює технічно:
Звіт від брокера: Брокер (особливо іноземний через систему CRS) передає дані не про «20 центів», а про загальний оборот та залишок на рахунку на кінець року. Якщо у звіті вказано, що за рік ви отримали дохід (gross income), податкова бачить цифру повністю, включно з центами.
Ризик «на майбутнє»: Ви абсолютно праві — 20 центів сьогодні нікого не цікавлять. Проте, коли «колись згодом» у вас з'явиться значний дохід і ви подасте декларацію, податкова може автоматизовано порівняти дані за минулі роки. Якщо система побачить, що у 2024-2025 роках по рахунку був рух коштів або дохід, а декларацій не було — це автоматичний «червоний прапорець».
Принцип «чистої історії»: Декларування дрібних центів зараз — це не про податки (вони будуть копійчані), а про створення історії легального інвестора. Коли ви виводитимете велику суму, банківський фінмоніторинг побачить, що ви звітували щороку, і не блокуватиме ваші кошти.
Важливий момент: В Електронному кабінеті у розділі «Експортна виписка» або «Дані про доходи» ви зазвичай бачите лише те, що нарахували вам в Україні (зарплата, кешбеки). Доходи від іноземних акцій там не з’являться самі собою — ви маєте вписати їх власноруч на основі звіту брокера.
от якась така пекельн.організація...
і є підозра, що якби пожаліти часу, і не пожаліти штраф, і вважати його "донатом" державі, то вона так не вважатиме, а просто радісно бігатиме довкола "піймала, піймала..." 🤣