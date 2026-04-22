Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

Додано: Сер 22 кві, 2026 13:51

fox767676 написав: Звісно бажано щоб це була Україна

fox767676 написав: пошакалити толком не дали

все зелене



> Пільга на малий прибуток: Якщо ваш сукупний інвестиційний прибуток за рік не перевищує 4 660 грн (станом на 2026 рік), він не оподатковується і не потребує обов'язкового відображення для сплати податку.



а в якому документі це написано?





Це правило закріплено в Податковому кодексі України (ПКУ).



Конкретна норма — підпункт 170.2.8 пункту 170.2 статті 170.



Як це сформульовано в законі:



У ПКУ зазначено, що не підлягає оподаткуванню та не включається до річного оподатковуваного доходу сума прибутку, яка не перевищує суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1.



Ця сума — це граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги. Вона розраховується за формулою:



Місячний прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня звітного року × 1,4 (результат округлюється до найближчих 10 грн).



Чому саме 4 660 грн?



Ця сума змінюється щороку разом із прожитковим мінімумом. Станом на 2024 рік вона становить 4 240 грн. Прогнозний показник на 2026 рік (з урахуванням планових переглядів бюджету) становить 4 660 грн.



Важливі нюанси цієї пільги:



Йдеться про прибуток, а не оборот: Це різниця між ціною продажу та ціною купівлі (включаючи комісії брокера). Якщо ви продали акцій на 100 000 грн, але ваш чистий прибуток склав 4 000 грн — податок платити не потрібно.



Сукупний прибуток: Пільга діє на суму всіх інвестиційних операцій за рік (акції, інвестиційні сертифікати тощо).



Дивіденди сюди не входять: Пільга 170.2.8 стосується тільки інвестиційного прибутку (курсової різниці). Дивіденди оподатковуються з першої гривні.



Чи потрібно вам допомогти розрахувати, чи підпадає ваш очікуваний прибуток під цей ліміт з урахуванням комісій брокера?



Так, відсотки на залишок коштів (як і дохід від депозитів) оподатковуються з першої ж гривні. Пільговий ліміт у 4 660 грн на них не поширюється. [1, 2]



Оподаткування відсотків для військових (станом на 2026 рік)



Для діючих військовослужбовців ЗСУ діють спеціальні умови щодо військового збору: [3]



ПДФО: 18%. Цей податок однаковий для всіх громадян.



Військовий збір (ВЗ): 1,5% (замість стандартних 5% для цивільних у 2026 році).



Щоб застосувати пільгову ставку 1,5% до доходів від іноземного брокера (наприклад, Interactive Brokers), вам потрібно самостійно вказати статус військовослужбовця при поданні річної податкової декларації. [3, 4, 5, 6]



Чому ліміт 4 660 грн не діє?



Інвестиційний прибуток (ліміт діє): Це різниця між ціною купівлі та продажу активу (акції). Держава дозволяє не оподатковувати невеликі суми такого "заробітку".



Пасивний дохід (ліміт НЕ діє): Відсотки на залишок та дивіденди ПКУ відносить до пасивних доходів, які вважаються чистим доходом з моменту нарахування. Вони оподатковуються повністю, незалежно від суми. [2, 7, 8, 9, 10]



Що це означає на практиці:

Якщо іноземний брокер нарахував вам $10 відсотків на вільний залишок:



Ви перераховуєте ці $10 у гривню за курсом НБУ на день отримання.



Нараховуєте на цю суму 18% ПДФО та 1,5% ВЗ (якщо ви військовий).



Сплачуєте ці податки за результатами подання річної декларації. [3, 5, 7, 11]



Важливий нюанс для Interactive Brokers:

Відсотки на залишок у IBKR часто вважаються іноземним доходом. Якщо ви вже сплатили з них податок у США (withholding tax), в Україні можна зарахувати сплачений ПДФО (але не військовий збір) за наявності офіційного підтвердження від податкової служби США. [12, 13]



Чи знаєте ви, де в кабінеті брокера знайти річний звіт (Activity Report), щоб виписати всі ці копійки для декларації?



дійсно.хто ж захоче на чужину..."Пошакалити" таки дали, але "трішечки папізже..."Страшнувато було бачити як всі активи валились у дні з березня на квітень.Але кумедно робила ibkr -- писала + у відсотках, навіть коли явно було видно мінус у грошах... Турбується про наші нерви? 🤔🤣І дивно бачити як воно все знову рвонуло вгору!Але є думки (див.нижче), що ще впаде і навіть дуже.Корисне відео.Хоч і страшнувато завантажувати всі ті файли з фін.інфо на якийсь сторонній сайт...Крім того до ~100$ інвест прибутку можна і не подавати в податкову.але є "ньюанс".-- ibkr трохи підгадила, і нараховувала крихітні % на залишок, а їх, схоже, треба подавати, навіть якщо то лише якісь там центи..:І тепер от думаю, чи можна подати декларацію лише на той десяток гривень, які ібкрка безпідставно нав'язала?Чи не приймуть, і таки треба буде і увесь той масив зі вже сплаченими податками теж додавати...?Але таки вже є сенс тримати невкладені гроші на ibkr, а не на геномці чи трансфеговці...От дивлюсь як навколо купа курців літерально пускає на вітер свій можливий майбутній 1млн$, і стало таки цікаво, чи була можливість у людей нашого минулого (80ті, 90ті, трохи нульові), чи була у них можливість вибрати собі на майбутнє не згубну залежність, а таки той 1млн$?Передусім спробував порахувати за даними з макротрендів. Які можливості давали от хоч би золота (хай і недоступні тоді банківські) у часи конаючого совка? А саме -- яку середньорічну дохідність вони забезпечували за останні 40 років.При цьому випадково поділив не середньорічні ціни, як робив раніше, а місячні.Виявив кумедне явище. Золото і срібло виросли за 40р (грудень 85 до грудня 25) майже однаково! 13.86разів (6.79% середн.річн.) золота, і 13.66р, 6.76% срібла...Втім, як вже раніше писав, а тепер бачу і числа "лохідностей" -- від 1984 і аж по 2001-2002 роки інвестиція то була вкрай погана (-1% "дохідності"... Мінус, Карл!)Але для часів совка єдино можлива, мабуть, була спроба інвестувати... Для всіх місцевих бідолах тих часів. Навіть скажено завищені ціни (відносно світових), погана проба золота, і ювелірн.націнки -- але ж хоч якесь збереження заощаджень люди могли тим способом мати.Середньорічні прирости значно слабші (бо плато ще нема -- метали саме торік дуже швидко росли). Золота у 10.9раз. (6.15% середн.річ.), і 6.84р (4.92%) срібла... Теж добре.SP500 за ці 40 років виросли в 33.44р (9.17%)Втім, у кризовий 2009 його середн. дохідність за 24 роки впала до 6.96%! Але навіть то було трошки вище рівня нинішніх дорогих золот.Але якщо повернутись до цигарок, і взяти, наприклад, що людина викурює в місяць ~210$, то, при 9.17% якраз би і вийшло вже 1млн$ з малим хвостиком (1,034млн). З них лише 100800$ сам "тютюн" (210$*12м*40р), а 933к$ -- % і % на %. В інетах купа графіків на цю тему, але якщо самостійно внести в ел.таблицю -- це ще цікавіще...Втім, є суттєві сумніви, що такі ж тютюн.ціни були і сорокаріччя тому. Бо знецінення долярів трикратне за цей період.Людям у совку, із зарпратами 100...200"рублєй", і податками 90+% -- ні тодішні 210$, ні нинішні 630$ навіть у рожевих снах і не снились.Та й у самих Штатах то було немало, мабуть (понад нинішнього рівня бідності -- 500$, під яким живе більше 4х десятків млн амерів, навіть в усій Україні менше люду, мабуть...)Можливо ідея у тому, що молоді можуть тягнути навіть і дві праці, а в 45...65 років уже мали би бути і зайнятість ~50% повного роб.тижня і зарплата теж половинна? Тоді такі суми інвестицій логічні. Мабуть.Але і безсумнівно, що нинішнім 25 річним вже втричі легше назбирати той 1млн$ ("завдяки" інфл.), аніж якщо було починати у 1985р. От хай це знають і хай їм буде соромно. 😆Вже багато шанованих людей кажуть десь у ютюбах про можливу кризу.Найстрашніше виходить у Портникова, мабуть:каже на ~13хв про ці 2026-27 роки як про страшну-престрашну кризу... Все-все-все пропаде!?А причиною називає ормуз.затоку і клятих іранців, які перепаскудять торгівлю.Втім, він майже як політик, і ще й як гебрей постійно турбується про гебрейську державу. Тому має причини голосно казати щось страшне про іранські справи.Але чи справді світ так залежний від тієї клятої нафти, і що ще там возять? (він чомусь навіть про напівпровідники казав).Світ, де вже є багато АЕС, ВЕС, СЕС... Чому нестачу нафти називати кризою, а не можливістю швидше відірватись від вуглевод.пуповини?Але він не один такий.47:40 -- Фурса взагалі наразі боїться зараз амер.фонд.ринку...А от про облігації та інші способи не лише географ, але і видової диверсифік.портфелю (FIRE + Артем Ваганов у "запали цілі #99"):-- довгі облігації tlt хвалить у випуску, зокрема і десь на 40вій хвилині, і ще кащав, що от вони на мінімах...Лише одне мене дивує у цих апок.прогнозах.Чому саме зараз кажуть таке про ринок США? Якщо за рік він майже не виріс у єврах. А Світ, Європа, демокр.Азія -- дуже виросли.Чомусь думалось, що більший ризик, коли було більше зростання. А не після вже річного теліпання на місці.Є всілякі дикі перекоси, але от якось їду посеред ночі у військ.колоні у прикордонну область, у чужій машині, невиспаний, а поруч водія вже мало чи не вирубає... (бо чомусь якось дивно все організовано навіть на 5й рік без "чітких термінів служби").І тут раптом чую у музиці авто всіх цих суворих, зранених, виснажених, мужніх солдатів на диво мелодійну пісню. Швидко припиняю куняти і шазамлю. Але шазамку, таке враження, що вже захопили диверсанти-окупанти, бо вже не вперше відобразили її своєю диверс.мовою, і ще й тільки на мить показали результат. Кілька разів пробував, аби встигнути записати назву.diAzza -- Snow Is Falling (2025 Remastered)Або от давніше почута як саундтрек до відео ядерн.вибухів victor-jacobsen-mushroom-cloud ...-- посил. вже чомусь не діє. Але ще десь в інетах можна послухати.Не знаю чи користувались ці автори ШІ, аби так цікаво стилізувати музику-співи під старовину, і активніше зачепити людські струни.Але світ таки змінився від 80х. Вже не треба унікальних осіб типу "містер хіт", аби розкручувати купу гуртів, і змушувати красивих акторів вдавати, ніби співають вони, а не талановиті співаки у фонограмі.І разом з найкращою творчістю також і найкраща зброя на Заході.І теж, мабуть, не як успіх одинаків, а таки ж як система.Є чомусь відчуття, що хай хоч люди у цивілізованому світі й елоїзувались, але вони ще мають зубки проти всілякої звіроти. І виростять ще кращі. От хоч би і нанороботів якихось. Або ще краще якесь снодійне для масової пацифікації і наступного ув'язнення великих психопатських угруповань... Поки китаянці безуспішно пробуватимуть вкрасти таємниці asml.А все що наразі треба -- то це звіроті наробити таки звірств, показати себе в усій красі, дегуманізуватись, аби нарешті були явно видимі всі причини їх усіх попацифіковувати... Хай і не так жорстко, як людоїдів у Конго у кінці ХХст. (Майкл Крайтон писав, що розстрілювали з гелікоптерів...)Але щось таки треба робити зі скаженими, які калічать єдину наявну у нас планету...І сподіваюсь, щосаме ті винаходи, які дозволять якось нарешті вибити ґрунт з-під ніг усіляким недолюдкам (московія, іранія, китайщина...)Це би вартувало навіть меншого % і таки неотримання отого омріяного %го 1млн$. 🤣