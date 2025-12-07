RSS
Що зміниться в 2026 році у
сфері військової служби:...

Що зміниться в 2026 році у сфері військової служби:...
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 11:11

Що зміниться в 2026 році у сфері військової служби:...

Пропонуємо до обговорення:
На початку 2026 року в Україні планують запровадити низку важливих змін у сфері військової служби та соціального захисту захисників.

Дивися повний текст
Що зміниться в 2026 році у сфері військової служби: ключові нововведення
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 11:11

А про примусово мобілізованих,обмежено придатних,дядьків 55+ забули? Контракт з ними не підписують,грошове забезпечення 20000,як сьогодні на такі кошти утримувати сім'ю?
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 07:59

З мобілізованими контракти підписують. Особисто таких знаю.
