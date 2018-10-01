Українці за кордоном дедалі частіше задумуються: куди інвестувати у 2026 році та як зібрати портфель так, щоб він витримував ринкові “гойдалки”. У цьому інтерв’ю розбираємо 3 ключові класи активів (часткові/акційні, кредитні, захисні), говоримо про страхи навколо S&P 500 та “бульбашок”, а також про роль облігацій США, золота, нерухомості й криптовалют у сучасному портфелі.
Окремий блок — практичний: як інвестувати за кордоном через біржу/брокера, на що дивитися при виборі (регуляція, ліцензії, ризики), чому важлива диверсифікація між ринками (США/Європа/Азія) та які податкові нюанси можуть “вистрілити” (зокрема через курс гривні й правила декларування).
00:00 — Вступ: куди інвестувати українцям за кордоном 02:08 — Поради людям, які хочуть інвестувати в криптовалюту 03:08 — Найризикованіші криптовалюти 04:40 — Як інвестувати за кордоном: рахунок, біржа, брокер 05:34 — Як перевіряти брокера: ліцензії, ризики, санкції 06:41 — Диверсифікація: США vs Європа vs Азія 08:43 — Податки/декларації та валютний курс
00:00 — Чому “пасивне інвестування” не таке просте 01:30 — Глобальні тренди й як думати про портфель на роки вперед 02:00 — США vs ЄС: логіка вибору ринку 05:45 — Облігації: “менш ризикові”, але з великою кількістю нюансів 07:40 — Валюта, курсові різниці, податки й декларування для українців 10:50 — Підсумок: як мислити про ризик і правила гри