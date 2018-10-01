RSS
Куди інвестувати у 2026 році

Куди інвестувати у 2026 році
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 12:30

Куди інвестувати у 2026 році



Українці за кордоном дедалі частіше задумуються: куди інвестувати у 2026 році та як зібрати портфель так, щоб він витримував ринкові “гойдалки”. У цьому інтерв’ю розбираємо 3 ключові класи активів (часткові/акційні, кредитні, захисні), говоримо про страхи навколо S&P 500 та “бульбашок”, а також про роль облігацій США, золота, нерухомості й криптовалют у сучасному портфелі.

Окремий блок — практичний: як інвестувати за кордоном через біржу/брокера, на що дивитися при виборі (регуляція, ліцензії, ризики), чому важлива диверсифікація між ринками (США/Європа/Азія) та які податкові нюанси можуть “вистрілити” (зокрема через курс гривні й правила декларування).

00:00 — Вступ: куди інвестувати українцям за кордоном
02:08 — Поради людям, які хочуть інвестувати в криптовалюту
03:08 — Найризикованіші криптовалюти
04:40 — Як інвестувати за кордоном: рахунок, біржа, брокер
05:34 — Як перевіряти брокера: ліцензії, ризики, санкції
06:41 — Диверсифікація: США vs Європа vs Азія
08:43 — Податки/декларації та валютний курс

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:16



Куди інвестувати у 2026 році українцям за кордоном? У цьому відео говоримо про інвестиції в США та Європу, як обирати валюту портфеля (долар/євро), чому “пасивне інвестування” часто переоцінюють, і що важливо знати про облігації (бонди) та їх реальні ризики.

Окремий блок — податки для громадян України, курсові різниці, декларування доходів, та практичні нюанси, які виникають, коли ви інвестуєте через іноземного брокера і плануєте вивід коштів.

У відео ви знайдете відповіді на популярні запити: куди інвестувати 2026, як інвестувати за кордоном, акції США чи Європи, облігації чи акції, податки на інвестиції Україна, декларація інвестиційного доходу, валютний ризик долар євро, диверсифікація портфеля, як вибрати брокера.

00:00 — Чому “пасивне інвестування” не таке просте
01:30 — Глобальні тренди й як думати про портфель на роки вперед
02:00 — США vs ЄС: логіка вибору ринку
05:45 — Облігації: “менш ризикові”, але з великою кількістю нюансів
07:40 — Валюта, курсові різниці, податки й декларування для українців
10:50 — Підсумок: як мислити про ризик і правила гри

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 15:34


У цьому подкасті Олесь Вареник спілкується з Юрієм Міленіним, інвестиційним радником з команди Brave Capital. Це глибоке занурення в психологію та стратегію багатства. Ви дізнаєтесь, як перейти від хаотичних заощаджень до створення професійної фінансової системи, яка працюватиме десятиліттями. Послухайте, щоб дізнатися як почати інвестувати, якщо у вас є перша тисяча доларів.

0:00 — Вступ. Хто такий фінансовий радник і навіщо він вам?
5:30 — Ринок США та України: Коли у нас з’явиться культура інвестування?
8:45 — Хто такий ідеальний клієнт та з якими запитами приходять підприємці?
12:20 — Особистий портфель Юрія Міленіна: акції, нерухомість та крипта.
15:10 — Ексклюзив: Олесь Вареник про 32% річних на прокаті авто.
18:40 — 7 типів інструментів для ідеального балансу портфеля.
22:15 — Венчурні інвестиції та синдикати: Новий тренд для українців.
26:50 — Як розбагатіти НАЗАВЖДИ! Головні поради для початківців.
31:00 — Майбутнє фінансів: Блокчейн, ШІ та циклічність економіки.
35:45 — Висновок: Як виростити в собі роль інвестора.

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні відео
