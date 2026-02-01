RSS
Сервіси швидкої доставки іжи
Glovo Bolt food and other

Сервіси швидкої доставки іжи Glovo Bolt food and other
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:48

Сервіси швидкої доставки іжи Glovo Bolt food and other

Если Glovo — это такой себе «швейцарский нож», который может всё, то Bolt Food — это скорее «быстрый перекус». У Bolt есть свои сильные стороны (цена, скорость), но если копнуть глубже, ему не хватает нескольких критичных вещей, которые делают Glovo лидером рынка.
Вот чего реально не хватает Bolt Food на текущий момент (2026 год):
1. Универсальности (Кнопка «Что угодно»)
У Bolt Food ты ограничен списком ресторанов и магазинов в приложении.
Чего нет: В Bolt ты не можешь попросить курьера заехать в конкретную аптеку за лекарством, купить зарядку в случайном магазине или забрать забытые ключи у друга. В Glovo для этого есть специальный раздел, где ты сам пишешь поручение.
2. Масштабности доставки продуктов
Хотя Bolt развивает категорию «Магазины», он сильно проигрывает по количеству партнеров.
Чего нет: В Bolt гораздо меньше крупных сетей супермаркетов (вроде «Сільпо», «Novus» или «Varus»). Чаще всего там представлены небольшие точки или их собственные склады Bolt Market. Если ты привык закупаться на неделю конкретными брендами, в Bolt их может просто не быть.
3. Программы лояльности / Подписки
Чего нет: У Glovo есть Glovo Prime — заплатил раз в месяц и забыл о стоимости доставки. У Bolt Food системы единой подписки для еды пока нет. Ты каждый раз зависишь от того, есть ли акция на конкретный ресторан или нет.
4. Детализации поиска и фильтров
Пользователи часто жалуются, что поиск в Bolt Food примитивнее.
Чего нет: У Glovo очень удобное деление на «Бабблы» (категории): Выпечка, Здоровье, Подарки, Морепродукты. В Bolt всё свалено в общую кучу, и чтобы найти что-то специфическое (например, безглютеновую еду или конкретный тип кухни), нужно потратить больше времени.
5. Поддержки и решения споров
По отзывам (и это часто подтверждается на практике), поддержка Bolt может быть чуть более «автоматизированной».
Проблема: Если в заказе не хватает одной позиции или блюдо приехало холодным, поддержка Glovo чаще возвращает деньги мгновенно на бонусный счет. В Bolt процедура иногда затягивается, и они реже идут на полную компенсацию, ограничиваясь небольшим промокодом.
Резюме: Bolt Food не хватает «человечности» и гибкости. Это отличный, сухой и быстрый инструмент, чтобы заказать пиццу, когда лень готовить. Но это не «личный ассистент», которым пытается быть Glovo.
Учитывая, что ты живешь на Теремках-2, где много ТРЦ и магазинов рядом (тот же Respublika Park), Glovo может быть полезнее именно для доставки из конкретных бутиков или аптек, которые в Bolt просто не добавлены.


Цитата с тг чата
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:53

Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:55

Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 23:56

Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 10:11

Uklon Delivery

**«Uklon Delivery — Що це таке? Пробую Стару-Нову Доставку!»** від каналу **SHUTTLE MOTO** (опубліковано 2 січня 2024 року).

Це влог-огляд/тест нової (ребрендингованої) служби доставки Uklon, яку перевели на мото-кур'єрів (електросамокати та мотоцикли).

**Основні тезиси та короткий зміст:**

- Uklon перезапустив доставку → тепер акцент на мото/скутерах замість авто → це прискорює доставку та знімає навантаження з таксистів.
- Автор (операційний директор SHUTTLE MOTO, колишній військовий) показує робочий день кур'єра в центрі Києва.
- У додатку: сектор центр, коефіцієнти 1.6× (гарна погода) → до 2.7× (погана погода/дощ).
- Заробіток за ~8 годин ≈ 2700 грн (базовий тариф + бонуси за онлайн + 50 грн за поїздку).
- Приклади замовлень: дуже швидкі поїздки (2 хвилини), оплата готівкою 100–177 грн, інколи плутають адреси.
- Переваги мото в центрі: швидше, зручніше паркуватися, менше проблем з пробками.
- Сумка від Uklon — якісна (гумована тканина, замки, перегородки), коштує ~1000 грн (500 грн аванс + вирахування).
- Автор продає електросамокати без прав (швидкі, з хорошим запасом ходу), заряджає акумулятори.
- Підтримує український сервіс Uklon, радить реєструватися через їхній флот-партнер для нормальних виплат і податків.
- Особисте: не боїться блокпостів (знятий з обліку), волонтер, підтримує ЗСУ, закликає донатити армії.
- Планує зняти повноцінну зміну на доставці пізніше.

Загалом — позитивний огляд + реклама власного бізнесу (SHUTTLE MOTO) та підтримка українського сервісу. Тривалість відео ~20–25 хвилин, дуже багато живого показу екрану додатка та поїздок центром Києва.


Ось актуальне порівняння **Uklon Delivery** та **Bolt Food** станом на початок 2026 року (з урахуванням даних за 2025 рік, відгуків кур'єрів, статистики та особливостей в Україні, особливо в Києві).

### Для клієнтів (замовників їжі/доставки)

| Аспект | Uklon Delivery | Bolt Food |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Основний фокус | Доставка з ресторанів + продукти + посилки з інтернет-магазинів + кур'єрські послуги (бізнес-доставка) | Переважно їжа з ресторанів + деякі продукти |
| Покриття міст | 20–27 міст України (Київ лідер, >50% замовлень) | Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Чернівці та ін. (менше, ніж у Uklon) |
| Швидкість доставки | Дуже швидка в центрі Києва (часто 20–35 хв), акцент на мото/скутери | Швидка, особливо в пікові години, інтеграція з таксі Bolt |
| Середній чек зростання | +19–20% р/р у 2025 (за деякими даними) | +60 грн середній чек (за окремими звітами) |
| Популярність у 2025 | Сильний ріст, особливо Київ + продукти/техніка (партнерства з Фокстрот) | Стабільний, але менше завантажень/активних користувачів, ніж у Glovo |
| Акції/промо | Часто бонуси, знижки на перше замовлення | Промокоди, Boost, кешбек з банків, іноді безкоштовна доставка |
| Оплата | Картка, готівка, післяплата (наприклад, з Фокстрот) | Картка онлайн, іноді готівка |

**Висновок для клієнтів**: Uklon Delivery виграє в універсальності (їжа + посилки + продукти + техніка) та ширшому покритті. Bolt Food — простіший інтерфейс, іноді дешевше для ресторанної їжі, особливо якщо ви вже користуєтеся Bolt таксі.

### Для кур'єрів (заробіток, умови, транспорт)

| Аспект | Uklon Delivery | Bolt Food |
|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Транспорт | Авто, електросамокати, скутери/мотоцикли (акцент на мото в центрі) | Авто, велосипед, скутер (без піших) |
| Заробіток (Київ, 2025) | ~2000–3500 грн за 8–10 годин (з коеф. 1.6–2.7× у погоду/пік), бонуси за онлайн, 50 грн/замовлення | ~15 000–30 000 грн/місяць (при 12 год/день), до 100 грн/год в пік, але часто нижче в середньому |
| Тариф базовий | Залежить від відстані + бонуси + коефіцієнти | ~25 грн + 7 грн/км (старі дані), зараз залежить від зони/Boost |
| Виплати | Щотижневі/швидкі через флот-партнерів | Щотижневі, без комісій |
| Сумка/термосумка | Якісна від Uklon (~1000 грн, з вирахуванням) | Власна або стандартна |
| Переваги | Швидкі замовлення в центрі (2–5 хв), менше пробок на мото, український сервіс, стабільні виплати | Гнучкий графік, Boost у пік, інтеграція з Bolt таксі |
| Недоліки | Потрібна сумка, іноді плутанина з адресами | Скарги на зниження тарифів, конкуренція з Glovo |

**Висновок для кур'єрів**: Uklon Delivery часто вигідніший у центрі Києва на мото/скутері (швидше, менше витрат на пальне, вищі коефіцієнти в погану погоду). Bolt Food — стабільніший для авто/велосипеда, але заробіток може бути нижчим без Boost. Багато кур'єрів комбінують обидва + Glovo.

Якщо ви клієнт — спробуйте обидва додатки й обирайте за акціями/рестораном. Якщо кур'єр — протестуйте зміну на Uklon (мото в центрі) та Bolt Food (авто/велосипед). У 2025–2026 Uklon активно росте після придбання Київстаром, Bolt тримається стабільно, але лідером доставки їжі залишається Glovo.


Ось актуальне порівняння **Uklon Delivery** та **Glovo** станом на початок 2026 року (з урахуванням даних за 2025 рік, відгуків кур'єрів/клієнтів у Києві та тенденцій ринку доставки в Україні).

Glovo залишається лідером ринку доставки їжі (за кількістю завантажень, активних користувачів та замовлень — частка ринку ~40–50% у сегменті food delivery), але Uklon Delivery активно росте після ребрендингу та інтеграцій (завдяки Kyivstar).

### Для клієнтів (замовників)

| Аспект | Uklon Delivery | Glovo |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Основний фокус | Доставка з ресторанів + продукти + посилки з магазинів (Фокстрот, Rozetka тощо) + бізнес-кур'єр + будь-які посилки | Переважно їжа з ресторанів + продукти + аптеки + квіти + дрібні посилки (універсальний маркетплейс) |
| Покриття міст | 27 міст України (Київ — лідер, сильний у регіонах) | 40+ міст (найширше покриття в Україні) |
| Швидкість доставки | Дуже швидка в центрі Києва (20–35 хв на мото/скутерах), менше пробок | Стабільно швидка (25–45 хв), але в центрі іноді повільніше через конкуренцію |
| Середній чек (2025–2026) | Зростання ~19–20% р/р, акцент на не-food (техніка, продукти) | Зростання ~19% р/р, вищий середній чек на їжу (~ +1.7% за місяць у 2025–2026 через блекаути) |
| Популярність у 2025–2026 | Сильний ріст (завдяки Kyivstar), >50% замовлень у Києві, 97% позитивних відгуків від отримувачів | Лідер ринку (300–465 тис. щотижневих активних користувачів на iOS), 11–12 замовлень/рік на користувача |
| Акції/промо | Знижки до –50% на перші 50 доставок для бізнесу, бонуси | Часті промокоди, безкоштовна доставка, знижки на перше замовлення, Glovo+ |
| Оплата | Картка, готівка, післяплата (особливо з магазинів) | Картка онлайн, готівка, Apple Pay/Google Pay |
| Переваги для клієнта | Український сервіс, інтеграція з таксі Uklon, доставка без обмежень по відстані/вазі | Більше ресторанів-партнерів, швидке оновлення меню, Glovo Access (соціальні проєкти) |

**Висновок для клієнтів**: Glovo — №1 для їжі з ресторанів (більше вибору, акції). Uklon Delivery виграє для не-food (продукти, техніка, посилки, бізнес-доставка) та в центрі Києва (швидше на мото). Багато хто комбінує: Glovo для їжі, Uklon для посилок/продуктів.

### Для кур'єрів (заробіток, умови, Київ 2025–2026)

| Аспект | Uklon Delivery | Glovo |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Транспорт | Авто, електросамокати, скутери/мотоцикли (акцент на мото в центрі) | Авто, скутери, велосипеди (піші рідко) |
| Заробіток (Київ, 8–10 год) | 2000–3500+ грн/зміну (коеф. 1.6–2.7× у погоду/пік, бонуси за онлайн + 50 грн/замовлення) | 15–30 тис. грн/місяць (при повному графіку), часто 80–150 грн/год в пік, але нижче в середньому |
| Тариф базовий | Залежить від відстані + бонуси + високі коефіцієнти в погану погоду | ~25–40 грн + км + бонуси (Boost, пікові зони) |
| Виплати | Щотижневі/швидкі через флот-партнерів | Щотижневі, стабільні |
| Сумка | Якісна від Uklon (~1000 грн, з вирахуванням) | Власна або брендована (~800–1500 грн) |
| Переваги | Швидкі замовлення (2–5 хв у центрі), менше конкуренції на мото, стабільні виплати, український сервіс | Більше замовлень (особливо їжа), Boost у пік, гнучкий графік |
| Недоліки | Потрібна сумка, іноді плутанина адрес | Висока конкуренція, зниження тарифів у 2024–2025, більше скарг на затримки виплат |

**Висновок для кур'єрів**: Uklon Delivery часто вигідніший у центрі Києва на мото/скутері (швидше, вищі коефіцієнти в дощ/сніг, менше витрат). Glovo — стабільніший для авто/велосипеда з великою кількістю замовлень, але заробіток може коливатися сильніше. Багато кур'єрів працюють на 2–3 сервісах одночасно (Glovo + Bolt Food + Uklon).

З 2026 року обидва сервіси (як і Bolt/Uber) автоматично утримуватимуть 10% податків (5% ПДФО + 5% військовий збір) з виплат кур'єрам — це нова норма, тож чистий заробіток зменшиться на ~10%, але стане легальним.

Якщо ви клієнт — Glovo для їжі, Uklon для універсальної доставки. Якщо кур'єр — протестуйте центр Києва на мото в Uklon vs повний день на Glovo. Ринок динамічний, Glovo лідирує, але Uklon швидко наздоганяє завдяки локальному фокусу.
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 10:16

С 13 минуты про работу в доставке на арендованном авто



Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 10:26

курьерская служба IPOST


Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:15

курьерская служба ZAKAZ.UA


Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:21

Київстар купує Uklon і Tabletki.ua

Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:29

