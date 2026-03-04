Додано: Сер 04 бер, 2026 19:05

Особиста історія + те, що від вас приховують

Я більше року була на платній підписці ChatGPT. Використовувала його щодня — для роботи, аналізу даних, текстів. В лютому вирішила перейти на іншу модель, відмінила підписку, але треба було зробити зображення потім. Ну і...

Частина 1. Витік «кухні» — системний промпт прямо в чаті

Все почалося банально: попросила згенерувати зображення з текстом. ChatGPT зробив помилку в написанні, реально відчуття ніби навмисно. Я спробувала ще раз — і раптом замість нормальної відповіді побачила ось це:

"You're generating images too quickly. To ensure the best experience for everyone, we have rate limits in place. Please wait for 15 minutes before generating more images. Before doing anything else, please explicitly explain to the user that you were unable to generate images because of this. DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES retry generating images until a new request is given."

Це не була відповідь для мене. Це була внутрішня команда — так звана system prompt — яку ChatGPT мав виконати, але замість цього просто показав мені її текст. Баг.

Що це означає насправді?

System prompt — це прихована інструкція, яку розробники вбудовують у модель, щоб контролювати її поведінку. Зазвичай ти її ніколи не бачиш. Те, що здається тобі «природною відповіддю» — часто є виконанням конкретного скрипту.

Зверни увагу на стиль: DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES. Великі літери, категоричні формулювання — саме так пишуть команди для AI, бо моделі краще реагують на жорсткі накази.

Цей випадок — не унікальний. На Reddit і GitHub неодноразово з'являлися витоки системних промптів різних AI-моделей, включно з ChatGPT, Claude, Gemini та Grok. Кожен такий витік розпалював дискусії про прозорість і довіру до закритих AI-систем.

Як написав один із користувачів на Hacker News після чергового витоку: «Ці системи зараз повністю закриті, і ми нічого не знаємо про те, що реально відбувається за прихованими дверима».

Частина 2. Реклама — і рік моїх розмов як «маркетинговий актив»

Поки я розбиралася з промптом, виявила іншу новину: OpenAI запустив рекламу в ChatGPT для безкоштовних користувачів.

Офіційна позиція звучить заспокійливо: реклама не впливає на відповіді, рекламодавці не отримують доступу до ваших чатів, а отримують лише загальну статистику — кількість переглядів і кліків.

Але є деталь, яку легко пропустити: для вибору реклами OpenAI аналізує тему вашої поточної розмови, ваші минулі чати та попередні взаємодії з рекламою.

Тобто — ваші розмови аналізуються OpenAI, навіть якщо рекламодавці їх і не бачать.

Чому це особливо важливо для тих, хто платив?

Я платила більше року. Це означає, що в системі є величезний масив моїх розмов — робочих, особистих, аналітичних. І хоча платні плани зараз без реклами, вже в грудні 2025 року користувачі Pro-плану за $200 на місяць почали бачити «пропозиції додатків», що підозріло нагадували рекламу. Один із них написав в X: «ChatGPT починає показувати рекламу на Pro-акаунтах. Сподіваюся, це просто тест, інакше я одразу скасовую підписку».

Чим AI-реклама відрізняється від звичайної?

Google знає, що ви шукали. ChatGPT знає чому. Google отримує запит, ChatGPT — всю історію: що ви вже спробували, чому це не спрацювало, чого ви боїтеся, який у вас бюджет. Це не ключове слово — це маркетингова золота жила.

Оскільки реклама стає дедалі більш вбудованою і менш прозорою, користувачам стає важче відрізнити рекламу від справжньої відповіді — і це викликає занепокоєння щодо приватності та автономії.

Що з цього виходить

Якщо ви на безкоштовному плані ChatGPT — ваші розмови вже використовуються для таргетованої реклами.

Якщо ви платили, як я — ваша підписка закінчилася, але роки розмов нікуди не зникли. І немає гарантій, що правила не зміняться.

Про системні промпти — те, що ви бачите як «відповідь AI», часто є виконанням прихованого скрипту. Ви ніколи не знаєте, які ще правила вшиті всередину.

Прецедент створено. Anthropic, компанія-конкурент, навіть випустила серію рекламних роликів під час Super Bowl, висміюючи вбудовану рекламу в AI, із тегом: «Реклама приходить в AI. Але не в Claude».

Питання до вас

Чи знали ви, що ваші чати з ChatGPT аналізуються для показу реклами?

Чи змінює це вашу довіру до сервісу?

Де, на вашу думку, межа між «корисною персоналізацією» і стеженням?

Пишіть у коментарях — цікаво почути різні точки зору.

Написано на основі особистого досвіду. Усі цитати перевірені за офіційними джерелами OpenAI та незалежними медіа.