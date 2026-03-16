Як ШІ змінює світ

Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 15 бер, 2026 10:59
akurt написав:
- зараз не менше 50% роботи виконуємо із залученням ШІ.
дуже сильно залежить від задач. Є такі, що на 99% можна замінити ШІ, а є такі, що ШІ не може навіть елементарні 2+2 зробити.
От приклад кума: раніше їх 10 людей у відділі тиждень прикручували новий графік, а тепер 3 людей може за той тиждень підготувати 5 варіантів різних графіків і щоб потім обирали який саме з них впровадити, а можливо навіть А/В тести на реальних користувачах провести.
Роботи менше не стало, а от складність задач суттєво зросла і тепер просять зробити те, що раніше і не просили. І якщо раніше хоча б питання на Стековерфло шукались, то тепер нічого не знаходитьсяю
Додано: Нед 15 бер, 2026 11:34
Погоджуюсь.
Про 99% я знаю: так зараз доценти/професори університетів «допомагають» робити так звані «Магістерські роботи».
Додано: Нед 15 бер, 2026 11:37
Дюрі-бачі написав: Frant написав:
Ппофесії балаболів - повинні зникнути. Лікарі, юристи, прокурори, журналісти, програмісти - на смітник історії.
Проблема сучасних поколінь ШІ в тому, що їм треба на чомусь вчитися. Якщо кейс типовий, який тисячі разів зустрічався, то ШІ його успішно вирішує. Якщо щось не типове - то галюцинації. Можливо колись і зроблять черговий крок у розвитку ШІ, але поки це дуже дуже продвинутый автоконпліт.
Хоча як робочий інструмент це супер в прямих руках. Як приклад я: кілька років тому мав на лекцію презентацію з 15-20 слайдів де кілька картинок і мінімум тексті. Тепер ШІ помагає підготувати величезну презентацію на 50-70 слайдів із картинками і з текстом...
Так, сам готував на лекції так слайди, але треба дуже уважно вичитувати, бо може сильно підставити.
Додано: Пон 16 бер, 2026 11:21
Американка звільнила адвоката, довірившись ChatGPT, який розкритикував її попередню лінію захисту.
Жінка вирішила вести справу самостійно та подала до суду згенеровані нейромережею документи, які виявилися повними вигаданих аргументів і неіснуючих прецедентів.
Через це страхова компанія подала позов проти OpenAI за ведення незаконної юридичної практики, вимагаючи $300 тис. компенсації та $10 млн штрафу.
Додано: Пон 16 бер, 2026 11:31
a_kikosh написав:
Через це страхова компанія подала позов проти OpenAI за ведення незаконної юридичної практики, вимагаючи $300 тис. компенсації та $10 млн штрафу.
В смысле, стоит любому человеку без адвокатской лицензии ляпнуть в каком-то случае, что по его мнению по законам так будет правильно, его можно сразу тащить в суд за незаконную юридическую практику?
Чудны законы США. Или всё таки учёный изнасиловал журналиста. Или иск внахалку (вот это действительно можно. Требовать можно чего угодно) и на него судья пальцем у виска покрутит. Ждём чем это шоу продолжится.
Додано: Пон 16 бер, 2026 11:47
ШІ банкротить, звільняє, добавляє роботи ... життя іде
