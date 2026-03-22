RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Як ШІ змінює світ

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 13:56

Re: Як ШІ змінює світ

  Сибарит написав:Кому не хватает своего интеллекта, вынужден доплачивать за искусственный.

Пока больше для тех, кому лень задействовать свой. Хотя, если смотреть только на тех, кто платит, может там и вынуждено у всех, а ленивые только шаровики.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6811
З нами з: 23.03.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 16:22

Сибарит Можливо. Але виграють не ті, хто обходиться без “протезів”, а ті, хто їх освоює.
nika_19
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:58

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42606
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1636 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 14:00

Нам обіцяють, що камери з розпізнаванням облич зроблять міста безпечнішими, ага....

Мешканка штату Теннессі, США, провела п'ять місяців у в'язниці через помилку ШІ під час розпізнавання обличчя. Поліція Фарго, Північна Дакота, помилково ідентифікувала її як підозрювану у банківському шахрайстві. "Справу закрили напередодні Різдва, але шкода вже була завдана: у неї не було грошей на дорогу додому та теплого одягу, а згодом вона втратила будинок, машину та собаку", – пише Tom's Hardware з посиланням на Inforum та ABC WDAY.


NordMark
 
Повідомлень: 4
З нами з: 02.03.26
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 12:32

У США починають серйозно ставити рамки для ШІ. Адміністрація Дональд Трамп представила законопроєкт, який поки не обмежує розвиток, а навпаки — спрощує компаніям роботу з технологіями, але водночас зачіпає чутливі теми: авторські права, безпеку дітей, енергоспоживання дата-центрів.

Цікаво, що це вже не просто гонка моделей, а боротьба за те, як ШІ буде існувати юридично. І поки США намагаються узгодити правила на федеральному рівні, технології рухаються вперед шалено швидко: Nvidia показує нові платформи та навіть роботів з ШІ, що виглядає як наступний крок після чат-ботів.

Виходить, що питання зараз вже не “що ШІ може”, а “хто і за якими правилами його контролюватиме”. І від цього залежатиме дуже багато.
NeEkspertAle
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 14.03.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 12:34

Українська платформа голосового ШІ MaiCall залучив фінансува

В Україні теж з’являються цікаві кейси у сфері ШІ. Один з місцевих стартапів, який працює над голосовими агентами, нещодавно залучив фінансування, і це сигналізує, що наша екосистема здатна створювати рішення, які можуть конкурувати на світовому рівні.

Цікаво, що мова йде не про абстрактні дослідження, а про практичні продукти, які реально можуть інтегруватися у бізнес‑процеси чи споживчі сервіси. Виходить, що українські розробники вже вийшли на глобальну арену, і за такими стартапами варто слідкувати.

чи зможуть українські голосові ШІ‑агенти реально конкурувати з великими міжнародними платформами, і які фактори для цього будуть вирішальними?
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 14.03.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 09:49

Появилось у меня подозрение, что ИИ научили отслеживать а интернете обсуждения ИИ и поддерживать эти обсуждения с целью саморекламы. Когда технология будет достаточно отлажена, начнут принимать заказы на рекламу. Это будет катастрофа! Мы не только не сможем избавиться от такой рекламы с помощью баннерорезки, но и свободно обсуждать качества товаров не сможем.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9410
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6523 раз.
Подякували: 21757 раз.
 
Профіль
 
136
84
39
2
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10997)
22.03.2026 10:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.