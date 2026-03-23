Пока больше для тех, кому лень задействовать свой. Хотя, если смотреть только на тех, кто платит, может там и вынуждено у всех, а ленивые только шаровики.
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 19 бер, 2026 13:56
Додано: Чет 19 бер, 2026 16:22
Сибарит Можливо. Але виграють не ті, хто обходиться без “протезів”, а ті, хто їх освоює.
Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:58
переможників в студію
Додано: П'ят 20 бер, 2026 14:00
Нам обіцяють, що камери з розпізнаванням облич зроблять міста безпечнішими, ага....
Додано: Суб 21 бер, 2026 12:32
У США починають серйозно ставити рамки для ШІ. Адміністрація Дональд Трамп представила законопроєкт, який поки не обмежує розвиток, а навпаки — спрощує компаніям роботу з технологіями, але водночас зачіпає чутливі теми: авторські права, безпеку дітей, енергоспоживання дата-центрів.
Цікаво, що це вже не просто гонка моделей, а боротьба за те, як ШІ буде існувати юридично. І поки США намагаються узгодити правила на федеральному рівні, технології рухаються вперед шалено швидко: Nvidia показує нові платформи та навіть роботів з ШІ, що виглядає як наступний крок після чат-ботів.
Виходить, що питання зараз вже не “що ШІ може”, а “хто і за якими правилами його контролюватиме”. І від цього залежатиме дуже багато.
Додано: Суб 21 бер, 2026 12:34
Українська платформа голосового ШІ MaiCall залучив фінансува
В Україні теж з’являються цікаві кейси у сфері ШІ. Один з місцевих стартапів, який працює над голосовими агентами, нещодавно залучив фінансування, і це сигналізує, що наша екосистема здатна створювати рішення, які можуть конкурувати на світовому рівні.
Цікаво, що мова йде не про абстрактні дослідження, а про практичні продукти, які реально можуть інтегруватися у бізнес‑процеси чи споживчі сервіси. Виходить, що українські розробники вже вийшли на глобальну арену, і за такими стартапами варто слідкувати.
чи зможуть українські голосові ШІ‑агенти реально конкурувати з великими міжнародними платформами, і які фактори для цього будуть вирішальними?
Додано: Нед 22 бер, 2026 09:49
Появилось у меня подозрение, что ИИ научили отслеживать а интернете обсуждения ИИ и поддерживать эти обсуждения с целью саморекламы. Когда технология будет достаточно отлажена, начнут принимать заказы на рекламу. Это будет катастрофа! Мы не только не сможем избавиться от такой рекламы с помощью баннерорезки, но и свободно обсуждать качества товаров не сможем.
Додано: Нед 22 бер, 2026 12:16
Щодо реклами це вже є
Додано: Пон 23 бер, 2026 19:14
Ооо, тема ШІ зараз усюди, але мало хто говорить про те, що реально болить бізнесу - як виживати в пошуку, коли Гугл сам відповідає на питання прямо зверху видачі.
Раніше було як: людина вбила запит, перейшла на сайт. Зараз Гугл через AI Overviews видає таку вижимку, що на сайт ніхто не клікає (zero-click search).
Що ми побачили на практиці:
- Зміна підходу до контенту: Треба ставати джерелом для самого ШІ. Ми оптимізуємо тексти так, щоб Гугл цитував саме нас як експертів у своїх відповідях.
- Гео-прив'язка: ШІ в Гуглі став набагато розумнішим у локальному пошуку. Він тепер не просто видає список, а порівнює заклади чи агенції поруч. Якщо у вас немає нормальної стратегії просування в локальній видачі - ви просто випадаєте з поля зору.
Нам цей ШІ-переворот навіть допоміг - ми тепер робимо глибокий аналіз ніші набагато швидше, ніж раніше ручками. Для малого бізнесу це шанс нарешті посунути великих гравців, які застрягли в старому маркетингу.
Додано: Пон 23 бер, 2026 19:40
Десь тиждень тому прочитав новину про ІТ-фахівця, який за допомогою нейромереж рятував свою улюблену собаку від раку.
Наведу коротко в чому суть:
Австралійський програміст вирішив врятувати свою собаку Роузі, у якої виявили рак, коли лікарі вже не могли їй допомогти. Він заплатив близько 3000 доларів за секвенування ДНК пухлини та завантажив отримані дані в ChatGPT та AlphaFold.
Нейромережі допомогли визначити мутовані білки та запропонувати основу для персоналізованої mRNA-вакцини. Чоловік передав результати лікарям, які на основі цих даних створили експериментальну вакцину.
Через кілька тижнів лікування пухлина у Роузі зменшилася приблизно вдвічі, а її стан помітно покращився. Тепер лікарі вивчають можливість використання подібного підходу для лікування раку і у людей.
Погодьтесь, що це не прям типовий кейс.
|