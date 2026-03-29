Як ШІ змінює світ

Штучний інтелект є головною підтемою щорічного звіту розвідувального співтовариства США про загрози, яку все частіше описують у стратегічних, а не лише технічних термінах.



У своїй Оцінці світових загроз за 2026 рік, опублікованій у середу, Управління директора національної розвідки називає ШІ «визначальною технологією 21 століття», зазначає, що він використовується в бойових діях, і визначає Китай як «найбільш боєздатного конкурента» Сполучених Штатів. Оцінка, опублікована в середу під час свідчень керівників розвідки перед законодавцями, пропонує рідкісний погляд на те, як вони інтерпретують глобальний ландшафт загроз.



У новій версії щорічного звіту ШІ приділяється набагато більше уваги, ніж у 2024 та 2025 роках . Він відводить ШІ більшу роль у звіті, але таку, що її важко легко класифікувати. На відміну від постійних загроз з боку Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї та терористичних груп, ШІ розглядається не стільки як окремий актор чи спроможність, скільки як міжгалузева сила, що формує кожну з них.



Протягом минулого року штучний інтелект захопив дедалі більшу частку суспільної уваги, приватних інвестицій , а також уваги Білого дому та Міністерства оборони . Хоча Пентагон використовує його для аналізу розвідувальних даних з 2017 року , у новому звіті про загрози зазначається, що штучний інтелект «використовувався в нещодавніх конфліктах для впливу на цільове призначення та оптимізації процесу прийняття рішень, що знаменує собою значний зсув у характері сучасної війни».



Також є спеціальне застереження щодо використання автономії у війні. Штучний інтелект несе ризики, які вимагають ретельної інженерії з боку людини для зменшення небезпек, пов'язаних з автономією ШІ, перш ніж він буде широко розгорнутий.