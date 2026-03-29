Як ШІ змінює світ
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Суб 28 бер, 2026 16:54
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:[quote="5943901:homenko318"]Штучний інтелект є головною підтемою щорічного звіту розвідувального співтовариства США про загрози, яку все частіше описують у стратегічних, а не лише технічних термінах.
У своїй Оцінці світових загроз за 2026 рік, опублікованій у середу, Управління директора національної розвідки називає ШІ «визначальною технологією 21 століття», зазначає, що він використовується в бойових діях, і визначає Китай як «найбільш боєздатного конкурента» Сполучених Штатів. Оцінка, опублікована в середу під час свідчень керівників розвідки перед законодавцями, пропонує рідкісний погляд на те, як вони інтерпретують глобальний ландшафт загроз.
У новій версії щорічного звіту ШІ приділяється набагато більше уваги, ніж у 2024 та 2025 роках . Він відводить ШІ більшу роль у звіті, але таку, що її важко легко класифікувати. На відміну від постійних загроз з боку Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї та терористичних груп, ШІ розглядається не стільки як окремий актор чи спроможність, скільки як міжгалузева сила, що формує кожну з них.
Протягом минулого року штучний інтелект захопив дедалі більшу частку суспільної уваги, приватних інвестицій , а також уваги Білого дому та Міністерства оборони . Хоча Пентагон використовує його для аналізу розвідувальних даних з 2017 року , у новому звіті про загрози зазначається, що штучний інтелект «використовувався в нещодавніх конфліктах для впливу на цільове призначення та оптимізації процесу прийняття рішень, що знаменує собою значний зсув у характері сучасної війни».
Також є спеціальне застереження щодо використання автономії у війні. Штучний інтелект несе ризики, які вимагають ретельної інженерії з боку людини для зменшення небезпек, пов'язаних з автономією ШІ, перш ніж він буде широко розгорнутий.
Текст напечатал ИИ 6-ти палой рукой?
Та фраза як фраза. Важко дати легку класифікацію
Шота добкин вспомнился
, но там вообще ни про какой интеллект речь не шла, даже про искусственый.[/quote]Підпис здєсь і підпис здєсь забули
Faceless
- Модератор
Додано: Нед 29 бер, 2026 15:03
Достатньо завантажити одне фото, і алгоритм перевіряє інтернет та тисячі притулків у пошуках збігів. Якщо система знаходить схожу тварину, власнику надходить повідомлення, де можна перевірити, чи це його улюбленець.
Із реальної історії: жінка загубила собаку і майже втратила надію, але через два місяці отримала лист із фото свого пса. Виявилося, що весь цей час він перебував у притулку в Каліфорнії.
a_kikosh
Додано: Нед 29 бер, 2026 15:05
США, Китай та Росія активно інтегрують штучний інтелект у військову стратегію, але підходи різняться: США роблять ставку на аналітику та автономні системи, Китай — на масштабне розгортання ШІ в управлінні та бойових діях, а Росія — на використання ШІ для кібероперацій та дронів.
a_kikosh
Додано: Нед 29 бер, 2026 22:41
a_kikosh написав:
Достатньо завантажити одне фото, і алгоритм перевіряє інтернет та тисячі притулків у пошуках збігів. Якщо система знаходить схожу тварину, власнику надходить повідомлення, де можна перевірити, чи це його улюбленець.
Із реальної історії: жінка загубила собаку і майже втратила надію, але через два місяці отримала лист із фото свого пса. Виявилося, що весь цей час він перебував у притулку в Каліфорнії.
спочатку на псах, потім на ухилянтах: "ахрана, атмєна" (с)(тм) Долярчик
flyman
Додано: Нед 29 бер, 2026 22:58
flyman написав: a_kikosh написав:
Достатньо завантажити одне фото, і алгоритм перевіряє інтернет та тисячі притулків у пошуках збігів. Якщо система знаходить схожу тварину, власнику надходить повідомлення, де можна перевірити, чи це його улюбленець.
Із реальної історії: жінка загубила собаку і майже втратила надію, але через два місяці отримала лист із фото свого пса. Виявилося, що весь цей час він перебував у притулку в Каліфорнії.
спочатку на псах, потім на ухилянтах: "ахрана, атмєна" (с)(тм) Долярчик
Можуть же на ШРТ поставити такі камери 👀
Hotab
