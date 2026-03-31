Як ШІ змінює світ
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Суб 28 бер, 2026 16:54
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:[quote="5943901:homenko318"]Штучний інтелект є головною підтемою щорічного звіту розвідувального співтовариства США про загрози, яку все частіше описують у стратегічних, а не лише технічних термінах.
У своїй Оцінці світових загроз за 2026 рік, опублікованій у середу, Управління директора національної розвідки називає ШІ «визначальною технологією 21 століття», зазначає, що він використовується в бойових діях, і визначає Китай як «найбільш боєздатного конкурента» Сполучених Штатів. Оцінка, опублікована в середу під час свідчень керівників розвідки перед законодавцями, пропонує рідкісний погляд на те, як вони інтерпретують глобальний ландшафт загроз.
У новій версії щорічного звіту ШІ приділяється набагато більше уваги, ніж у 2024 та 2025 роках . Він відводить ШІ більшу роль у звіті, але таку, що її важко легко класифікувати. На відміну від постійних загроз з боку Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї та терористичних груп, ШІ розглядається не стільки як окремий актор чи спроможність, скільки як міжгалузева сила, що формує кожну з них.
Протягом минулого року штучний інтелект захопив дедалі більшу частку суспільної уваги, приватних інвестицій , а також уваги Білого дому та Міністерства оборони . Хоча Пентагон використовує його для аналізу розвідувальних даних з 2017 року , у новому звіті про загрози зазначається, що штучний інтелект «використовувався в нещодавніх конфліктах для впливу на цільове призначення та оптимізації процесу прийняття рішень, що знаменує собою значний зсув у характері сучасної війни».
Також є спеціальне застереження щодо використання автономії у війні. Штучний інтелект несе ризики, які вимагають ретельної інженерії з боку людини для зменшення небезпек, пов'язаних з автономією ШІ, перш ніж він буде широко розгорнутий.
Текст напечатал ИИ 6-ти палой рукой?
Та фраза як фраза. Важко дати легку класифікацію
Шота добкин вспомнился
, но там вообще ни про какой интеллект речь не шла, даже про искусственый.[/quote]Підпис здєсь і підпис здєсь забули
Faceless
- Модератор
Додано: Нед 29 бер, 2026 15:03
Достатньо завантажити одне фото, і алгоритм перевіряє інтернет та тисячі притулків у пошуках збігів. Якщо система знаходить схожу тварину, власнику надходить повідомлення, де можна перевірити, чи це його улюбленець.
Із реальної історії: жінка загубила собаку і майже втратила надію, але через два місяці отримала лист із фото свого пса. Виявилося, що весь цей час він перебував у притулку в Каліфорнії.
a_kikosh
Додано: Нед 29 бер, 2026 15:05
США, Китай та Росія активно інтегрують штучний інтелект у військову стратегію, але підходи різняться: США роблять ставку на аналітику та автономні системи, Китай — на масштабне розгортання ШІ в управлінні та бойових діях, а Росія — на використання ШІ для кібероперацій та дронів.
a_kikosh
Додано: Нед 29 бер, 2026 22:41
спочатку на псах, потім на ухилянтах: "ахрана, атмєна" (с)(тм) Долярчик
flyman
спочатку на псах, потім на ухилянтах: "ахрана, атмєна" (с)(тм) Долярчик
Можуть же на ШРТ поставити такі камери 👀
Hotab
Додано: Пон 30 бер, 2026 18:15
Спросил у Гугла, какое пиво произведено с поносом
Ответ от ИИ:
"Фраза «произведено с поносом» — это курьезная ошибка перевода или опечатка, замеченная на этикетке хорватского пива (вероятно, имелось в виду «произведено с пользой» или техническая ошибка перевода слова «производство»). Это известное фото из рубрики «Идиотека» на сайте Студии Артемия"
Слабоват интеллект, как и ожидалось, выдает наиболее растиражированный бред.
Сибарит
Додано: Пон 30 бер, 2026 19:24
Огляд від ШІ
Хорватский перевод слова «понос» (расстройство желудка) — это proljev. При этом хорватское слово ponos (пишется без «й») переводится на русский язык как «гордость», являясь известным «ложным другом переводчика». Для аптеки или врача используйте фразу Imam proljev (У меня понос/диарея).
Понос (рус.) = Proljev (хорв.)
Гордость (рус.) = Ponos (хорв.)
P.S.
Від сибарита такої лажи не сподівався.
flyman
Додано: Вів 31 бер, 2026 08:41
Apple активно трансформує Siri із простого голосового помічника у повноцінний центр штучного інтелекту. Компанія робить ставку на інтеграцію AI у всі свої пристрої — від iPhone до Mac — щоб зробити взаємодію з технікою більш природною та персоналізованою.
Оновлена Siri отримує глибше розуміння контексту, здатність працювати між додатками та виконувати складніші запити. Наприклад, користувач зможе попросити знайти потрібний файл, надіслати його контакту і доповнити повідомлення — все однією командою.
Особливу увагу Apple приділяє приватності. Частина обробки даних відбувається безпосередньо на пристрої, що дозволяє зменшити залежність від хмарних сервісів і краще захистити особисту інформацію.
У перспективі Siri може стати центральним інтерфейсом для керування цифровим життям: від роботи з документами до планування дня і взаємодії з розумним домом. Таким чином, Apple робить ще один крок до створення єдиної екосистеми, де штучний інтелект працює непомітно, але максимально ефективно для користувача.
Kate2802
