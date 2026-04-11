Як ШІ змінює світ
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: П'ят 03 кві, 2026 09:05
Складається відчуття, що найбільший ворог ШІ — це не обмеження моделей і навіть не регуляція, а звичайний корпоративний IT-відділ.
Ідея проста, але болюче знайома: поки всі граються з AI як із чимось дивним і експериментальним, бізнес намагається запхнути його в старі процеси, де все має бути передбачуваним, контрольованим і «по інструкції». У результаті замість прориву виходить стерильний інструмент, який нічого особливо не змінює.
Фактично AI вбивають не тому, що він слабкий, а тому що його змушують працювати як звичайний софт — без права на помилку, без простору для дивної поведінки, яка і є його головною силою. І тут парадокс: чим сильніше компанія «наводить порядок», тим менше користі від AI.
Схоже, що головний виклик зараз — не навчити моделі, а навчитися жити з ними як із чимось трохи неконтрольованим. Бо інакше весь цей хайп просто розчиниться десь між Jira і внутрішніми політиками безпеки.
За мотивами The Economist
NeEkspertAle
- Повідомлень: 11
- З нами з: 14.03.26
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: П'ят 03 кві, 2026 09:11
Якщо коротко — держава вирішила, що нам мало просто користуватись чужим AI, хочемо свій і бажано в топ-3 світу до 2030 😅
Звучить амбітно, але найцікавіше навіть не це. Вся історія не про “давайте зробимо ще один чат-бот”, а про те, щоб зашити ШІ всюди: від держпослуг і оборонки до освіти й медицини. Типу, щоб це було не окремою іграшкою, а базовим шаром країни.
Плюс акцент на своєму: власна LLM, інфраструктура, якісь “AI Factory” — тобто менше залежності від зовнішніх гравців і більше про цифровий суверенітет.
Але тут є відчуття легкого дежавю: у нас майже всі стратегії виглядають сильно на папері. Питання завжди одне і те саме — чи це реально піде в прод, чи залишиться ще одним красивим PDF для презентацій.
Цікаво, у випадку з AI держава реально може бути драйвером, чи це знову історія, де все витягнуть приватні команди, а стратегія просто “про всяк випадок”?
NeEkspertAle
- Повідомлень: 11
- З нами з: 14.03.26
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: П'ят 03 кві, 2026 09:27
Leviafan написав:Kate2802
Apple безнадійно відстала від ChatGPT, Gemini і т.д. Вони не запроваджують свою ШІ, а намагаються пустити пил в очі користувачам, які нібито користуватимуться Siri, а насправді фактично звертатимуться до сторонніх сервісів, до того ж ChatGPT. На мою думку, загалом переваг, щоб купувати продукти Apple, стає все менше.
Я б не поспішав хоронити Apple
Те, що вони підключають зовнішні моделі — це скоріше прагматизм, ніж слабкість. Типу, навіщо винаходити все з нуля, якщо можна взяти краще з ринку і обгорнути своїм контролем, приватністю і інтеграцією.
І ще момент: більшість людей не буде обирати телефон через те, яка там LLM стоїть під капотом. Вони оберуть, де зручніше, стабільніше і “просто працює”. І тут iPhone поки що не виглядає як аутсайдер.
ІМХО, якщо Apple і програє, то не через “відставання в AI”, а тільки якщо втратить свою головну фішку — контроль над досвідом користувача. А от цього вони якраз віддавати не люблять 🙂
NeEkspertAle
- Повідомлень: 11
- З нами з: 14.03.26
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Пон 06 кві, 2026 08:15
Не погано написано, хоча не з усім згідний https://news.finance.ua/ua/top-4-oznaky ... -na-roboti
По суті, є 1 ознака, що ШІ не замінить вас на роботі. Якщо у вашій роботі є якісь фізичні рухи, крім натискання клавіш клавіатури на комп'ютері, то вас ШІ не замінить...вас замінять роботи з ШІ)
Костя96
- Повідомлень: 4
- З нами з: 11.03.26
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Пон 06 кві, 2026 08:52
NeEkspertAle написав:
Я б не поспішав хоронити Apple
Прям зараз Епл почала робити дії, які можуть похоронити багатьох суперників: а саме закуповує дефіцитну память і може рік-другий поторгувати "в мінус".
Та й Самсунг їм допомагає Еплу якраз в контексті АІ: оголосили, що нових фіч (автоматичних розмов зі спамерами) не буде навіть на минулорічних флагманах, хоча обіцяли 7 років підтримки.
Після такого навіть почав думати, що після S25 Ultra наступним в мене точно буде не Самсунг. А якщо прикриють можливість встановлення apk, то однозначно буде Яблуко.
NeEkspertAle написав:
у випадку з AI держава реально може бути драйвером,
З АІ держава має тільки 1 шлях розвитку - в цифровий концлагер. Вже зараз люди бояться писати "заборонені слова", а з АІ будуть боятись писати заборонені ідеї.
ИМХО Український Кавун - це буде якась opensource LLM минулого покоління, яку донавчать правильно відповідати на кілька політичних питань в дусі "чий Крим?", а мільярди розпиляють
Дюрі-бачі
- Повідомлень: 6083
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 654 раз.
Додано: Пон 06 кві, 2026 09:14
Костя96 написав:
суті, є 1 ознака, що ШІ не замінить вас на роботі.
От після крайнього урізання Клодом своїх тарифних пакетів вже дійшли до межі, що ще трохи і буде дешевше найняти людину. ИМХО сучасні ШІ зараз спалюють в рази більше коштів, ніж приносять підписки користувачів і потрібні з однією метою - підсадити "на голку", щоб люди без ШІ вже не могли виконувати свою роботу. А через кілька (5-10) років буде тотальний ріст цін.
Дюрі-бачі
- Повідомлень: 6083
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 654 раз.
Додано: Пон 06 кві, 2026 09:16
NeEkspertAle ти насправді досить посередньо пишеш як на тексти генеровані ШІ. Скоро думаю будуть цілі форуми ШІ-лайна.
BIGor
- Повідомлень: 10619
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1510 раз.
- Подякували: 1930 раз.
Додано: Пон 06 кві, 2026 09:34
Дюрі-бачі написав:
і потрібні з однією метою - підсадити "на голку", щоб люди без ШІ вже не могли виконувати свою роботу.
До речі теж такої думки про поточний стан речей, і цей фактор через первний час знову суттєво вплине на ринок праці.
Звісно не хочеться впадати в ретроградство, колись і калькуляторів боялись, але наразі втрата експертизи через ШІ-наркотик, як на мене, очевидна
Faceless
- Повідомлень: 37572
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1503 раз.
- Подякували: 8309 раз.
Додано: Вів 07 кві, 2026 11:08
Британські фізики розробили революційний комп’ютерний чип. Він робить штучний інтелект тисячі разів енергоефективнішим. Обробка даних відбувається безпосередньо в апаратній частині.
Принцип роботи нових чипів
Дослідники з Університету Лафборо використали оксид ніобію з мікроскопічними порами. Ця структура копіює нейронні зв’язки людського мозку. Сигнали передаються миттєво.
Чип виконує складні завдання без традиційного програмного забезпечення:
Прогнози: передбачає хаотичні події за попередніми даними.
Відновлення даних: добудовує відсутні фрагменти.
Впізнавання образів: розпізнає цифри та зображення апаратно.
Тести підтвердили успіх. Система прогнозувала “ефект метелика” — модель, де малі помилки призводять до великих змін.
Економія енергії у 2000 разів
Ключова перевага — ультранизьке споживання. Чип активує ресурси лише для фізичної передачі сигналів.
У певних задачах пристрій економить енергію у 2000 разів порівняно зі стандартними методами.
“Ми показали, як можна передбачати еволюцію складних процесів, витрачаючи в тисячі разів менше енергії порівняно зі звичайними рішеннями”, — зазначають науковці.
Розробка прокладає шлях до електроніки нового покоління. Вона впорається з надскладними розрахунками в реальному часі без перегріву.
Модератор
- Повідомлень: 6412
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 441 раз.
Додано: Суб 11 кві, 2026 12:51
Visa тихо підкручує саме поняття покупок — і виглядає це трохи як майбутнє, яке підкралось швидше, ніж ми чекали. Вони запустили платформу Intelligent Commerce Connect, де твій ШІ-агент може не просто радити, а реально витрачати гроші замість тебе. Ти задаєш рамки — бюджет, категорії, умови — і далі він сам заходить у магазини, обирає товари й оплачує. Без кожного разу “підтвердити платіж”.
Звучить зручно, але тут є цікавий нюанс: Visa фактично хоче стати єдиним шлюзом для всіх таких ШІ-покупок. Один раз підключив — і будь-який агент отримує доступ до платежів. Але паралельно ту ж територію вже активно ділять криптопроєкти на кшталт Ethereum, Tron та Solana, які теж хочуть стати стандартом для машинних транзакцій.
Ще цікавіше, що фінтех-сервіси не стоять осторонь: Nevermined вже інтегрувався через протокол від Coinbase і прогнав десятки мільйонів доларів через такі автоматизовані платежі всього за місяць.
Схоже, ми підходимо до моменту, коли ШІ перестає бути “порадником” і стає реальним учасником економіки. І головне питання вже не “чи зручно це?”, а “хто контролює правила гри, поки алгоритми витрачають наші гроші?”.
NeEkspertAle
- Повідомлень: 11
- З нами з: 14.03.26
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
