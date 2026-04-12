Як ШІ змінює світ

Додано: Нед 12 кві, 2026 14:42

Цукерберг відмовляється від ідеї метавсесвіту та інвестуватиме сотні мільярдів у ШІ. Чому?

Схоже, одна з найгучніших технологічних ставок десятиліття офіційно програла.

Цукерберг закриває метавселенну Horizon Worlds — VR-версія платформи зникне з магазину Quest, а сервери віртуальних світів вимкнуть остаточно. Підрозділ Reality Labs з 2020 року накопичив майже $80 млрд збитків. Лише в четвертому кварталі 2025 року операційний збиток перевищив $6 млрд.

Що пішло не так?

Провал був очевидний ще на старті. Horizon Worlds у 2022-му не зміг досягти навіть 200 000 активних користувачів на місяць — при цільовому показнику 500 000. Платформа була більш відома через критику графіки та скарги на домагання, ніж через реальну аудиторію.

Важлива особливість ChatGPT, яка забезпечила йому популярність — низький поріг входження. Людям просто розібратися, як ним користуватися. З метавсесвітом все навпаки — він вимагав шолом, технічну грамотність і... бажання туди йти. А його не було.

Що тепер?

У січні 2026-го Meta звільнила близько 1500 людей з Reality Labs і закрила кілька VR-ігрових студій. AI-Stat У 2025 році Meta направила понад $60 млрд на будівництво дата-центрів і AI-інфраструктуру, а витрати на ШІ у 2026-му можуть сягнути $135 млрд.

Тобто гроші нікуди не зникли — просто змінили адресу. З VR-шоломів на штучний інтелект.



Це класичний приклад того, як одна людина з необмеженим бюджетом і повним контролем над компанією може роками тягнути проєкт, який ринок відкинув із самого початку. Урок вартістю $80 млрд виявився простим: рекламодавці йдуть за аудиторією, а аудиторія в Horizon Worlds так і не прийшла.

Питання тепер одне: чи не повторить Meta ту саму помилку з AI — вкласти сотні мільярдів у технологію, яка виявиться черговим хайпом без масового попиту?