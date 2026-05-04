Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 17:09

Щодо роботи в IT - сьогодні мені прийшов коміт на ревю на 130 змін, згенерованих ШІ за одну годину зранку. Раніше такий об'єм роботи займав десь до тижня у цього розробника.
Так само я відправив свої напрацювання за тиждень для ревю, то на тій стороні вирішили довірити ревю ШІ-агенту і він зробив це за 5 хв. А раніше могли б 2 дні витратити. Питання - навіщо тут людина з технічною освітою? Адже писати промпти можливо краще буде якраз людина з гумонітарною освітою?
The_Rebel
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 17:31

  The_Rebel написав:Щодо роботи в IT - сьогодні мені прийшов коміт на ревю на 130 змін, згенерованих ШІ за одну годину зранку. Раніше такий об'єм роботи займав десь до тижня у цього розробника.
Так само я відправив свої напрацювання за тиждень для ревю, то на тій стороні вирішили довірити ревю ШІ-агенту і він зробив це за 5 хв. А раніше могли б 2 дні витратити. Питання - навіщо тут людина з технічною освітою? Адже писати промпти можливо краще буде якраз людина з гумонітарною освітою?

Не правда. Даже в 70е годы сгенерировать какой-то текст, а уж тем более нажать на кнопочку "ревью сделал" можно было поручить скрипту. Разве что это у него занимало не час и не 5 минут, а секунда. А человек, как и раньше, всё так же нужен для взятия на себя ответственности за наделанное. Если гуманитарий теперь готов, то и прекрасно.
moveton
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 17:39

Re: Як ШІ змінює світ

23 річний хлопець без математичної освіти з ШІ за 1.5 години довів частковий випадок гіпотези Ердоша. Особливо те, що ШІ запропонував абсолютно новий підхід, який математики не бачили десятки років і який точно не є компіляцією чужих статтей. І з цим підходом математики довели десяток схожих гіпотез...
https://www.scientificamerican.com/arti ... d-problem/

От ця новина мене реально злякала. Схоже пора вчитися класти плитку.
Дюрі-бачі
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 00:39

  Bobua написав:
  kingkongovets написав:декілька років тому я написав, що подальший розвиток ші призведе до суттєвих скорочень працівників в багатьох галузях і зокрема в айті, тоді мене підняли на сміх, особливо багато саркастопедитував і ржав як гієна з цього приводу флай

а шо там зараз в нього з обличчям? щось давно не чути про численні офери, які з його слів йому пропонують майже щодня

реальність передає привіт «володарям життя» з айті)

Навряд чи це аж така проблема для амерів:
Зарплати і так разів в 11 вищі, молоко -- дешевше(!), житло -- всього лише у 2.5 рази дорожче...:
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ston%2C+TX

Чомусь є відчуття, що як споживали у 5разів вище еколог.норми, то та к і будуть... :(


Найти офисную работу в США сейчас стало намного сложнее.
Найти ПЕРВУЮ офисную работу - практически нереально.
Из нового - разговаривал со своей терапевтом, она сказала, что уже на высоком уровне ИИ читает Х-рей (рентген), теперь на госпиталь надо будет не 10 рентгенологов, а 1.
Бухгалтерия, айти во всех проявлениях и все с довольно простыми процессами очень сильно сокращается.
Такое очучение, что Трамп мексов выгоняет со строек и полей, чтобы американцы туда могли пойти работать. Это жестоко. Американцы к такому не привыкли.
rjkz
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 08:47

Незвичний експеримент

В Сан-Франциско провели доволі незвичний експеримент: стартап Andon Labs передав управління магазином AI-агенту Luna і виділив йому бюджет ~$100 000 з широкою автономією.

ШІ сам:
— обрав концепцію магазину
— підібрав асортимент і постачальників
— організував ремонт
— розміщував вакансії, проводив співбесіди і наймав співробітників

Фактично — повний цикл запуску невеликого бізнесу.

Але цікавіше починається в деталях.

Кумедні моменти:

— іноді давав працівникам дивні або нелогічні задачі
— приймав досить “креативні” рішення щодо товарів
— у день відкриття поводився нестабільно, ніби “панікував”

Тривожні моменти:

— реально керував людьми (найм, задачі, розклад)
— допускав помилки в управлінні
— не завжди розумів наслідки своїх рішень

Тобто це не “ідеальний робот-бізнесмен”, а скоріше стажер на максималках, якому дали ключі від всього 😬

Чим все закінчилось / як триває:

Проєкт не виглядає як повноцінний комерційний успіх або провал.

Швидше:
— це експериментальний магазин
— робота відбувається під наглядом людей
— AI показав, що може брати на себе бізнес-процеси, але з помітною кількістю помилок

Схоже вже не в майбутньому “чи замінить ШІ менеджерів”, а в стадії “він вже пробує — і косячить” 😄

І стає трохи стрьомно уявити версію 2.0 без цих косяків.

Цікаво, ви б пішли працювати в компанію, де ваш начальник — алгоритм? 🤖
NeEkspertAle
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 12:28

  NeEkspertAle написав:ви б пішли працювати в компанію, де ваш начальник — алгоритм? 🤖

Ні, хай сам все і робить, як такий розумний. Таким чином ще знизить ціну на товари, прибравши затрати на зп.
А якщо ціни не знизить, то тим більш нема сенсу там щось купляти. Купляєм лише в живих людей, і не в корпорацій чи мережевих супермаркетах, а в маленьких місцевих бізнесиках.
won
 
Повідомлень: 290
З нами з: 15.05.24
Подякував: 356 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 10:22

GitHub Copilot is moving to usage-based billing

GitHub Copilot змінює систему тарифів із 1 червня

Замість підрахунку преміальних запитів кожен план тепер матиме щомісячний ліміт GitHub AI Credits.

Використання рахуватиметься за кількістю токенів: вхідні, вихідні та кешовані.

Платні плани зможуть докупити додаткові кредити.

Це робить оплату більш прозорою та справедливою — ви платите саме за фактичне використання.

📊 Щоб користувачі могли підготуватися, вже на початку травня з’явиться попередній перегляд рахунків.

Він показуватиме прогнозовані витрати.

Доступний буде у розділі Billing Overview на github.com.
a_kikosh
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 10:43

  won написав:
  NeEkspertAle написав:ви б пішли працювати в компанію, де ваш начальник — алгоритм? 🤖

Ні, хай сам все і робить, як такий розумний. Таким чином ще знизить ціну на товари, прибравши затрати на зп.
А якщо ціни не знизить, то тим більш нема сенсу там щось купляти. Купляєм лише в живих людей, і не в корпорацій чи мережевих супермаркетах, а в маленьких місцевих бізнесиках.

Так і є, хай ШІ сам в себе купує, я вже зараз блочу ютубканали які користують ШІ. Так, ШІ допомогає робити більше і швидше контент в 100 разів, але в основному це шлак, і нормальний контент просто губиться в цьому мусорі.
BIGor
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 13:11

Зараз це виглядає дивно, але колись і перші верстати на заводах дивували людей і далеко не всі вірили, що вони зможуть замінити людську працю, бо верстати були примітивними, працювали погано, повільно і нерідко травмували. Але за певний час їх вдосконалили, і вже давно неможливо уявити фабрики чи заводи без них. Думаю, те саме буде і з ШІ. Не будем забувати, що глобально людство серйозно зацікавилося цією темою лише в останні декілька років, і ми вже маємо приклади того, як деякі корпорації звільняють людей і як змінюється медіа ринок, не кажучи вже про побутове використання. Тому за цим майбутнє, і наприклад, працювати в компанії, де начальник - алгоритм чи щось у цьому дусі, скоро, як на мене, стане доволі реально і звично. І це ще не найкардинальніший розвиток подій)
Костя96
