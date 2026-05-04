Як ШІ змінює світ

The_Rebel написав:Щодо роботи в IT - сьогодні мені прийшов коміт на ревю на 130 змін, згенерованих ШІ за одну годину зранку. Раніше такий об'єм роботи займав десь до тижня у цього розробника. Так само я відправив свої напрацювання за тиждень для ревю, то на тій стороні вирішили довірити ревю ШІ-агенту і він зробив це за 5 хв. А раніше могли б 2 дні витратити. Питання - навіщо тут людина з технічною освітою? Адже писати промпти можливо краще буде якраз людина з гумонітарною освітою?
Не правда. Даже в 70е годы сгенерировать какой-то текст, а уж тем более нажать на кнопочку "ревью сделал" можно было поручить скрипту. Разве что это у него занимало не час и не 5 минут, а секунда. А человек, как и раньше, всё так же нужен для взятия на себя ответственности за наделанное. Если гуманитарий теперь готов, то и прекрасно.
23 річний хлопець без математичної освіти з ШІ за 1.5 години довів частковий випадок гіпотези Ердоша. Особливо те, що ШІ запропонував абсолютно новий підхід, який математики не бачили десятки років і який точно не є компіляцією чужих статтей. І з цим підходом математики довели десяток схожих гіпотез... https://www.scientificamerican.com/arti ... d-problem/
От ця новина мене реально злякала. Схоже пора вчитися класти плитку.
kingkongovets написав:декілька років тому я написав, що подальший розвиток ші призведе до суттєвих скорочень працівників в багатьох галузях і зокрема в айті, тоді мене підняли на сміх, особливо багато саркастопедитував і ржав як гієна з цього приводу флай
а шо там зараз в нього з обличчям? щось давно не чути про численні офери, які з його слів йому пропонують майже щодня
реальність передає привіт «володарям життя» з айті)
Чомусь є відчуття, що як споживали у 5разів вище еколог.норми, то та к і будуть...
Найти офисную работу в США сейчас стало намного сложнее. Найти ПЕРВУЮ офисную работу - практически нереально. Из нового - разговаривал со своей терапевтом, она сказала, что уже на высоком уровне ИИ читает Х-рей (рентген), теперь на госпиталь надо будет не 10 рентгенологов, а 1. Бухгалтерия, айти во всех проявлениях и все с довольно простыми процессами очень сильно сокращается. Такое очучение, что Трамп мексов выгоняет со строек и полей, чтобы американцы туда могли пойти работать. Это жестоко. Американцы к такому не привыкли.
NeEkspertAle написав:ви б пішли працювати в компанію, де ваш начальник — алгоритм? 🤖
Ні, хай сам все і робить, як такий розумний. Таким чином ще знизить ціну на товари, прибравши затрати на зп. А якщо ціни не знизить, то тим більш нема сенсу там щось купляти. Купляєм лише в живих людей, і не в корпорацій чи мережевих супермаркетах, а в маленьких місцевих бізнесиках.
Так і є, хай ШІ сам в себе купує, я вже зараз блочу ютубканали які користують ШІ. Так, ШІ допомогає робити більше і швидше контент в 100 разів, але в основному це шлак, і нормальний контент просто губиться в цьому мусорі.
NeEkspertAle написав:В Сан-Франциско провели доволі незвичний експеримент: стартап Andon Labs передав управління магазином AI-агенту Luna і виділив йому бюджет ~$100 000 з широкою автономією.
ШІ сам: — обрав концепцію магазину — підібрав асортимент і постачальників — організував ремонт — розміщував вакансії, проводив співбесіди і наймав співробітників
Фактично — повний цикл запуску невеликого бізнесу.
Але цікавіше починається в деталях.
Кумедні моменти:
— іноді давав працівникам дивні або нелогічні задачі — приймав досить “креативні” рішення щодо товарів — у день відкриття поводився нестабільно, ніби “панікував”
Тривожні моменти:
— реально керував людьми (найм, задачі, розклад) — допускав помилки в управлінні — не завжди розумів наслідки своїх рішень
Тобто це не “ідеальний робот-бізнесмен”, а скоріше стажер на максималках, якому дали ключі від всього 😬
Чим все закінчилось / як триває:
Проєкт не виглядає як повноцінний комерційний успіх або провал.
Швидше: — це експериментальний магазин — робота відбувається під наглядом людей — AI показав, що може брати на себе бізнес-процеси, але з помітною кількістю помилок
Схоже вже не в майбутньому “чи замінить ШІ менеджерів”, а в стадії “він вже пробує — і косячить” 😄
І стає трохи стрьомно уявити версію 2.0 без цих косяків.
Цікаво, ви б пішли працювати в компанію, де ваш начальник — алгоритм? 🤖
Зараз це виглядає дивно, але колись і перші верстати на заводах дивували людей і далеко не всі вірили, що вони зможуть замінити людську працю, бо верстати були примітивними, працювали погано, повільно і нерідко травмували. Але за певний час їх вдосконалили, і вже давно неможливо уявити фабрики чи заводи без них. Думаю, те саме буде і з ШІ. Не будем забувати, що глобально людство серйозно зацікавилося цією темою лише в останні декілька років, і ми вже маємо приклади того, як деякі корпорації звільняють людей і як змінюється медіа ринок, не кажучи вже про побутове використання. Тому за цим майбутнє, і наприклад, працювати в компанії, де начальник - алгоритм чи щось у цьому дусі, скоро, як на мене, стане доволі реально і звично. І це ще не найкардинальніший розвиток подій)