Як ШІ змінює світ

Індустрія штучного інтелекту виходить за межі чат-ботів, прив’язаних до окремих сесій, і переходить до нового покоління автономних агентів, здатних запам’ятовувати інформацію, безперервно виконувати завдання та працювати на кількох платформах без постійного контролю з боку користувача. У центрі цієї трансформації перебувають три найбільш впливові системи: OpenClaw, Hermes Agent та Claude. Хоча всі три націлені на автоматизацію ШІ, вони представляють принципово різні бачення того, якими мають стати ШІ-агенти. Традиційні AI-асистенти значною мірою залежать від окремих сесій. Розробники надають контекст, отримують результат, а потім змушені повторювати цей процес у кожній новій взаємодії, оскільки більшість систем мають обмежену довготривалу пам’ять. Постійні агенти прагнуть вирішити цю проблему, зберігаючи пам’ять між сеансами, навчаючись на попередніх завданнях та функціонуючи як постійно активні сервіси, а не тимчасові чат-сесії. Головна різниця між ними полягає у тому, як саме кожна система реалізує довготривалу пам’ять і автономність. OpenClaw та Hermes Agent стали провідними проєктами з відкритим кодом у цій сфері, тоді як Claude представляє комерційний підхід. Стрімкий розвиток цих систем свідчить про загальну фрагментацію ринку агентів штучного інтелекту: OpenClaw представляє модель, орієнтовану на екосистему, в якій пріоритет надається доступності, широкій інтеграції, швидкому розгортанню та кросплатформенній сумісності. Hermes Agent представляє модель композиційного інтелекту, зосереджуючись на постійному навчанні, модульних системах пам’яті, оркестрації роботи декількох агентів та довгостроковому самовдосконаленні. Claude представляє керовану корпоративну модель, акцентуючи увагу на продуктивності, надійності та простоті експлуатації. Разом вони ілюструють, як галузь переходить від ізольованих помічників ШІ до довготривалих інтелектуальних систем, вбудованих безпосередньо в цифрові робочі процеси.
Нарешті можна буде легально нічого не робити, поки Hermes паше за тебе? Питання тільки в одному якщо агент виконує всю роботу на п'яти платформах одночасно, то навіщо роботодавцю ми ? Ми собі крутого помічника будуємо чи ідеальну заміну, яка не просить зарплату й не ходить у відпустку?
Faceless написав:зато токени просить і частенько це дорожче за зарплату
Є віртуальна (емоційна) і реальна(матеріальна) частини.... Якщо ШІ використає менше електроенергії+праці програмістів/адміністраторів(матеріальна частина) ніж буде створено завдяки його діяльності - тоді він стане вигідним, тоді почне розвиватись.
Вже описував На нижчій сходинці (роботизація) -використання електроприладів є бульш вигідним ніж використання людської праці ( рахуємо через енергію і рівні перетворень) сонце-фотопанель 20%ККД-робот-матеріальна продукція і порівнюємо сонце-рослини(ккд2-6%)-робота людини (ККД низьке бо частина йде на життєдіяльність)-матеріальний продукт
Applying to Google as a software engineer? Don’t leave your AI tools behind.
Beginning in the second half of this year, Google plans to allow candidates to use an AI assistant during its code comprehension interview. In that round, applicants will analyze an existing codebase — identifying bugs, improving performance and demonstrating how well they understand and refine real-world code. “Interviewers will evaluate Al fluency, including prompt engineering, output validation, and debugging skills,” the document stated, per Business Insider.
Google will roll out the pilot to select U.S.-based teams hiring for early and mid-career roles, with plans to expand across more groups and regions if the approach proves effective.
A Google spokesperson confirmed the initiative, noting that candidates in the pilot will use the company’s Gemini AI as their assistant.
“We’re always evolving our interview processes to ensure we’re recruiting and hiring the best talent,” Brian Ong, vice president of recruiting at Google, told Business Insider. “As a part of that, we’re rolling out a pilot for software engineering interviews to be more reflective of how our teams are operating in the AI era.”
The move to allow AI assistants in interviews falls within a larger effort to rethink hiring at Google, bringing interviews closer to today’s engineering practices. Google said last month that 75% of the company’s new code is AI-generated. Meanwhile, at other AI giants like OpenAI, AI is writing 80% of new code.
Amazon вперше планує випустити облігації у швейцарських франках, залучивши гарантом провідні світові банки.
Про це повідомляє Bloomberg.
Пропозиція включатиме шість траншів зі строком погашення від 3 до 25 років. У такий спосіб компанія диверсифікує свій борговий портфель, наслідуючи приклад Alphabet, яка раніше провела аналогічне рекордне розміщення.
Головною причиною активності на нових ринках капіталу є потреба у величезних інвестиціях у штучний інтелект.
Цього року Amazon разом із Microsoft, Meta й Alphabet мають намір спрямувати до $725 млрд на закупівлю обладнання та будівництво центрів обробки даних.
Вихід на швейцарський ринок забезпечує корпораціям доступ до стабільного попиту та залучення коштів на вигідних умовах.
Пошук альтернативних валют свідчить про глобальний масштаб технологічних перегонів. Залучення коштів через єврооблігації та франки дозволяє гіперскейлерам фінансувати інфраструктуру майбутнього, не обмежуючись лише доларовим ринком.
Amazon не виходив на ринок бондів з 2022 року. Те, що вони зробили це саме зараз і саме для ШІ, виглядає як ва-банк. Цікаво, чи побачимо ми найближчим часом звітність, де витрати на ШІ почнуть приносити реальний прибуток, чи цей борг просто ляже тягарем на AWS у разі охолодження хайпу навколо нейромереж.
vt313 написав:CАПРи 30 - 50 річної давнини давали значно більший, відносний, ефект ніж ШІ сьогодні.
А що в цьому дивного? Як правило перші кроки є дешевші і ефективніші (по співвідношенню затрати/отриманий результат) ніж кожна наступна сходинка.... Коли людство винайшло колесо - це було просто і точно дешевше ніж мерседес.....