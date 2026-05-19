Додано: Суб 16 тра, 2026 13:26
Nvidia і Китай: новий виток AI-гонки 🚀
США дозволили продаж потужних AI-чипів Nvidia H200 кільком китайським компаніям. Це може серйозно прискорити розвиток китайського ШІ та загострити конкуренцію між США і Китаєм у сфері AI.
Схоже, гонка штучного інтелекту виходить на новий рівень 👀
Додано: Нед 17 тра, 2026 13:36
Мальта надає безкоштовний доступ до ChatGPT для громадян
У той час як багато країн лише обговорюють регулювання та оподаткування штучного інтелекту, уряд Мальти вирішив діяти інакше. Держава стала першою в світі, яка уклала пряме партнерство з OpenAI, відкривши безкоштовний доступ до ChatGPT для всіх жителів.
Додано: Нед 17 тра, 2026 20:55
радше кооперативна конкуренція
Додано: Пон 18 тра, 2026 18:58
ШІ може змушувати людину помилятися
Сучасні AI-чатботи можуть становити значно серйознішу небезпеку, ніж просто поширення фейків чи помилкової інформації. Такого висновку вчені з Ексетерського університет, повідомляє Science Daily. Нове дослідження показало: штучний інтелект здатен не лише помилятися, а й активно зміцнювати хибні переконання людей, включно з теоріями змови, викривленими спогадами та навіть маренням.
Авторка дослідження Люсі Ослер вважає, що проблема вже виходить за межі звичайних “галюцинацій” штучного інтелекту — ситуацій, коли AI генерує неправдиві факти.
За її словами, тепер виникає новий феномен: люди можуть почати “галюцинувати разом із AI”.
Дослідження пояснює це тим, що генеративний AI часто будує діалог, спираючись на слова самого користувача. Якщо людина озвучує помилкову ідею чи підозру, чатбот може:
-підтверджувати її;
-деталізувати;
-розвивати;
-емоційно підтримувати.
На відміну від пошукових систем або звичайних цифрових інструментів, сучасні AI-чатботи працюють як співрозмовники. Саме це, на думку вчених, створює найбільший ризик.Через це людина може почати сприймати відповіді AI не як роботу алгоритму, а як підтвердження власних думок “іншою істотою”. Дослідники попереджають: для самотніх або психологічно вразливих людей така взаємодія може бути особливо небезпечною.
Додано: Пон 18 тра, 2026 21:05
Додано: Вів 19 тра, 2026 11:39
homenko318
похоже, что ИИ радикально увеличит расслоение в обществе
тупые станут еще тупее, умные умнее, богатые богаче, хитрые хитрее и так далее
Додано: Вів 19 тра, 2026 13:04
Порівняння з Нокіа красиве, але ви забуваєте про чисту економіку. Мобілка стала масовою, бо коштувала копійки у виробництві і закривала базову потребу в зв'язку.
Робот-кухар за 30 тисяч доларів? Додайте сюди амортизацію, ремонт, софт та рахунки за електрику. В українських реаліях (та й у багатьох країнах ЄС) за ці гроші простіше найняти трьох живих кухарів на роки вперед, які не зламаються від того, що на них пролили гарячий суп. ШІ замінить кухарів лише тоді, коли робот буде коштувати як мікрохвильовка. Поки що це дорога іграшка для багатіїв, яка вміє хіба що красиво перевертати котлету на презентаціях Маска. Чи ви вірите, що Оптимус завтра буде ліпити пельмені швидше за українську господиню?
