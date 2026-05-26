Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 25 тра, 2026 12:09
Re: Як ШІ змінює світ
вчора читав статтю, що вже змінюється використання ШІ топ-компаніями (Google, OpenAI), а саме вже використовуються не просто чат-боти, а компанії переходять до "цифрових працівників", тобто це вже відходить від просто інструмента, це вже більш схоже щось на помічника, асистента...все дуже швидко змінюється буквально за декілька місяців
Додано: Пон 25 тра, 2026 12:38
Додано: Вів 26 тра, 2026 12:29
В Україні запрацював ШІ-асистент Lapathoniia, побудований на базі вітчизняних великих мовних моделей. Вся інфраструктура проєкту розміщена в українських датацентрах і забезпечує повний контроль та безпеку даних.
