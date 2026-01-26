RSS
Що потрібно знати про повірку лічильників води
Що потрібно знати про повірку лічильників води

Пропонуємо до обговорення:
Повірка лічильника води — це перевірка його точності та справності. Законодавство передбачає проведення такої процедури один раз на чотири роки.

А хто повіряє та ремонтує лічильники ? Ті, що надають послуги з постачання води. Де гарантія, що оті лічильники обліковують правильно ? Впевнені, що вони налаштовані на максимальний показник, бо це надто на нечесну руку водоканалів ! Де є незалежні повіряючі ?
Re: Що потрібно знати про повірку лічильників води

А хто повіряє та ремонтує лічильники ? Ті, що надають послуги з постачання води. Де гарантія, що оті лічильники обліковують правильно ? Впевнені, що вони налаштовані на максимальний показник, бо це надто на нечесну руку водоканалів ! Де є незалежні повіряючі ?
Чимало незалежних сервісів з повірки, ніякої проблеми немає
