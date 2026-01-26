Що потрібно знати про повірку лічильників води

Повірка лічильника води — це перевірка його точності та справності. Законодавство передбачає проведення такої процедури один раз на чотири роки.
Додано: Суб 07 бер, 2026 14:22
Додано: Суб 07 бер, 2026 14:23
А хто повіряє та ремонтує лічильники ? Ті, що надають послуги з постачання води. Де гарантія, що оті лічильники обліковують правильно ? Впевнені, що вони налаштовані на максимальний показник, бо це надто на нечесну руку водоканалів ! Де є незалежні повіряючі ?
Додано: Суб 07 бер, 2026 14:40
Чимало незалежних сервісів з повірки, ніякої проблеми немає
