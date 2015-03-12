Додано: Нед 05 кві, 2026 18:33

на мій погляд "народ" був неледащий як сьогодні, люди були ентузіасти ЛАДа працював на оборонку і отримував відносно колгоспника гарну зарплату(часто і премію) і безкоштовну курсову в Єсентуки чи Трускавець(він за цим і досі сумує), алена мій погляд "народ" був неледащий як сьогодні, люди були ентузіасти

Ваша проблема полягає в тому що Ви трошки не під тим кутом дивитесь на те що я описую..1 НІХТО не казав що ЛЮДИ ЛЕДАЩІ.2 Але є така величина як - продуктивність праціА продуктивність праці НАПРЯМУ залежить від КАПІТАЛІЗАЦІЇ місця праці.Простий приклад для ВасЗа своє життя Ви швидше все встигли попрацювати як на новіших так і на старіших суднах однакової спеціалізації.Єдина різниця між ними - був рівень замортизованості.СкажітьНа якому судні Ви отримували БІЛЬШУ додатню вартість своєї праці?Якщо грубоПорівняйтеОбєм виконаної роботи на новому судні за рік з розходами на командуІ такий самий параметр на старому судні..Виявиться чим старіше судно- тим менший прибуток на одиницю праці воно генерує.так отВ СРСР , замість того щоб підтримувати КАПІТАЛІЗАЦІЮ робочих місць на якомусь певному рівні( або й навіть її збільшувати) - просто замортизовували все що можна..Наприклад той самий Адмірал Нахімов... це ж ще італійське судно отримане як контрибуція....Чи станки ДІП (догнать і перегнать америку) , чи автомобілі Москвіч400 (опель-кадет 1936 року німеччина)ТомуЯке б працьовите населення не було , але з допомогою коси /серпа і молотарки - догнати продуктивність праці комбайнера на Джон-Дірі - не вийде... а праці на кожен випущений кілограм зерна буде витрачено більше...От і виходитьЯкщо совок, замортизував практично до нуля виробничі ресурси ( бо вони замортизовуються швидше ніж ті ж комунальні, тому наприклад зараз у Львові дискутують коли треба міняти труби покладені за Австрії...)Але ж якісь відчислення на заміну цих труб повинні були робити ще в совку....Бо совок експлуатував ці труби з 1920 по 1990 (70 років) а ми з 1990 по 2026...От і виходитьСпочатку люди на страху/ентузіазімі/на зло ворогам - з 1920 по 1970 рік створювали всіми правдами і неправдами НОВУ ЕКОНОМІКУ...Але в 1970 , керівництво совка вирішило що воно настільки економічне сильне що може диктувати світу свої правила (нічого не нагадує? пуйло і нафта по 100 доларів...) і замість того щоб розвивати цивільну складову-різко переорієнтувалось на силову ( до 1970 їм на це не вистарчало грошей , а після 1970 зявилась нафта)