Invest Talk Summit

Invest Talk Summit
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 15:23

Invest Talk Summit

Форумчани!

Вже відома дата проведення цьогорічного Invest Talk Summit — 16 травня. Позначте в календарі та мерщій по квитки 👇

🔥 На вас чекає 9 годин практичного контенту про інвестиції та фінансові ринки. Лише практичні підходи та реальні кейси від людей з досвідом.

Серед 25+ спікерів: інвестори з досвідом, аналітики, представники НБУ, фінансові радники та інфлюенсери.

Поговоримо про те, як геополітичний неспокій впливає на ринки, які інструменти зараз найменш ризикові, куди інвестують мільярдери та чи варто копіювати їхні потфелі.

📆 ДАТА: 16 травня, Київ або online
🎫 КВИТКИ за посиланням
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 09:48

Шановні форумчани!

Ми часто сперечаємося тут про дивідендних аристократів та перспективність крипти, але жива дискусія з експертами завжди дає більше інсайтів. 16 травня в Києві відбудеться Invest Talk Summit 2026, і це івент, який не варто пропускати, якщо ви серйозно займаєтеся своїм капіталом.

Своїми думками щодо формування портфелів та аналізу ринку поділяться:

Ерік Найман (HUG'S)
Михайло Пацан (інвестор)
Тетяна Боримська (фінансова блогерка)
Руслан Линник (Majinx Capital)
Сергій Мікулов (iPlan.ua)
Олександр Бенедичук (RegisTeam) та інші.

Що будемо обговорювати?

Обговоримо технічний та фундаментальний аналіз, спробуємо знайти маркери ринкового піку та зрозуміти, чи варто копіювати портфелі мільярдерів. Окремий блок присвятимо українському ринку: ОВДП, обліковій ставці та прогнозам по курсу.

Участь офлан у Києві або онлайн.

Квити вже доступні на сайті саміту.
Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 12:39

Шановні форумчани!

16 травня відбудеться Invest Talk Summit — масштабна подія для всіх, хто прагне розвивати свої інвестиційні знання. Програма включає теми, які допоможуть вам ефективно захистити і примножити капітал, сформувати інвестиційні портфелі, проаналізувати дивідендні стратегії та зрозуміти, як безпечно використовувати сучасні технології, зокрема штучний інтелект у фінансах.

До зустрічі у Києві або онлайн — обирайте зручний формат, отримуйте максимум користі й знайдіть корисні контакти на нетворкінгу!

Квитки вже в продажу зі спеціальними пропозиціями на сайті
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 12:40

Шановні форумчани!

На Invest Talk Summit ми влаштуємо батл між двома підходами. Коли небо над країною нестабільне, питання «куди вкласти» стає питанням «що важче знищити». З одного боку Земля, яка не горить і не зникає з мапи. А з іншого — REIT-фонди, що диверсифікують ризики між десятками об’єктів нерухомості.

На боці Землі: Олександр Чорний (Zeminvest), Андрій Усенко (Твоє Коло)
На боці REIT: Віктор Бойчук (S1 REIT)

Про що дискутуватимуть спікери?

1️⃣ Що робити, якщо актив опинився в зоні ризику?
2️⃣ Чи реально переграти інфляцію на землі?
3️⃣ Коли українські REIT стануть такими ж популярними, як у США?

Обирайте свою сторону на Invest Talk Summit.

📅 16 травня

📍 Офлайн у Києві та Онлайн
Ірина_
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 09:43

Шановні форумчани!

Багато хто робить помилку, намагаючись копіювати портфелі мільйонерів з невеликим капіталом, або навпаки — ризикує всім, маючи велику суму.

На Invest Talk Summit ми розберемо готові рішення для інвесторів:

✅ Портфель $500 – $2 000: з чого почати?
✅ Диверсифікація $2 000 – $10 000.
✅ Управління капіталом $10 000+: як масштабувати прибуток?

Чекаємо на вас 16 травня в Києві! Це 9 годин контенту, який зекономить вам місяці (і тисячі доларів) помилок. Збирайте друзів та колег, адже на квитки від двох осіб діють знижки.

Модератор
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2026 09:32

Шановні форумчани!

Ви вже зробили перші кроки: розібралися з ОВДП, відкрили рахунки та купили перші активи. Ви вже не новачки, і це круто! Але щоб капітал справді почав працювати на вас, а не просто «лежав» у додатку, потрібна стратегія. 16 травня на Invest Talk Summit ми допоможемо вам зробити цей апгрейд.

Що будемо розбирати:
Анатолій Ільченко навчить будувати «фінансову броню» та розповість, чи працює зараз стратегія DCA, коли ринок постійно дивує.
Ерік Найман покаже, як додати драйву у портфель і де шукати точки для агресивного примноження капіталу.
Сергій Мікулов розбере світову геополітику «людською мовою»: як події на іншому боці планети впливають на ваші інвестиції в Україні.
Алекс Бенедичук поділиться інсайтами: що купують мільярдери і чи є сенс звичайному інвестору повторювати їхні кроки.

Батл активів: Олександр Чорний (земля) та Віктор Бойчук (REIT-фонди) зійдуться у суперечці, що вигідніше і безпечніше тримати у 2026-му.
Почніть не просто заробляти, а професійно примножувати свій капітал.

⚠️ Важливо: Встигніть забронювати місце зараз , адже після 11 травня вартість квитків підвищиться.

Ваше перше правильне рішення після саміту окупить цю інвестицію в рази.
Ірина_
Модератори: Ірина_, Модератор

