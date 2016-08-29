RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4619462046214622>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:17

Вот такой наглядный пример гречкопочитателей, когда люди даже не могут объяснить что они поддерживают. Боюсь даже спрашивать предоставить конкретные примеры чистки с цифрами, фактами, нанесенного материального вреда Украине и наказанием виновных. Это сродни что в лесу звать глухого.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 985
З нами з: 02.03.15
Подякував: 138 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:29

  ребе Нок написав:Вот такой наглядный пример гречкопочитателей, когда люди даже не могут объяснить что они поддерживают. Боюсь даже спрашивать предоставить конкретные примеры чистки с цифрами, фактами, нанесенного материального вреда Украине и наказанием виновных. Это сродни что в лесу звать глухого.

Иди-ка ты, братец,... в игнор :wink:
Я тебя на многих ветках читал, взгляды твои хорошо представляю, дискутировать нам не о чем.
Starikan
2
 
Повідомлень: 14719
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 2085 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:40

  Долярчик написав:...якщо комусь цікаво, яку Долярчик придбав "прєлєсть" - ласкаво прошу сюди viewtopic.php?p=4325358#p4325358
....там прокрутіть трошки до низу...



Здравствуйте .
Вы молодчяга !
Так упорно идти к цели не всякий может .

..из своего опыта подскажу , ремонт(штукатурка , проводка , плитка , потолки , мебель , кухня , сантехника и т.д.) будет стоить примерно больше половины стоимости квартиры.
Так что набираемся терпения и зарабатываем дальше .
холява
2
 
Повідомлень: 1745
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1244 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:44

Re: Валютный рынок в контексте

Воскресный офтоп:В рашке забег сформировался в такой очередности: Путин,Грудинин,Жириновский,Собчак,Явлинский,Титов,Бабурин,Сурайкин в принципе все было ожидаемо,удивила Собчак заняла 4-е место,обогнав Явлинского,став из светской львицы политиком :wink: ,ну и с ихними коммунистами непонятки и Грудинин и Сурайкин вроде коммунисты но разрыв между ними коллосальный.Судя по тому,что за Жириновского упрямо голосуют(у него 3 место) то и нашему Ляшку,на выборах что-то перепадет.
shatenerbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1374
З нами з: 01.07.12
Подякував: 28 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:45

холява
Добрий вечір!
Дякую!..... так і роблю! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3648
З нами з: 19.10.15
Подякував: 71 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:47

Re: Валютный рынок в контексте

...а кому цікава не тільки Долярчикова "прєлєсть", а й НОВИЙ прогноз, то вам сюди ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3648
З нами з: 19.10.15
Подякував: 71 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:55

  ЛАД написав:
  w_bufett написав:
  ЛАД написав:........
Не забываю и, в общем, согласен с Вами. Но если поднять до 27+, а потом опуститься к 26,6 откупать начнут.
Но я писал не об этом, а всего лишь возразил против вероятности выхода из коридора вниз, о кот. писал(а) FairyPrince.
И, кстати, при походе на юг сейчас сразу, неизвестно, начнут ли откупать и при 26. Будут ждать 20. :)


Как то просто у Вас получается. По коридору обозначенным НБУ, "нагреют" и тех кто продался по 28 и тех кто прикупил по 26. :mrgreen: Жадность и страх погубит многих, на этом пути.
Лично у меня, действительно, сейчас всё просто - сижу в долларе, т.к. не слился вовремя и не парюсь. Зато голова не болит. :)
А что Вы имели ввиду, не понял. Я, вроде, никаких предположений о курсовых движениях в процитированном посте не высказал, только о поведении людей.

P.s. В вариант bred"а пока не верю.

P.p.s. дарий
23 тоже никто не отменял...
Считаете реальным? :)


Я скажу одно - Вы будете в :shock: к концу октября.
То что Вы сейчас видели, только цветочки.
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 159
З нами з: 21.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 20:58

  shatenerbi написав:Воскресный офтоп:В рашке забег сформировался в такой очередности: Путин,Грудинин,Жириновский,Собчак,Явлинский,Титов,Бабурин,Сурайкин в принципе все было ожидаемо,удивила Собчак заняла 4-е место,обогнав Явлинского,став из светской львицы политиком :wink: ,ну и с ихними коммунистами непонятки и Грудинин и Сурайкин вроде коммунисты но разрыв между ними коллосальный.Судя по тому,что за Жириновского упрямо голосуют(у него 3 место) то и нашему Ляшку,на выборах что-то перепадет.

Екзит поли показують 74% в 2012 було 64%
http://www.bbc.com/news/world-europe-43452449
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6911
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:00

  Долярчик написав:...а кому цікава не тільки Долярчикова "прєлєсть", а й НОВИЙ прогноз, то вам сюди ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік



Думаете , что ОГВЗ будут к лету под 20 % ?
А к выборам 30 % ?
холява
2
 
Повідомлень: 1745
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1244 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 21:07

  холява написав:
  Долярчик написав:...а кому цікава не тільки Долярчикова "прєлєсть", а й НОВИЙ прогноз, то вам сюди ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік



Думаете , что ОГВЗ будут к лету под 20 % ?
А к выборам 30 % ?


А Вы хотите правду? Правда Вас удивит - никто здесь такие цифры и не озвучивал. :lol:
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 159
З нами з: 21.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4619462046214622>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява, яня і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1071, 1072, 1073
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10724 1131973
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 бер, 2018 19:36
antey1969
Валютный рынок в мире 1 ... 607, 608, 609
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6088 1294286
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 12:02
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34859
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54682)
18.03.2018 21:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.