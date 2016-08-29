RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4622462346244625

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 744
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
469
Всього голосів : 744
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:02

  Karp написав:МБ на 11.00 25.68 млн сзв 26.4167
Вдалого дня, панове!


Вам не надоело транслировать данные из таблички "Оперативний стан міжбанківського валютного ринку України" ?

Все, кому это интересно, давно сохранили нужную ссылку и смотрят. Или посты набиваете? Зачем?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 22.02.16
Подякував: 96 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:11

  Искатель написав:
  Karp написав:МБ на 11.00 25.68 млн сзв 26.4167
Вдалого дня, панове!


Вам не надоело транслировать данные из таблички "Оперативний стан міжбанківського валютного ринку України" ?

Все, кому это интересно, давно сохранили нужную ссылку и смотрят. Или посты набиваете? Зачем?

набиваю :D
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1792
З нами з: 22.03.10
Подякував: 334 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:12

Искатель
Да точно также 4x4 *хотелки* с укрдилинга сюда кидает....хотя они светятся прямо тут на сайте) но еще и + кто то ставит)
Doctor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 593
З нами з: 18.12.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:21

Привет из Днепра-6

Пополудни, на 12.14 Киева, действующие цены безналичного «американца» (26,41/26,43 UAH/USD) констатировали очередную смену настроения на рынке. «Быстро охладели к горному туризму», - резюмировал наш гуру, указав при этом на самостоятельность рынка в принятии этого решения, без участия регулятора.

К 12.05 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором «размытии» действующих цен в паре доллар-гривня (26,50-53/26,55-57 UAH/USD, евро - 32,75/32,90 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы равновесие спроса и предложения, сопровождаемое низкой ликвидностью торгов.

Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро сузили спред выросли на фоне равновесия спроса и предложения, позволившего это сделать: 26,50-53/26,58-60 UAH/USD, евро – 32,65/32,85 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB. Обороты «средние», равновесие покупок и продаж.

Дата: 19 марта 2018 г. на 11.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,52/26,65 UAH/USD
€ – 32,60/32,95 UAH/EUR
RUB – 0,457/0,462 UAH/RUB

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных переменах в ценах (26,53/26,60 UAH/USD, евро - 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,456/0,462 UAH/RUB). Здесь наблюдавшийся с утра розничный клиентский принос вырос до оптового.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62422
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3720 раз.
Подякували: 7060 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:32

  Doctor написав:Искатель
Да точно также 4x4 *хотелки* с укрдилинга сюда кидает....хотя они светятся прямо тут на сайте) но еще и + кто то ставит)

Хотелки укрдилинга не рисую. Могли бы сравнить, что рисует укрдилинг, и что даю я. Или вам еще и какие банки как котируют, бегущей строкой? Перебьетесь :)
Впрочем, могу и не давать рынок. Вы ж и так все видите. :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
Повідомлень: 74
З нами з: 25.05.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:33

  Doctor написав:Искатель
Да точно также 4x4 *хотелки* с укрдилинга сюда кидает....хотя они светятся прямо тут на сайте) но еще и + кто то ставит)

здесь люди пишут то, что в пределах правил форума, а особо продвинутых никто читать не заставляет :D а на худой конец можно "забанить" нерадиваго :P
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1792
З нами з: 22.03.10
Подякував: 334 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:37

Re: Валютный рынок в контексте

Противовес наблюдаем ЧР нацелен откатить ,а безнал на межбанке чуть подрос ,такой себе стопор на моменте.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 966
З нами з: 06.01.17
Подякував: 204 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:такой себе стопор на моменте


верояно, что потопчемся на месте сегодня
rasmus
 
Повідомлень: 825
З нами з: 23.04.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:42

  4x4 написав:
  Doctor написав:Искатель
Да точно также 4x4 *хотелки* с укрдилинга сюда кидает....хотя они светятся прямо тут на сайте) но еще и + кто то ставит)

Хотелки укрдилинга не рисую. Могли бы сравнить, что рисует укрдилинг, и что даю я. Или вам еще и какие банки как котируют, бегущей строкой? Перебьетесь :)
Впрочем, могу и не давать рынок. Вы ж и так все видите. :)

видит все только кашпировский :D А Ваша инфо очень даже своевременная и конкретная. Если Вас не затруднит, периодически делитесь ею с нами. Спасибо
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1792
З нами з: 22.03.10
Подякував: 334 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4622462346244625
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Karp, rasmus, Перес де Куэльяр, Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1072, 1073, 1074
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10738 1133993
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 бер, 2018 12:38
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 607, 608, 609
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6088 1294418
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 12:02
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34864
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9721)
19.03.2018 12:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.