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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4649465046514652

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 745
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
470
Всього голосів : 745
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:31

Привет из Днепра-6

Появившиеся после 11.10 на межбанке системные игроки возобновили снижение долларовых цен избыточным предложением СКВ. По состоянию на 11.28 «американец», растянув спред, оказался на цифре 26,25/26,27 UAH/USD.

Дополуденное поэтапное снижение действующих цен безналичного доллара сопровождалась сохранением признаков «сжатия» на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки межбанковского гривневого кредита overnight рынка Depo повысились с уровня 15,25/16,00% к отметке 15,25/16,50% годовых. Динамика гармонирует со снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:53

Нацбанк опять точечно интервенит. Не дают сильно упасть.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:16

Привет из Днепра-7

К 12.12 на валютном межбанке сохранилось относительное спокойствие, сопровождаемое очередным сужением спреда до 26,25/26,27 UAH/USD. «В горы идти нет настроения», - признался наш гуру.

К 12.02 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором снижении
действующих цен в паре доллар-гривня и евро-гривня(26,20/26,30 UAH/USD, евро - 32,30/32,55 UAH/EUR). На моменте на рынке столицы сохранение «вялого баланса», сопровождаемое невысокой ликвидностью торгов.

По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о снижении цен в долларе и евро (26,23/26,30 UAH/USD, евро - 32,40/32,60 UAH/EUR, рубль 0,458/0,462 UAH/RUB). Здесь установилось равновесие покупок и продаж на фоне отложенного на вечер клиентского спроса.

Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро не изменились (евро ограничился сужением спреда): 26,20/26,30 UAH/USD, евро – 32,50/32,70 UAH/EUR, рубль 0,450/0,460 UAH/RUB. Обороты «средние», баланс спрос/предложение.

Дата: 22 марта 2018 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,21/26,35 UAH/USD
€ – 32,34/32,65 UAH/EUR
RUB – 0,454/0,460 UAH/RUB

US
дядя Caша
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