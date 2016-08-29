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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4989499049914992>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:08

  rils33 написав:26,27,28 выходные, минимальное отделение банков будет работать, все болельщики понесут валюту в обменник, есть вероятность, что наличка уйдет еще ниже, а 29.05 уже будут корректироваться с межбанком )

как долго еще это заблуждение будет жить?!! наличка болельщиков имеет меньшее значение в формировании курсов, чем сам футбол :lol:
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:32

  buratinyo написав:
  Перес де Куэльяр написав:Всім прибутків.Мені ось цікаво , у багатьох зараз є "папір" після такого довготривалого боковика з конвульсіями в 20коп. на купівлю зелені,чи всі вже в "вагоні" мовчать і чекають,або злились по 26..та не реагують ,постійно озираючись.

Подозреваю, что объявленный ДС дефицит наличной гривни делает свое дело. Денег, чтобы потратить на сбережения или на покупку валюты нет. Все уходит на оплату коммунальных платежей, за газ и уголь по максимально возможным и антинародным и антиконституционным ценам.

Те, для которых оплата коммуналки - проблема, никогда и не покупали валюту.

Кроме того летом у многих большие гривневые расходы.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:19

  Перес де Куэльяр написав:
  FairyPrince написав:
  Перес де Куэльяр написав:Всім прибутків.Мені ось цікаво , у багатьох зараз є "папір" після такого довготривалого боковика з конвульсіями в 20коп. на купівлю зелені,чи всі вже в "вагоні" мовчать і чекають,або злились по 26..та не реагують ,постійно озираючись.

Дякую, і вам також)
Так, я поки в "папері". Не раз підтримував думку що перетнемо 26, але бачу щось дуже в'яло йдемо, може не хочуть пускати нижче? Буду починати потрохи брати по 26 і дивитись далі. Як повезе, то усереднимось по 25.50 в липні-серпні :D
Доброго дня . Справа в тому зараз поляга , як передбачити дIi «Тата» I що в нього на думцI . Вважаю курс стоiть дуже тривалий час , i це дивно , на що вiн розраховуе . Перше . Всих усадити , та пiти вниз , щоб не заважали .Або Друге .Показати стабiльнiсть , щоб бiльшiсть вийшла з валюти , бо не росте й не падае.???


"Тато" добре усвідомлює всі небезпеки відсутності наступного траншу. МВФ буде "скелею" стояти на двух умовах: 1) АК суд та 2) ціни на газ (після минулорінчої урядової брехні, тепер це принципово). Оскільки сидіти ніхто не хоче, ПАПа наказав "татові" готуватись "триматись" до останного в режимі "без траншів". Тому він тримає ринок у стані, коли можна викуповувати валюту для зовнішніх виплат, не перенасичуючи ринок ліквідністю. За відсутності "чорних лебедів", адміністративно-маніпулятивного ресурсу вистачить до початку 2019, а можливо й трохи надовше. Це вже потім "зажата пружина" фундаментально дибане і "тата", і "папу" і пересічних.

Особисто вввжаю, що продовження співробітництва з Фондом як раз відпустить трохи гривню, оскільки "тато" послабить контроль за ліквідністю.
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:07

  bub-har написав:Пока всё ожидаемо,до финала ЛЧ падаем,вытрушиваем подешёвке валюту!


Аваков сегодня взбодрил всю украинскую футбольную лигу.
Всего правоохранительные органы провели уже более 50 обысков в 9 областях Украины. Обыски подозреваемых в организации договорных матчей касались 35 клубов.
Стали известны имена некоторых деятелей футбола, у которых правоохранительные органы провели обыски.
Это Александр Севидов (экс-тренер «Мариуполя», «Металлиста» и «Карпат»), главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский, игрок «Балкан» Александр Райчев, а также четверо арбитров: Евгений Арановский, Виктор Арановский, Александр Павлюк и Александр Сахно.

В состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, коммерческие структуры и граждане Украины. Так, оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, следователи Главного следственного управления Нацполиции и ГПУ установили более 320 человек, которые были задействованы в коррупционных «схемах» и причастны к совершению преступлений больше чем в 57 эпизодах
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 6,44 коп., на торгах вторника укрепился на 1,18 коп., оказавшись на уровне 26,0718 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 22 мая с уровней предыдущего закрытия 26,055/26,075 UAH/USD «виртуально», без сделок.

Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом цен «американца» до 26,08/26,10 UAH/USD, оказавшимся недолгим. Уже к 10.29 доллар понизился к 26,07/26,09 UAH/USD, поскольку, как заметили непосредственные участники торгов, «гривны не хватает». Эти уровни цен СКВ оставались действующими до 11.15 Киева, удерживаемые на месте равновесием покупок и продаж
С указанного часа «американец» на межбанке возобновил коррекцию, понизившись вначале к 26,05/26,08, а спустя 40 минут, до 26,035/26,065 UAH/USD. Полдень доллар встретил на отметке 26,03/26,06 UAH/USD, которая стала объектом внимания регулятора, инициировавшего выкуп «зеленых» излишков в рамках гарантировавшей анонимность технологии Matching. Выход на рынок НБУ повлек за собой отскок курса доллара к 26,05/26,07 UAH/USD. Присутствие на межбанке «инкогнито с Институтской» затянулось до 13.20, когда рынок ушел на обеденный перерыв на фоне прежних цен. Стабильность последних наблюдалась до 14.15, когда стартовал новый «порционный» рост на единичных покупках СКВ, поднявший цену последней до
26,065/26,090 UAH/USD по состоянию на 15.30.

Эти уровни цен не изменялись до самого закрытия торгов.

На цифре 26,055/26,075 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.

Большинство сделок на межбанке 22 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0718 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,11% с 28,0672 UAH/USD до 26,0718 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 22 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 22 мая, сохранив, но замедлив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, на рынке сохранилась полученная в наследство с прошлой недели нехватка гривни. Во всяком случае, со слов непосредственных участников торгов.
Это затрудняло игру на повышение. Казначейство, вопреки ожиданиям, не спешило компенсировать НДС.

Во-вторых, состояние остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ по состоянию на утро 22-го говорило об обратном, показав рост с уровня 50 298,2 млн. грн. к отметке 52 138,4 млн. грн. Не исключено, часть этого «привеса» была заморожена» для альтернативных межбанку проектов или по правилам валютного рынка, не допускалась тотчас к торгам.

В-третьих, вышеприведенный парадокс с динамикой остатков в нацвалюте дал право на существование второго варианта пояснения нежелания доллара расти в цене. Ко вторнику на межбанк растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. Мы не исключаем, что потенциальные покупатели СКВ воспользовались этой «обязаловкой» и проигнорировали долларовое изобилие, отказавшись покупать валюту. Меж тем обязательные продажи перекосили рынок, уронив цену доллара ко внутридневному минимуму, и спасать СКВ от окончательного обвала на межбанк пришел регулятор.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 мая немного понизились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, скромная ликвидность сделок подтверждала обоснованность второй версии источника коррекции доллара во вторник – саботаж покупателей.

Во-вторых, в расчете реализацию курсового отскока доллара на этой неделе, экспортеры 22-го снова ограничились «обязательным минимумом» продаж, придерживая доллар.

В-третьих, на межбанке отсутствовал спрос со стороны нерезидентов и импортеров.


Дата: 22 мая 2018 г. 17.19

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,00/26,05 UAH/USD (с утра – 25,98-26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,97/26,03 UAH/USD)
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,80-85/31,00-05 UAH/EUR, к полудню - 30,80/31,00 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,420 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого потребовалось незначительное ценовое вмешательство – цены в паре доллар-гривня понизились.

Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного понизились с уровней открытия (25,97/26,03 UAH/USD, евро – 30,80/31,00 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.

На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.

После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам уже было необходимо поддерживать ростом действующих цен.

По итогам дня, несмотря на сохранившуюся сбалансированность спроса и предложения, обороты немного понизились, заслужив от оптовиков «четверку с минусом» и констатировав некоторое снижение показателей предыдущей сессии. Не исключено, в этот есть вина наметившейся смены тренда с «медвежьего» на «бычий».


Дата: 22 мая 2018 г. на 17.25
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,97-98/26,00-02 UAH/USD (с утра 25,98/26,03 UAH/USD, к полудню 25,95-97/26,00-02 UAH/USD)
€ 30,70-75/30,95 UAH/EUR (с утра 30,75/31,00 UAH/EUR, к полудню 30,70-75/30,95 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без особого ценового «вмешательства», хотя столичные валютчики очень аккуратно снижали обе позиции в паре доллар-гривня в ответ на коррекцию «зеленого» безнала на межбанке.

На 12.10 столичные валютчики-оптовики рапортовали о незначительном снижении долларовых цен, связанном с текущей ситуацией на межбанке: 25,95-97/26,00-02 UAH/USD, евро – 30,70-75/30,95 UAH/EUR, сопровождаемом невысокими оборотами сбалансированной в целом торговли.

После обеда, на киевском рынке настроение, не претерпело изменений, но для поддержки баланса спроса и предложения потребовалось незначительное повышение более значимых бидов в паре доллар-гривня.

По итогам дня сохранилось равновесие спроса и предложения, которое и на сей раз способствовало сохранению приличного состояния итоговой ликвидности, заслужившей «четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.

Дата: 22 мая 2018 г.

17.31 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,00/26,03 UAH/USD, к полудню - 25,98/26,03 UAH/USDD)
€ – 30,85/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,80/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,424 UAH/RUB, к полудню 0,418/0,422 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях
преобладания оптового (до $30,0 тыс.) клиентского спроса на доллар. Редкими, впрочем, партиями.

В период до полудня настроение на рынке города менялось – доминировавший оптовый спрос вытеснялся агрессивными клиентскими оферами валюты.

По состоянию на 12.11 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене тренда – доминировавший с утра клиентский спрос сменился «приносом», заставив запорожцев понизить цену пары доллар-гривня: 25,98/26,03 UAH/USD, евро - 30,80/30,95 UAH/EUR, рубль 0,418/0,422 UAH/RUB.

После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке повысилась, отвечая на возвращение на рынок клиентского спроса. Собственно, торговый день 22-го в Запорожье завершился итоговым преобладанием спроса. Этот «перекос» не нанес урон оборотам, которые заслужив «твердую четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.

Дата: 22 мая 2018 г. на 17.13

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,02/26,07 UAH/USD (с утра - 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 25,97/26,07 UAH/USD)
€ – 30,80/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,75/31,03 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,423 UAH/RUB)

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:01

  freeze написав:Аваков сегодня взбодрил всю украинскую футбольную лигу.

На МФК "Миколаїв" практично на кожен матч ставились нереальні ставки в букмекерських конторах.Якщо на звичайний матч 1 ліги ставки рідко коли перевищували 10 тис.доларів,то на матчі "Миколаїва" ставились суми з 5 нолями.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:06

дядя Caша

Минфин опубликовал итоги сегодняшнего аукциона, результаты печальные.
Гривны привлекли всего 164 млн.грн, это притом что завтра погашение на 3,5 млрд !!!

Долларов нагребли хорошо 270 млн $
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:27

  zzzzzz написав:дядя Caша

Минфин опубликовал итоги сегодняшнего аукциона, результаты печальные.
Гривны привлекли всего 164 млн.грн, это притом что завтра погашение на 3,5 млрд !!!

Долларов нагребли хорошо 270 млн $


Вот в среду доллару на МБ уже деваться будет некуда - только наверх. Обороты торгов 22-го на МБ аномально низкие. Это в пользу версии о "воздержанности" "покупанов".

К вечеру "наличка" "ненавязчиво" потянулась наверх. Думаю, "бычий" тренд на рынке "зеленого" безнала уже достиг полноценной зрелоси.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:33

  дядя Caша написав:
  zzzzzz написав:дядя Caша

Минфин опубликовал итоги сегодняшнего аукциона, результаты печальные.
Гривны привлекли всего 164 млн.грн, это притом что завтра погашение на 3,5 млрд !!!

Долларов нагребли хорошо 270 млн $


Вот в среду доллару на МБ уже деваться будет некуда - только наверх. Обороты торгов 22-го на МБ аномально низкие. Это в пользу версии о "воздержанности" "покупанов".

К вечеру "наличка" "ненавязчиво" потянулась наверх. Думаю, "бычий" тренд на рынке "зеленого" безнала уже достиг полноценной зрелоси.

US

Не возьмусь угадывать завтрашние итоги торгов, но гривна от завтрашнего погашения может оказаться на межбанке не раньше четверга. Депонирование в предыдущий день, если я ничего не пропустил, пока не отменили.
Завтра может играть только сегодняшнее расширение гривневой ликвидности.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:58

Внимательно следим за номерами

Не за горами 50 000 сообщений :lol:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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