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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5017501850195020

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:43

ЛАД
Плюс за ответ Старікану! Про Армію. Проблема в прийнятті РІШЕННЯ, як і в нашій державі. Ні хто не хоче відповіюати за судьбоносні РІШЕННЯ. Судьби рідних загиблих, зкалічених іх не цікавлять.
Востаннє редагувалось valya в Нед 27 тра, 2018 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:44

  ЛАД написав:А может, ганьба Вам?! Где Вы почитали "не мои проблемы"? Вы, вообще, мой ответ прочитали или он Вам и не нужен был? Такие, как Вы, бОльшие зрадныки и враги Украины, кот. способствуют расколу и готовы объявить всех, кто с вами хоть в чём-то не согласен, "зрадныками". Я писал о сталинских тройках, Вы об этом промолчали. Хотите такое? Лишний раз подтверждается, что крайности сходятся - те, кто больше всех осуждает Союз, больше всех склонны к методам худших времён Союза. Я не захотел обсуждать Турч

Оо , бачу Вас трохи задiло, чомусь допис ваш в чатI зберiгається , та трохи вiдрiзняється вiд того шо ви виправили , та добавили . Я Вам I дав оцiнку згiдно оригiналу , але прогрес є ,так пане ЛАД ?, мабуть станете трохи патрiотичним украiнцем , а не ватним посiпакою.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:39

Re: Валютный рынок в контексте

Нет никакого смысла играться на валютных качелях. Просто летом чуток подкупить баксов. Чуток, повторюсь. А в конце декабря продать их и купить полезные вещи.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 19:59

  Yuri_61 написав:Нет никакого смысла играться на валютных качелях. Просто летом чуток подкупить баксов. Чуток, повторюсь. А в конце декабря продать их и купить полезные вещи.

Логично! Нужно жить и для себя, и для родных и для потомков.
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:21

  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  ЛАД написав:Не вижу связи между Вашим вопросом и моей гражданской позицией.
Очень надеюсь, что реальной войны между РФ и Украиной не будет. Но если она начнётся, то перед харьковчанами такой вопрос стоять не будет - мы слишком близко к границе, практически никто уехать не успеет, а линия раздела не будет похожа на то, что сегодня имеем с Д/ЛНР.
И Вы считаете мучениками всех тех, кто сегодня в Донбассе ожидает уже 4 года снарядов? Я не считаю, хотя глубоко им сочувствую. Чтобы не было вопросов - мирным людям, кот не брали в руки оружие, чтобы защищать Д/ЛНР, и не кричали в своё время "Путин приди!" (хотя этим тоже сочувствую, несмотря на то, они отчасти сами виноваты в своих бедах).
Кстати, посмотрите интервью Мороза http://gordonua.com/publications/moroz-est-mirovoe-pravitelstvo-kotoroe-naznachaet-prezidentov-v-amerike-eto-znajut-gosdep-prosto-ispolnitel-247504.html. Не могу сказать, что я с ним согласен (скорее, во многом не согласен), но кое-что интересное есть.
Ось вона ,позиція фактично зрадника,Харків захоплять ,а далі, то вже не моі проблеми ,а проблєми Украіни .Що сказати ,ганьба Вам.

А может, ганьба Вам?!
Где Вы почитали "не мои проблемы"? Вы, вообще, мой ответ прочитали или он Вам и не нужен был?
Такие, как Вы, бОльшие зрадныки и враги Украины, кот. способствуют расколу и готовы объявить всех, кто с вами хоть в чём-то не согласен, "зрадныками".
Я писал о сталинских тройках, Вы об этом промолчали. Хотите такое? Лишний раз подтверждается, что крайности сходятся - те, кто больше всех осуждает Союз, больше всех склонны к методам худших времён Союза.
Я не захотел обсуждать Турчинова, так Вы втравили меня в другое.
Может хватит демонстрировать свою ... даже не знаю, как сказать - преданность Украине? Может, стоит признать, что Вы не самый большой патриот и другие могут любить Украину не меньше Вас?

Ну что вы, в самом то деле,не ссортесь ."Все буде Україна!"
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:39

Re: Валютный рынок в контексте

Мне ближе позиция Лада,сколько можно демонстрировать свой патриотизм,это раздражает.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 20:59

  bugalter написав:Мне ближе позиция Лада,сколько можно демонстрировать свой патриотизм,это раздражает.

На счет патриотизма. Был бы лям зелени в кармане и я бы с удовольствием забыл бы этот бред где то в Нидерландах :D А так, патриотизм-вынужденная мера,будем окапываться :)
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 21:41

Re: Валютный рынок в контексте

Це панове на вихідних Вам день украінського патріотизму.......................................................................................
Чув недавно таку репліку в одній мокшанській студіі від колаборанта КОТа ,так він мріє ,що коли змінять вони владу Украіни на схильну до кремля ,то "будут проводить этноцид русскими, после уничтожения всего укринского". Це просто біда украінськоі націі ,та Держави ,бо коли частина населення байдужа до того що зараз діється і багато чого не усвідомлює ,то й ворогів не треба,бо ворог є під боком ........................................................................................

patriotВ даний час ця тема є однією з актуальних,оскільки всі події які зараз відбуваються на території нашої рідної неньки України показали,що багато людей готові відстоювати свою країну і віддавати своє життя за Незалежність України і її вільність,але так було в усі часи.

Десь розпочинаючи з 90-х років більшість молоді не вважали себе патріотами і не були раді тому,що вони є українцями і проживають на території України. Така неприємна ситуація,перш за все була пов’язана зі змінами які відбувались як у політичному та економічному житті країни, які мали негативний вплив на всіх формах виробництва,в освіті, культурному житті,а також розвитку нації. Згодом всі зміни розпочали потрошку налагоджуватись і патріотів на теренах України стало більше.

А хто ж такий патріот України і як проявляється патріотичність?

До українського патріота можна віднести людину, яка розуміє і володіє українською мовою набагато краще, а ніж будь-якою іншою мову. Також це людина яка поважає свою Батьківщину і гордиться тим,що вона проживає на її теренах, і готова в будь-який час стати на захист своєї території (і в останні місяці ми можемо спостерігати скільки патріотів полягло за те,щоб наша територія була вільна від незваних гостей), а не тікає з її території як щур з корабля.

На сьогоднішній день маючи не легку ситуацію в країні, кожна людина яка проживає на території держави України показує свою життєву позицію: чи справжній патріот, чи є ворогом нашої держави. Так в останні часи і почав проявлятись патріотизм.

Ще декілька років назад, побачити людину у вишиванці або з прапором в руках мало бути якесь свято наприклад День Незалежності,і то одиниці хто так одягався, то зараз дуже часто в повсякденному житті люди одягають національний одяг, або стрічки в колір українського прапору. Деякі споруди,мости фарбують в національні кольори. На автівках часто з’являються наклейки у вигляді вишиванок, навіть для домашніх улюбленців шиють одяг з українським орнаментом. Так,можливо деякі люди роблять це просто напоказ,що ось я,наче, патріот, але все ж таки більшість і в душі є патріотом і готовий про це повідомити в усьому світі,що він носить горде звання Українець.

Ось читаючи в Інтернеті різну інформацію зустрів таку цікавинку, що декілька років тому було проведене соціальне опитування: «Яким повинен бути справжній патріот нашої України?».

То результат був таким,що ще декілька років тому більшість людей довго думали на цим питанням,або не могли відповісти на нього,то в нинішній час від маленького до великого можуть не лише сказати,який повинен і може бути патріот на їхню думку,але навіть і показати,і це радує.

Ось так переживши скільки подій в українських людей починає прокидатись український патріотизм. А наші військові хіба не українські патріоти? Хіба ж звичайний військовий просто так може взяти зброю до своїх рук і піти відстоювати і захищати свою Батьківщину, покинути все, що має,і нажив за життя, забути про свій гонор,та свої принцип,такі як наприклад «моя хата скраю і я нічого не знаю» і, нарешті, ризикнути життям,щоб інші могла спати спокійно?Звісно ,що лише українські Герої які йдуть захищати свою рідну від лютого ворога,який зазіхає на їх територію.

Останнім часом виходячи зі свого будинку,можна почути як вітаються звичайні мешканці. Колись же було звичайне потискання рук, зараз зовсім по іншому вітаються словами,використовуючи слова: «Слава Україні!»,і у відповідь отримують: «Героям Слава!» Але ж хіба українці,які є псевдо патріотами будуть так вітатись?Напевно-ні.
Дуже погано,що патріотизм в українців проявився лише після подій на Майдані,але вони розвиваються і показують,що справжній українець відстоїть за свою країну до кінця!!
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 23:44

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:За Януковича на президентских выборах проголосовало чуть больше половины избирателей, не помню сейчас, какой % населения.
Все - враги?

По-перше, більше половини тих, що начебто проголосували.
По-друге, з них вороги не всі. Є ще особи, скажімо, з недостатніми здібностями, зокрема, розумовими. Ліпше було голосувати за шимпанзе, ніж за маріонетку рф, бо логіка тут проста: овоч = агент (на повному "підсосі") = провідник політики рф (і, виходячи з "установок" цієї політики та їх несприйняття значною частиною населення України) = війна.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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