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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5019502050215022

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 774
1. Нет сбережений в валюте
10%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
107
5. более 75%
63%
484
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:33

Re: Валютный рынок в контексте

  Грйс-мэн написав:Я не топлю за регионалов, если что. Я говорю, что нынешние "патриоты-реформаторы" - это то же самое просто в жёлто-голубой упаковке (или красно-черной).

Отличия
1. регионалы продвигали
а) русский как второй государственный
б) ориентация на московских
в) основной доход - брать кредиты и пилить вместе с налогами
г) развал СБ и армии как возможной альтернативной силы (возможно, боялись чилийского сценария)
2. текущие
а) украинский - единственный государственный
б) ориентация на америку с европами
в) какой основной доход - узнаем когда их сменят
г) укрепление СБ и армии (насколько хватает бюджета)
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:34

  Грйс-мэн написав:
Да и сейчас "армии бритых урок" можно встретить около любой столичной стройки, например.

Я не топлю за регионалов, если что. Я говорю, что нынешние "патриоты-реформаторы" - это то же самое просто в жёлто-голубой упаковке (или красно-черной).

вот и я о том же, что те же яйца только в профиль
недавно рынок на Лесной разгромили, а потом кричат, что рассовой дискриминации нет и жалуются, что их обычные люди не любят и не понимают

насильно мил не будешь и беззаконие порождает беззаконие
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:37

  Грйс-мэн написав:А "патриотизм" нужен для того, чтобы одни другим могли объяснить почему у одних дети учатся и живут в Лондоне, и для них припасено теплое местечко в каком-нибудь министерстве или посольстве, а у других - выбор между колледжем и техникумом, т.к. нет средств оплатить учёбу в Киеве.
Ещё патриотизм нужен для того, чтобы одни другим могли объяснить, почему одни летают на Мальдивы и Сейшелы, и оплачивают свой отдых валютной наличкой, а другие должны выбирать между Кирилловкой, Геническом или дачей

потому я и говорю, что патриотизм у верхушки сейчас ситуационный и легко трансформируется в любую удобную форму.
но ваш пример не показателен, имхо.
расслоение в обществе было всегда, и будет всегда.
в какое-то время больше, в какое-то меньше.
а речь шла о простых смертных.
  Грйс-мэн написав:Да и сейчас "армии бритых урок" можно встретить около любой столичной стройки, например.

рыговское ноу-хау всем понравилось, видимо.
но однажды это закончится, как закончилась братва на бимерах.
  Грйс-мэн написав:Я не топлю за регионалов, если что. Я говорю, что нынешние "патриоты-реформаторы" - это то же самое просто в жёлто-голубой упаковке (или красно-черной).

чем закончился период рыгов мы видим.
чем закончится период "реформаторов" мы тоже увидим.
тогда и сравним.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:38

  ЧИА написав:
  Грйс-мэн написав:Я не топлю за регионалов, если что. Я говорю, что нынешние "патриоты-реформаторы" - это то же самое просто в жёлто-голубой упаковке (или красно-черной).

Отличия
1. регионалы продвигали
а) русский как второй государственный
б) ориентация на московских
в) основной доход - брать кредиты и пилить вместе с налогами
г) развал СБ и армии как возможной альтернативной силы (возможно, боялись чилийского сценария)
2. текущие
а) украинский - единственный государственный
б) ориентация на америку с европами
в) какой основной доход - узнаем когда их сменят
г) укрепление СБ и армии (насколько хватает бюджета)

справедливости ради
сейчас не берут кредиты и не увеличивают налоги и тарифы для распила?
армию разваливали с 1991 года, напомню тогда была более чем миллионная армия с довольно современным оружием на то время

по поводу лапши про независимость, после разрыва с русскими зависимость только увеличилась и теперь приходится клянчить кредиты не миллиардами, а сотнями и даже десятками миллионов, что для такой страны копейки
опять же в Харькове сам видел много составов с вагонами РЖД с углем, металлом/магнитогорск и северсталь, нефтью, неподписанные бочки, и даже что самое смешное-СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ, на вагонах указаны телефоны московских владельцев-НОВОТРАНС,УАЗ-транзит и т.д.
фото есть
а потом включаешь телевизор и слушаешь лапшу про независимость
Востаннє редагувалось Lion+ в Пон 28 тра, 2018 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:40

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго ранку панове украінці ,та "гібриди" нащадки Шарікова П.П. ......Я бачу в теперішніх реаліях Украіни ,як ці "гібріди" прилаштувалися, та добре трансформуються в украінському суспільстві і позиціонують себе як украінці ,але це нажаль маскування ,щоб знову прийти до влади,та грабувати краіну . На гаслах ВО "Свобода" до влади прийшов один вид "гібридів" , перші залишились осторонь ,але зараз страшніше ,"гібрид" украінця з колишніх ригів,тобто ворога ,який пожирає теперішніх керманичів.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 28 тра, 2018 09:50, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:41

  ЧИА написав:г) укрепление СБ и армии (насколько хватает бюджета)

Как человек близкий к армейцам, я бы уточнил
"Укрепление СБУ и МВД", а не "укрепление СБУ и армии".
Если не верите - посмотрите, насколько %% вырос в этом году бюджет МВД и бюджет армейцев. А так, с передка идут сплошные маты, когда они свою допотопную технику времен СССР сравнивают с новопоступившей парням из тыловых заслонов на дорогах
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:50

Re: Валютный рынок в контексте

  Василь-Рівне написав:В 2014 році я перестав працювати з партнерами з РФ, втратив велику кількість грошей
Аналогичная ситуация ,все было также ,разосрался со всеми русскими партнёрами , даже со многими нашими у которых были , на мой взгляд недостаточно патриотичные взгляды .До сих пор с пеной у рта всем колеблющимся знакомым прививаю патриотизм , с увеличением промилле в крови иногда даже с физическими аргументами.) Но всё чаще ловлю себя на мысли , что сам перестаю верить в то что доказываю другим . И всё чаще вспоминаю слова Папанова ,о том что так хочется ещё пожить по человечески и задумываюсь о том чтобы пресоединиться в какой нибудь благополучной стране к украинской диаспоре и искренне помогать и любить родину издалека.
Гурман
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:55

  Гурман написав:
  Василь-Рівне написав:В 2014 році я перестав працювати з партнерами з РФ, втратив велику кількість грошей
Аналогичная ситуация ,все было также ,разосрался со всеми русскими партнёрами , даже со многими нашими у которых были , на мой взгляд недостаточно патриотичные взгляды .До сих пор с пеной у рта всем колеблющимся знакомым прививаю патриотизм , с увеличением промилле в крови иногда даже с физическими аргументами.) Но всё чаще ловлю себя на мысли , что сам перестаю верить в то что доказываю другим . И всё чаще вспоминаю слова Папанова ,о том что так хочется ещё пожить по человечески и задумываюсь о том чтобы пресоединиться в какой нибудь благополучной стране к украинской диаспоре и искренне помогать и любить родину издалека.

пора вводить выездные визы, что-то все чаще встречаю подобные сообщения
долги все брали и отдавать будем вместе через налоги
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:59

  Гурман написав:...Но всё чаще ловлю себя на мысли , что сам перестаю верить в то что доказываю другим . И всё чаще вспоминаю слова Папанова ,о том что так хочется ещё пожить по человечески и задумываюсь о том чтобы пресоединиться в какой нибудь благополучной стране к украинской диаспоре и искренне помогать и любить родину издалека.

они на это и рассчитывают. ставят именно на это ощущение.
заметьте, латентные сепары, типа всяких Lion+ и т.п., будут только наращивать вещание.
неваляшки :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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