Додано: Вів 16 жов, 2018 10:01

Привет из Днепра-4



По состоянию на 10.31, рынок, похоже, начал определяться не без помощи выросшего гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ: котировки «американца» на межбанке выросли к 27,93/27,95 UAH/USD, сопровождаясь незначительным преобладанием спроса.

«Растем, но без фанатизма», был кратким наш консультант.





Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 16 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,35/32,53 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 октября спрос вырос на 5,0 коп. офера прибавили 3,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 80 пунктов).



На открытии торгов 16 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,35/32,53 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 октября спрос вырос на 5,0 коп. офера прибавили 3,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 80 пунктов).



На старте торгов 16 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.



Дата: 16 октября 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.52



Мелкий опт «неформал»



$ 28,00/28,07 UAH/USD

EUR 32,25/32,55 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.



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