Може комусь буде цікаво, Підписаний на розсилку матеріалів, тому посилання привести не можу. Що стосується цьогорічного врожаю, то соняшникова олія здасть позиції, а кукурудза (враховуючи 2 тижні бабиного літа) має добавити. Названы ТОП-10 товаров украинского агроэкспорта За период с января по сентябрь 2018 г. Украина экспортировала товаров пищевой и аграрной промышленности на сумму $11,4 млрд. Об этом сообщил аналитический департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) ссылаясь на данные Государственной фискальной службы Украины. ТОП-10 товаров, которые Украина экспортировала за 9 месяцев 2018 г.: 1. подсолнечное масло — $2,9 млрд; 2. кукуруза — $2,3 млрд; 3. пшеница — $2 млрд; 4. рапс — $700 млн; 5. соевые бобы — $600 млн; 6. ячмень — $460 млн; 7. мясо птицы — $380 млн; 8. сахар — $150 млн; 9. шоколад — $119 млн; 10. соевое масло — $117 млн. «По сравнению с предыдущим годом больше всего вырос объем продаж мяса птицы — на 29%, экспорт шоколада увеличился на 21%. Среди товаров, которые выросли, также следует отметить соевое масло (на 18%), семена рапса, или рапса (15%) и пшеницу (на 6%)», — сообщают в UFEB. Суммарный объем товаров из ТОП-10 составляет 85% от общей стоимости экспортируемых товаров пищевой и аграрной промышленности. Напомним, что по результатам января-августа 2018 г. товарооборот аграрной и пищевой продукции между Украиной и странами ЕС достиг $5,4 млрд, что на $330 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Zebra написав:P.S. Успел запрыгнуть на всю гривну по 28.10 в последний уходящий вагон осени.
Всегда улыбало, как загонялы постоянно впрыгивают в очередной "последний вагон", при том пост-фактум и "на всю гривну!!" (откуда она у них взялась, если они всегда за бакс, не уточняется)). Глупость какая-то, обычный рост середины месяца, а столько крику) Или у загонял есть инсайд касательно приближения транша из-за принятия бюджета, поэтому стараются постричь оленей напоследок?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Zebra написав:P.S. Успел запрыгнуть на всю гривну по 28.10 в последний уходящий вагон осени.
Всегда улыбало, как загонялы постоянно впрыгивают в очередной "последний вагон", при том пост-фактум и "на всю гривну!!" (откуда она у них взялась, если они всегда за бакс, не уточняется)). Глупость какая-то, обычный рост середины месяца, а столько крику) Или у загонял есть инсайд касательно приближения транша из-за принятия бюджета, поэтому стараются постричь оленей напоследок?
Ога) У них постоянно последний вагон и очень важно что на "всю" впрыгивает. Хм, может он тихо выпрыгнул по 27.90 из предыдущего "последнего вагона" что по 28,30 запрыгивал?? Тогда понятно можно еще и по 28,10 прокатится в "последнем" ))))
Shram написав:МВФ походу деньги давать до президентских уже не будет. Чем дальше, тем больше у меня в этом уверенность.
Дадут. Все будет ок. А полковнику будут давать еще чаще и больше. Я тут для того, чтоб нести вам правду.
Не знаю кто там у Вас "полковник" (хоть и есть мысли), но я всё больше убеждаюсь во 2-м президентстве ПАП..!
Полковник - нормальный вариант, получше Юли. Хотя я бы хотел видеть Вакарчука. А если ПАП сможет подтасовать себе еще один срок - тогда уж точно надо заходить в бакс и готовится к эмиграции, если и на парламентских выборах будет все печально.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Shram написав:МВФ походу деньги давать до президентских уже не будет. Чем дальше, тем больше у меня в этом уверенность.
Дадут. Все будет ок. А полковнику будут давать еще чаще и больше. Я тут для того, чтоб нести вам правду.
Не знаю кто там у Вас "полковник" (хоть и есть мысли), но я всё больше убеждаюсь во 2-м президентстве ПАП..!
Полковник - нормальный вариант, получше Юли. Хотя я бы хотел видеть Вакарчука. А если ПАП сможет подтасовать себе еще один срок - тогда уж точно надо заходить в бакс и готовится к эмиграции, если и на парламентских выборах будет все печально.[/quote]
Финальная фраза из популярного анекдота о евреях, прогуливающихся по кладбищу: "А я бы хотел лежать рядом с Бертой Соломоновной!".