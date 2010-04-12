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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6736673767386739>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 932
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
128
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:20

Долярчик посмотрите в настройках карты, возможно стоит ограничение на оплату в интернете
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:21

Re: Валютный рынок в контексте

Ого, в октябре НБУ купил на 200млн больше, чем продал.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/8/642471
Позитивненько)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:22

  ребе Нок написав:
  kolyuchy написав:Но, а что делать если между покупкой 2-й и 3-й сотки мне наоборот нужно будет СДАТЬ $50-100 на хлебушек???

Тогда сдаете именно ту сотку которую брали дешевле сегодняшнего курса. По чем брал сотки надо карандашом подписывать.

При таких оборотах грошей на карандаш не залишається... Можна позначати надриваючи один із кутів банкноти.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:46

  Qwerty написав:
  ребе Нок написав:
  kolyuchy написав:Но, а что делать если между покупкой 2-й и 3-й сотки мне наоборот нужно будет СДАТЬ $50-100 на хлебушек???

Тогда сдаете именно ту сотку которую брали дешевле сегодняшнего курса. По чем брал сотки надо карандашом подписывать.

При таких оборотах грошей на карандаш не залишається... Можна позначати надриваючи один із кутів банкноти.

ДС , добавьте смайл рука-лицо, иначе как Это откомментировать? :mrgreen: :roll: :lol: :shock:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:51

  Сибарит написав:
  somilitark написав:п.с. Мне нравится Бодо Шефер,всем советует экономить с пелёнок,а сам был арестован за долги в пятизвёздочном отеле с кралями по 3 000 не гривен

— Здравствуйте! Мы начинаем семинар «Как за один день заработать миллион». Вопрос к залу. Сколько стоил билет на семинар?
— Тысяча.
— А сколько мест в этом зале?
— Тысяча.
— Спасибо, семинар окончен.

Мда, поради, як і спосіб заробляння грошей бувають різні... Рабінович виїхав до Ізраїлю і відкрив там кафе, на дверях написав - «арабів не обслуговуємо»... На другий день приходить офіціант і каже, що прийшов один араб і сів у залі. Що робити?! Ну не будеш же виганяти. Обслуговуй його і вистав йому подвійний рахунок. На слідуючий день знову та ж і сторія з приходом араба. Каже став йому тройний рахунок! Все оплатив і ще й подякував! Через день підходить офіціант і каже, що араб хоче на суботу замовити стіл на десять персон, прийде з друзями.
- Ну, приймай замовлення, а рахунок збільш в десять разів!
- Все оплатив і знову подякував - каже офіціант.
З понеділка на вхідних дверях кафе Рабіновича висіла табличка - «Євреїв не обслуговуємо!».
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:51

Qwerty, Vadim V я както на майские праздники в парке нашел три кусочка от сотки долларов (ориентировочно на 16 разорвали), думал може щас целую соберу но видимо по ветру пустили или еще чего. Глянул в радиусе вроде нет и там же все оставил.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:52

контекст валютного контексту!))))))

  Игорь написав:Долярчик посмотрите в настройках карты, возможно стоит ограничение на оплату в интернете

... тиждень тому поповняв і собі і татові київстар за кредитні - пішло на раз-два!

- а от сьогодні лайфселф - ну ніяк не хоче!- ввже і через номер 4012 пробував кілька разів - тупа відморозка роботожінки: неправильна дата картки, або CVV - а Я вже і місцями міняв дату... "нуль на масу" - триндить одне і теж!!! :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:02

Долярчик почему это так важно?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:12

  ребе Нок написав:Долярчик почему это так важно?

- що важно?
- Я тут попросив пояснити/розтлумачити мені, чому не поповнює лайфселф у ДВОХ випадках :
1) після вводу коду(який приходить смскою) - робиться білий екран і пише процесінг і триває так і 3 і 5хв!- типу зависає....
2) при поповнені через 4012 - роботожінка вказує мені на помилку дати картки, чи сvv - яку Я за декілька разів, вже б всліпу вві би правильно!!! - не може бути помилки!!! - а вона одне й те саме триндить....

.... от думав, може хтось стикавсь з таким, то пояснить...

.... покищо, думаю, що все впирається в "кредитні кошти", якими не хоче поповняти...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 23:16

Долярчик иногда надо с проблемой переспать. Помню у меня тоже с водафоном чтото не получалось услугу заказать, утром проснулся набрал и все работает.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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