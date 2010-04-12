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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 лис, 2018 00:27
Интересно, но слишком общО, реально продукты выросли в цене весьма по-разному. Но я не слишком слежу за ценами, могу ошибаться.
В общем, девальвацию не догнали.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 00:30
Vadim V написав:
На юге Днепра тоже оочень много , как никогда , собрали в конце сентября наученные прошлыми годами, но погода в этом году была не обычная дама , ввесь октябрь небыло дождей ,виноград мог дозревать на лозе до конца октября , дождей и заморозков не было а солнца было....
У нас в саду (Харьков) две лозы светлого винограда, впервые без болезней созрели полностью. И яблоки (урожай рекордный) практически без гнили. А вот кизил наполовину засох на дереве, не дозрев. Какой-то удивительный год.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 00:39
zzzzzz
А вот с чем может быть связан рост газа, отмеченный antey1969?
За сегодня почти 4%, а вообще за последние 2 месяца больше 30%.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 00:40
ЛАД В понедельник фьючерсы на природный газ выросли до максимального уровня приблизительно за четыре года. Прогноз о холодной погоде на большей части территории Соединенных Штатов на следующие две недели повысили прогноз о спросе на печное топливо.По данным Минэнерго США общий объем природного газа в хранилищах США на данный момент составляет 3,208 трлн куб. футов, что является самым низким показателем для этого времени года за последние 15 лет.
Последний раз такой низкий объем запасов газа был зафиксирован в первую неделю ноября 2003 года.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 13 лис, 2018 00:47
Starikan
По ценам на продукты не особо доверяю цифрам Госстата. Думаю, девальвацию всё же догнали.
Но наибольший рост показали государственно-регулируемые тарифы. Это помогло сдержать рост цен на продукты и, особенно, на одежду.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 01:01
zzzzzz
Благодарю. Понятно.
Хотя вообще цена газа в США скачет почему-то очень сильно.
Интересно будет поинтересоваться, как конечные цены для населения.
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