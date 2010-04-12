Додано: Сер 14 лис, 2018 21:36

zРадио 1) Важны не только абсолютные значения в том числе и данного профицита, а состояние экономики(вместе с циклом, где оная находится) и экономической политики, в сравнении. Если вы сравниваете евро доллар, то с США) Наглядный вам пример Япония.

2) Тем более, изучите пример Японии за последние 20 лет)

3) С этим согласен. Но вы склонны смешивать данные которые оказывают значительное влияние но с различной дюрацией) То, например, что вы указали, гдето через 4-6 мес. Причем замедление роста будет везде, и это тоже нужно учитывать.

Приведу пример, вот если случается так,(хотя крайне маловероятно) что в течении ближайших 2 недель Италия вносит изменения в проэкт бюджета на 2019г уменьшая расходную часть хотя бы на 0,5%, без развала коалиции в парламенте и подписывается соглашение о Брекзит полностью удовлетворяющее стороны, до конца этого года евро будет не меньше 1,18 при всем том неизменном(или даже ухудшающемся) о чем вы говорите)