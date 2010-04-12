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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лис, 2018 07:34
hxbbgaf настолько ДС надоел, что точно не доживет.
zРадио написав: hxbbgaf написав: Tolevas написав:
Евро металось-металось, но похоже, что определилось. Пошло вверх. завтра вкусных цен на Евро уже может не быть.
Когда доллар посыпется, спасет только золото и серебро.
А когда он посыпется? Мы доживем?
В прошлый раз доллар так "сыпался" (2008-2009), что его покупательная способность только к золоту и снижалась, а ко всему остальному - росла (другие валюты, недвижимость, фонда, коммоды, зарплаты)
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дядя Caша
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Додано: Чет 15 лис, 2018 09:01
дядя Caша написав:hxbbgaf настолько ДС надоел, что точно не доживет.
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Навряд чи в когось приключиться сердцевий напад, як шо згодом на ресурсi ДС навiть залишиться у двох)))
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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mister-svet
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Додано: Чет 15 лис, 2018 09:07
дядя Caша
Даже разбитые механические часы(типа hxbbgaf) два раза в сутки показывают абсолютно точное время
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antey1969
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Додано: Чет 15 лис, 2018 09:48
Биткоин совсем заболел , пробил минимумы
Живите своим умом!
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Додано: Чет 15 лис, 2018 09:53
Эх, такая осень мне нравится! Наконец-то пробили 28 и на наличке
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Чет 15 лис, 2018 09:54
Alex2006 написав:
Эх, такая осень мне нравится! Наконец-то пробили 28 и на наличке
и какая от этого польза ???
ваши гривнедепозиты стали больше в пересчёте на доллары ?
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Vitalych-new
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Додано: Чет 15 лис, 2018 09:59
Vitalych-new написав: Alex2006 написав:
Эх, такая осень мне нравится! Наконец-то пробили 28 и на наличке
и какая от этого польза ???
ваши гривнедепозиты стали больше в пересчёте на доллары ?
На сам депозит и его сладкие проценты можно больше купить чем купят песледневагонщики по 28,3+ с мизерными процентами по депо а то и матрасом (бо можеш не успеть сдать на пике)... как то так ... отучат от качель .. идите работайте!
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Investor_33
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Додано: Чет 15 лис, 2018 10:02
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,810/27,825 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки «сжатия» гривневой ликвидности, на которое указало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 561,1 млн. грн. к отметке 53 450,9 млн. грн.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,420 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 14 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 ноября по спросу понизился на 20 пунктов, не изменившись по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг выросло до отметки $1,1310, приподнявшись до $1,1340 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1333 на открытии торгов в Европе.
Дата: 15 ноября 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,96/28,02 UAH/USD
€ – 31,68/31,78 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,416 UAH/RUB
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дядя Caша
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Додано: Чет 15 лис, 2018 10:07
Привет из Днепра-2
Около 10.04 доллар, покинув виртуальную сферу, упал в цене, оказавшись на уровне 27,75/27,77 UAH/USD. На рынке, как и ожидалось, избыток предложения доллара и некоторая нехватка гривни.
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дядя Caша
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