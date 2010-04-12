Додано: Чет 15 лис, 2018 16:05

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 7,88 коп., на торгах четверга укрепился на 6,51 коп., оказавшись на уровне 27,7743 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 15-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 7,10 коп., составил 27,7730 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 15 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,810/27,825 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.03, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,75/27,77, а спустя 22 минуты, словно испугавшись энтузиазма «медведей», «американец» сбавил темп отката, остановившись на цифре 27,76/27,77 UAH/USD.



Основной причиной снижения цен безналичного «американца» в дебюте торгов стало сохранившееся с предыдущих сессий, изобилие СКВ, на которую не находилось покупателей. Появившись на рынке, НБУ анонимно с платформы Matching приобрел немного СКВ, пытаясь «помочь» доллару, однако, судя по всему, сумма покупки была незначительной, не обеспечив коренного перелома в тренде.



Тем временем, около 10.52 котировки доллара на межбанке растянули спред до 27,76/27,78 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.56, удерживаясь на месте равновесием покупок и продаж. Около полудня не дождавшиеся возобновления коррекции курса «американца», выжидавшие до этого часа покупатели начали приобретать СКВ, тотчас подняв ее цену до 27,78/27,80 UAH/USD. Вскоре, подтверждая вышеприведенную гипотезу о причинах сохранения присутствия на рынке «зеленых медведей», покупки были свернуты, дав новый старт на снижение цен. Вначале, около 12.24 до 27,775/27,785, а спустя 40 минут, к 27,765/27,775 UAH/USD.



После обеда на фоне снижения торговой активности на межбанке вновь появились покупатели, возобновив рост долларовых цен. По состоянию на 14.35 «американец» уже пребывал на уровне 27,770/27,795 UAH/USD, не покидая эту отметку до самого финиша сессии.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7743 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,04% с 28,0672 UAH/USD до 27,7743 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 15 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.07 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 15 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, к настоящему времени на украинском валютном рынке сформировалась изрядная долларовая ликвидность, которую накануне подпитала двойная порция притока экспортной выручки из-за рубежа. В четверг объемы поступлений СКВ из зарубежья понизились, но все-таки оставались значительными.



Во-вторых, на межбанке наблюдается нехватка покупателей доллара. С одной стороны сезон репатриации дивидендов нерезидентами начнется нескоро, с другой, из-за выросших расходов населения на тарифы, покупки импортного ширпотреба заметно упали, снижая потребность импортеров в валюте.



В-третьих, разочаровавшись в низких профитах спекуляций на валютном рынке, бизнес и коммбанки предпочли карьеру рантье, вложившись в казенные ОВГЗ и депосертификаты НБУ, клюнув на очень приличные проценты и безопасность этих бумаг.



В-четвертых, коррекция курса безналичного доллара поддерживается аналогичными настроениями на наличном рынке.



В-пятых, рост количества СКВ на межбанке сопровождался сжатием гривневой ликвидности, на который указывало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 561,1 млн. грн. к отметке 53 450,9 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 15 ноября немного снизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке понизился приток экспортной выручки, 50% которой надо было обязательно продать.



Во-вторых, на межбанке наблюдался дефицит покупателей доллара. А объем «анонимных» покупок регулятором оказался мизерным.



Дата: 15 ноября 2018 г. 16.51



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,92/27,98 UAH/USD (с утра – 27,92/27,98 UAH/USD, к полудню - 27,92/27,98 UAH/USD)

€ – 31,57/31,77 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,77 UAH/EUR, к полудню - 31,57/31,77 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,418 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии обеспечило ценовую стабильность в паре доллар-гривня.



Естественная сбалансированность около 11.00 была нарушена активными «приносом», просадившим цены «американца» до 27,88-90/27,94-95 UAH/USD, однако вскоре курс восстановился и вернувшийся на рынке баланс спрос/предложение не требовал ценовой поддержки.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,92/27,98 UAH/USD, евро – 31,57/31,77 UAH/EUR, рубль 0,410/0,417 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра не стали ревизовать курсы пары доллар-гривня, поскольку здесь шла сбалансированная торговля.



Эта сбалансированность в комплекте с удачным выбором цен открытия, обеспечили прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков Днепра четверку, улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.





Дата: 15 ноября 2018 г. 16.30

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,90/27,93 UAH/USD (с утра 27,87/27,92 UAH/USD, к полудню 27,87/27,92 UAH/USD)

€ 31,55/31,70 UAH/EUR (с утра 31,50/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,50/31,70 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 15 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком. В городе нехватка гривни.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка «не трогали» цены открытия – в этом не было нужды из-за равновесной торговли в паре доллар-гривня.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной, но вялой торговле: 27,87/27,92 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов. Дефицит гривневого инструмента.



После обеда на киевском наличном рынке появилась толика «свежей» гривневой ликвидности, немного приподняв активность покупателей. Это вызвало незначительное предфинишное подорожание в пара доллар-гривня и евро-гривня.



По итогам дня на рынке столицы сохранился баланс спрос/предложение, способствуя незначительному прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от «неформалов» столичного опта «тройку с плюсом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.





Дата: 15 ноября 2018 г. 16.21



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,92/27,97 UAH/USD (с утра - 27,90/27,98 UAH/USD, к полудню – 27,90/27,97 UAH/USD)

€ – 31,60/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,77 UAH/EUR, к полудню – 31,60/31,77 UAH/EUR)

RUB – 0,413/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,417 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,417 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового клиентского «приноса».



В период до полудня на рынке города наблюдалось постепенное затухание торговой активности на фоне сохранения цен открытия.



По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне смены настроения: утреннее доминирование оптового клиентского «приноса» сменилось «традиционной полуденной паузой».

На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,97 UAH/USD, евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль 0,414/0,417 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья возобновилась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, однако случившийся «перерыв» в работе около полудня повредил итоговую ликвидность. Обороты, заслужив по итогам дня «тройку», повторили неважные показатели предыдущей сессии.



Дата: 15 ноября 2018 г. на 16.13



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,95/28,00 UAH/USD (с утра - 27,96/28,02 UAH/USD, к полудню - 27,93/27,98 UAH/USD)

€ – 31,65/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,68/31,78 UAH/EUR, к полудню - 31,67/31,77 UAH/EUR)

RUB 0,414/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,417 UAH/RUB)



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