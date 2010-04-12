Додано: Суб 17 лис, 2018 15:39

zРадио написав: Qwerty написав: І повністю згоден з ДС, що ви клон одного...(далі у ДС). І повністю згоден з ДС, що ви клон одного...(далі у ДС).



Вас даже здесь подводит невнимательность - мы с ДС поржали с местной "ванги" скорой кончины доллара, создавшей клон своей учетки.



Что касается "опусов против ЮВТ" - один из пользователей написал развернутый пост о якобы блистательных результатах ее премьерства. Я дал такой же развернутый пост со своими контр-аргументами. Нельзя было? В этом вся суть поклонников Тимошенко... Вас даже здесь подводит невнимательность - мы с ДС поржали с местной "ванги" скорой кончины доллара, создавшей клон своей учетки.Что касается "опусов против ЮВТ" - один из пользователей написал развернутый пост о якобы блистательных результатах ее премьерства. Я дал такой же развернутый пост со своими контр-аргументами. Нельзя было?В этом вся суть поклонников Тимошенко...

Я не прихильник Тимошенко, так як і не прихильник всіх інших політиків, тому що багатьох з них знаю особисто, але я й не прихильник тих, хто з різних причин пише нісенітниці, тим більше якщо його до цього з його ж слів ніхто не зобов’язував. І замість каменів на мою адресу, відповідь на просте питання, хто був ініціатором розторгнення договорів з ціною газу по 50 доларів?! Ну і сліпим не потрібно бути, всі чудово розуміють, що якщо не буде чогось екстраординарного, то саме її буде обрано, так само якщо б були чесні минулі вибори без всяких Манафортів! Більшість селян проголосують за неї.Ну, і ще раз акцентую увагу, що особисто мені і моїм близьким жоден кандидат нічого хорошого не зробить, так само як ніякий кандидат не змінить 85 відсотків населення країни, якому не потрібні ніякі рішучі реформи... Того, хто реально захоче їх зробити, реально посадять на палю...