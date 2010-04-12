Додано: Нед 18 лис, 2018 00:41

budivelnik написав: коли монетизація субсидій буде проводитись шляхом оплати заходів по енергозбереженню кожного окремого субсиданта. коли монетизація субсидій буде проводитись шляхом оплати заходів по енергозбереженню кожного окремого субсиданта.

Нереально будет организовать процесс так, чтобы само администрирование не обошлось в добрую четверть фонда субсидий. Представьте объем человеческой работы... Это еще сложнее сегодняшнего неэффективного процесса.Мне кажется, что субсидии нужно монетизировать "по-простому" - распределить их общую сумму в ПФ, фонды соц. защиты инвалидов, безработных, многодетных семей и ФОТы бюджетных организаций.В итоге соц. выплаты будут заметно увеличены (в этом году объем субсидий составит порядка 70 млрд грн), что и будет государственной помощью малоимущим.И те уже, платя полные суммы коммунальных платежей, в полной мере осознают важность экономии и сами будут предпринимать соответствующие меры.Нецелевое использование этих "добавок" к соц. выплатам, конечно, возможно (в смысле, если будут получать, но не будут платить). Значит необходимо предусмотреть механизм их отмены, но, как показала практика, получатели соц. помощи - самые дисциплинированные плательщики по коммунальным счетам