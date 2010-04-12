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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6806680768086809

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 934
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
596
Всього голосів : 934
Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:08

  Tolevas написав:
  Zebra написав:А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.


Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет.

почему 10?выставлчешь программатором 15 и таймером ко дню приезда какую хочешь.
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 19:08

edvardd
15 ноября прошло, кризиса нет. Может напишите чего-нить по этому поводу ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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  #<1 ... 6806680768086809
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