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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 лис, 2018 19:08
Tolevas написав: Zebra написав:
А если он уезжает из квартиры на выходные, и ему не нужно греть пустую площадь?
С автономным - все просто - перекрыл и забыл.
Из копеечной экономии возвращаться в квартиру, в которой 10 градусов и ждать, пока она прогреется? Тем более, что когда начнешь согревать, вся экономия и уйдет.
почему 10?выставлчешь программатором 15 и таймером ко дню приезда какую хочешь.
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dimson
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Додано: Нед 18 лис, 2018 19:08
edvardd
15 ноября прошло, кризиса нет. Может напишите чего-нить по этому поводу ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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