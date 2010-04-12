Додано: Нед 18 лис, 2018 21:17

Starikan написав: Что может сделать субсидиант самостоятельно - ну хотя бы вентиль на каждую батарею поставить. Сейчас он и это не обязан, и не мотивирован делать. У меня новые вентили и батареи стоят везде (как ни смешно, но в хруще 60-го года были предусмотрены байпасы) и что? Да, мне не нужно зимой открывать окна, когда жарко, но плачУ же я все равно по площади. А счетчики на 6 батарей не поставишь. А в подавляющем большинстве многоквартирных домов вертикальная разводка, а в новых домах, где горизонтальная и входной счетчик тепла - живут в основном хорошо обеспеченные люди, коих немного. У меня новые вентили и батареи стоят везде (как ни смешно, но в хруще 60-го года были предусмотрены байпасы) и что? Да, мне не нужно зимой открывать окна, когда жарко, но плачУ же я все равно по площади. А счетчики на 6 батарей не поставишь. А в подавляющем большинстве многоквартирных домов вертикальная разводка, а в новых домах, где горизонтальная и входной счетчик тепла - живут в основном хорошо обеспеченные люди, коих немного.

а нельзя отрезаться и установить инд.отопление?

счетчик нет, а вот розподильник тепла можно """""[/quote]подтверждаю и дополняю1) в многоквартирном доме даже если вы со всеми соседями по стояках ( гурбо говоря со всем подъездом крылом)договоритесь об отключении от центрального отопления то нужно такую кучу бюрократических препятствий преодолеть и столько денег на проекты занести что это очень сдерживает при наличии желания, один король заправок часть дома где жил "отрезал" от центрального отопления а Я в другой части дома смотрю на это со страхом ...брать отпуск на месяц ? что бы это улаживать и собирать со всего подъезда деньги ? ?2) в многоквартирном доме с центральным отоплением при всем желании никакое энергосбережение не приносит экономической выгоды владельцу квартиры то есть мне, я вот вчера закончил утепление выложил $1000 думаете я буду меньше платить ? нет мне будет теплей и комфортнейхотяпотом я разделил эту 1000 на цену электричества и понял что при догреве электричеством до комфортной приятной для меня температуры 22-24 мне бы хватило этой 1000 на 3 года ( три сезона отопления) вот теперь сижу и думаю а стоило ли оно того ? и это без учета ночного тарифа. Только в перспективе перехода на инд отопление ...