freeze написав:Жители Смелы перекрыли дорогу Киев-Умань, жители Закарпатья перекрыли дорогу Киев-Чоп, жители Херсона захватили сессионный зал горсовета, чтение сегодняшних новостей становится нерадостным, интересно этот созревающий период нестабильности насколько отразится на валютном рынке, или валютный рынок у нас вещь в себе по Канту, и он живет своей макроэкономической жизнью, не обращая внимание на мелочи бытия?
Наличный рынок поглядывает наверх, однако часть реально продающих негосовских банков 27.95 и ниже процесс тормозит. Знающие госы еще по 28.10 избавились от непотрибного, и теперь даже Приват еле-еле до 28.05 опустился. Причем его курс на покупку - в лидерах! Негосы тоже не в минусах - на 10 и более коп. дороже от межбанка свои грн. траблы закрывают...
Вопрос - кто сдастся первым?
Ставлю на сдачу негосов.
Востаннє редагувалось дарий в Пон 19 лис, 2018 19:18, всього редагувалось 2 разів.
somilitark написав:Только учтите одно,беря графики прошлого года и натягивая его на даты этого, ситуация поменялась. В прошлом году ЕКС ломился от гривен,которые надо освоить было до нового года,а теперь Минфин берёт пару ярдиков зелени под 10% дабы влить их в пустой бюджет,разницу улавливаете? А ещё была капитальная инфляция за год,а доходы если и выросли,то не так бодро,как рапортуют Либо и ко. Плюс на подходе несколько ярдов от МВФ,Европы,которые будут влиты в бюджет! Ну и вишенка на торт,это битва за престол,так что ракету спрячьте подальше в штанах,дабы не было стыдно за зря сотрясённый воздух п.с. если курс и будет 28.50 в декабре-январе,то это будет просто победа обвалистов всех мастей и вероисповеданий)))
Думаю,що до кінця опалювального сезону траншу від МВФ не буде.Вимога МВФ - підвищити ще ціни на газ,чого Гройсман до 1 квітня робити не буде.Втім,тут до 1 квітня залишилось трохи більше 4 місяців.Якщо не буде форсмажору,то гривня втримається в рамках бюджетного курса 2019 року.Головний форсмажор на найближчі 4 місяці - вибори президента,які будуть найбруднішими в історії України.
zzzzzz написав:НБУ дал статистику с 12 по 16 ноября нацбанк купил всего 81 млн.дол. Продажи не было.
Это почти в 2 раза меньшь по сравнению с предыдущей неделей где было куплено 157,4 млн.долларов. А до этого было куплено 85 млн
есть еще не использованные источники для наполнения ЗВР
Министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости ввести обязательные декларации для украинцев, трудоустроенных за границей. Он отметил, что заробитчане пересылают домой ежегодно порядка $6,5 млрд. https://www.radiosvoboda.org/a/29602708.html
это плохая идея за 5 месяцев до выборов
якщо податковий нерезидент, то для чого декларувати? там що, бояришник ковтають...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
дарий написав:Наличный рынок поглядывает наверх, однако часть реально продающих негосовских банков 27.95 и ниже процесс тормозит. Знающие госы еще по 28.10 избавились от непотрибного, и теперь даже Приват еле-еле до 28.05 опустился. Причем его курс на покупку - в лидерах! Негосы тоже не в минусах - на 10 и более коп. дороже от межбанка свои грн. траблы закрывают...
Вопрос - кто сдастся первым?
Ставлю на сдачу негосов.
Сегодня в ПУМБ доллары на продажу были и в конце рабочего дня...