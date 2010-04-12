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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7102710371047105

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:10

  Den написав:
  Сибарит написав:
  Senkiv написав:Які думки по фунту???
Всі чекали завтрашнього голосування, Тереза відмінила.
Фунт впав.

Сейчас все нужные люди, знавшие об отмене голосования, войдут в фунт.
Когда пройдет эмоциональная реакция, фунт отскочит. Потом будет назначена новая дата голосования, фунт на этой новости укрепится, нужные люди выйдут. Так можно повторить несколько раз. Когда тема всем надоест, и курс перестанет на нее реагировать, придумают новый повод для загона.
Фунт просто обречен на вечные колебания. Это такая валюта.
Таки да но верхи всё ниже а дно всё глубже :)

Розквіту Британської імперії не дочекаємось?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Den написав:
  Сибарит написав:Які думки по фунту???
Всі чекали завтрашнього голосування, Тереза відмінила.
Фунт впав.

Сейчас все нужные люди, знавшие об отмене голосования, войдут в фунт.
Когда пройдет эмоциональная реакция, фунт отскочит. Потом будет назначена новая дата голосования, фунт на этой новости укрепится, нужные люди выйдут. Так можно повторить несколько раз. Когда тема всем надоест, и курс перестанет на нее реагировать, придумают новый повод для загона.
Фунт просто обречен на вечные колебания. Это такая валюта.
Таки да но верхи всё ниже а дно всё глубже :)

Розквіту Британської імперії не дочекаємось?[/quote]Думаю прошли те времена , хоть бы ещё кусочки не откололись :)
Den
 
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  #<1 ... 7102710371047105
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