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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7115711671177118

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 954
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 954
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:50

  prodigy написав:
  Tolevas написав:Фунт опять на американской сессии в пике ушел. Бедный фунт. 1,25.
И бедные купившие его в расчете на рост.


в перспективе пол-года точно...но главное терпение


В крайнем случае придется лететь в Лондон и каждый день кататься смотреть на Солберийский шпиль. Пока фунты не закончатся.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:52

  Vadim V написав:
  Перес де Куэльяр написав: Антон Геращенко повторив це учора на «Свободі Слова» .

Сникерс , не нагнетай ! :mrgreen:

Пізнайко колись писав до Переса - Мій чорний друг. :mrgreen:
Перес молодець - афроукраїнець.Ліпше,аніж москаль. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:56

  Tolevas написав:
  serg1974 написав:Tolevas
На момент приём на пару коп выше, чем сегодня днём.


на 3 копейки выше на опте. И прием и продажа. Но 28 на прием нет.
И по сравнению со вчера продажа днем была на 6 копеек ниже, сейчас на 3.

Вчора Вас Пізнайко просив порадити - коли в грудні купити долари.Чого не порадили?
П.С.Сьогодні заходив до Гагаріна вранці,думав буде космонавт на роботі.Його не було,був компаньйон.Каже - Гагарін відпочивають і будуть після обіду.
Гагарін - де були?
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:02

  tea написав:
  Vadim V написав:
  Перес де Куэльяр написав: Антон Геращенко повторив це учора на «Свободі Слова» .

Сникерс , не нагнетай ! :mrgreen:

Пізнайко колись писав до Переса - Мій чорний друг. :mrgreen:
Перес молодець - афроукраїнець.Ліпше,аніж москаль. :mrgreen:

Насправді це дитинчатко 2017 року вилуплення. :mrgreen:
Vadim V
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