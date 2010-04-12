Фенита ля комедия.
п.с. Па чём завтра доллар?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:04
Re: Валютный рынок в контексте
Фенита ля комедия.
п.с. Па чём завтра доллар?
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:12
Та метушливий він якийсь... Бачили б ви з якою котомкою якогось незрозумілого помаранчевого кольору замість рюкзака даний персонаж бігав по трибунах стадіону... Я насміявся досхочу!
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:14
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:16
Кажуть, гроза збирається: "В МВФ предупреждают о грядущем мировом финансовом кризисе".
"По мнению МВФ, кризис ударит прежде всего по тем странам, которые занимаются продажей сырья, и Украина с экспортом зерна и металла в их числе".
Оптимальною стратегією для форумного загалу, як вчив нас колега Перес, буде системна купівля долара за фактом надходження "зайвої" гривні, звісно, без врахування тимчасових пікових стрибків курсу. Гривню залишаємо тільки на хліб. Тож від завтра і до початку кризи усі, хто не має машини часу, - до банків і обмінників.
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:27
Харьков еще сполз - 27,94 / 28,02.
А днем можно было сдать по 28,04.
Пока такой скоротечный мини-загон получился.
Помню, что когда-то давно, когда деревья были большими, при падении курса Евро на форексе в 4 часа дня на 100 пунктов можно было смело идти в банк и сливать Евро, завтра его можно было купить уже дешевле. А потом началось следующее - на 100 пунктов вниз, а через пару часов - на 150 пунктов вверх. И все. Уже при падении на 100 пунктов никто никуда не бежит. Бо накладно.
Похоже, что и с гривней-долларом горки становятся все стремительнее. Что при предыдущем славном походе за 29, что сейчас, уложились в сутки.
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:33
Додано: Чет 13 гру, 2018 17:49
Яша на брифинге:
*очередной транш поступит до 25 декабря
*размеры транша будут в диапазоне от 1,4 до 1,9 млрд долларов
"Но окончательная информация будет после решения совета директоров (МВФ)" Я.Смолий.
Додано: Чет 13 гру, 2018 18:03
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