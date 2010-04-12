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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7133713471357136

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 955
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
133
5. более 75%
64%
608
Всього голосів : 955
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:04

Re: Валютный рынок в контексте

Фенита ля комедия.
п.с. Па чём завтра доллар? :roll:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:12

  ребе Нок написав:
  tea написав:
  ребе Нок написав:дядя Caша почему ты вчера напрямую не отвечал фейслесу насчет воды?

До ДС все-таки краще звертатись на "Ви".

а ты с какой целью щас провоцируешь. мы без тебя разберемся.

Та метушливий він якийсь... Бачили б ви з якою котомкою якогось незрозумілого помаранчевого кольору замість рюкзака даний персонаж бігав по трибунах стадіону... Я насміявся досхочу!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:14

  Qwerty написав:Та метушливий він якийсь... Бачили б ви з якою котомкою якогось незрозумілого помаранчевого кольору замість рюкзака даний персонаж бігав по трибунах стадіону... Я насміявся досхочу!


Репортаж без фото - не репортаж.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:16

Кажуть, гроза збирається: "В МВФ предупреждают о грядущем мировом финансовом кризисе". https://socportal.info/2018/12/13/v_mvf ... izise.html
"По мнению МВФ, кризис ударит прежде всего по тем странам, которые занимаются продажей сырья, и Украина с экспортом зерна и металла в их числе".
Оптимальною стратегією для форумного загалу, як вчив нас колега Перес, буде системна купівля долара за фактом надходження "зайвої" гривні, звісно, без врахування тимчасових пікових стрибків курсу. Гривню залишаємо тільки на хліб. Тож від завтра і до початку кризи усі, хто не має машини часу, - до банків і обмінників.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:27

Харьков еще сполз - 27,94 / 28,02.
А днем можно было сдать по 28,04.
Пока такой скоротечный мини-загон получился.
Помню, что когда-то давно, когда деревья были большими, при падении курса Евро на форексе в 4 часа дня на 100 пунктов можно было смело идти в банк и сливать Евро, завтра его можно было купить уже дешевле. А потом началось следующее - на 100 пунктов вниз, а через пару часов - на 150 пунктов вверх. И все. Уже при падении на 100 пунктов никто никуда не бежит. Бо накладно.
Похоже, что и с гривней-долларом горки становятся все стремительнее. Что при предыдущем славном походе за 29, что сейчас, уложились в сутки.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:33

  ihorkyiv написав:Гривню залишаємо тільки на хліб. Тож від завтра і до початку кризи усі, хто не має машини часу, - до банків і обмінників.


Налицо все разведпризнаки того, что в следующий кризис лучше всего входить в золоте и в серебре. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:49

Яша на брифинге:
*очередной транш поступит до 25 декабря
*размеры транша будут в диапазоне от 1,4 до 1,9 млрд долларов
"Но окончательная информация будет после решения совета директоров (МВФ)" Я.Смолий.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:03

  Tolevas написав:Если ты это всерьез, то это печально. Для тебя.
Так как человеку, настолько не въезжающему в стёб, можно только посочувствовать.

Тоесть ты всех, у своїй макітрі ,попустил и сделал ветку цирком?
Vadim V
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