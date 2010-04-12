antikkristall написав:Сегодня неожидано зашла сумма в гривне, около 18:00 брал на https://obmen.kharkov.ua/(Сумской рынок)по 28.06, покупка была 28.01, они реально меняют курс несколько раз в день
Вот эти две имеют одного и того же хозяина. По крайней мере, курс всегда абсолютно одинаков и дизайн сайтов отличается фактически только цветом - ул. Кооперативная 6/8 (за магазином "Сладкий Мир") - http://obmenka.kharkov.ua ул. Культуры 8 (Сумской рынок) парковка - http://obmen.kharkov.ua/
Всегда нада уметь Договариваться! На рынке "хозяевов" - нет. Есть просто рынок и такие же Люди...
antey1969 написав:На чем евро так упал за последний час, кто в курсе?
Сначала был хайп. Евро был модным фантиком, в ЕС вступали новые страны. Его курс по отношению к доллару рос, эксперты вещали о приближающемся 2 к 1 Затем эйфория с первыми долговыми и политическими проблемами начала спадать. Влошенцы в еврофантик постепенно расстаются с ним. Все эти Брекситы и прочие центробежные движения не создают ничего привлекательного для новых влошенцев.
Будущего у валюты валютного союза нет. Рано или поздно что то призойдет и все фантики потеряют в цене. Они не обеспечены ничем, кроме евро-хайпа.
В отличии от биткойна
Биткоин я агитирую покупать с весны-лета 2019 года. До сегодня я не призывал никого покупать биткоин. В биткоин заложен 4-х летний цикл уполовинивания вознаграждения за добытый блок (в реальности технически чуть меньше, каждые 3.5 года), это значит что происходит резкий перекос в балансе спрос/предложение и это отрадалось на рынке в 2013/2017 годах. И отразится в 2020.