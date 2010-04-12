Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:12

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в четверг относительно доллара на 5,89 коп., на торгах пятницы укрепился на 2,99 коп., оказавшись на уровне 27,8371 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 14-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,07 коп., составил 27,8268 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 14 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,78 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ выросла до 27,77/27,81 UAH/USD на покупках «серьезных» покупателей, которых привлекли текущие упавшие с предыдущей сессии, цены «американца». В отсутствие спекулянтов, «качнувших» накануне вниз курс безналичного доллара, «реальный» спрос на СКВ до 11.25 удерживал цену доллара на отметке 27,80/27,82 UAH/USD, причем, на этот спрос было эквивалентное предложение валюты, обеспечивая сбалансированную торговлю.



С 11.20 началась вторая волна роста долларовых цен, связанная с традиционным в пятницу желанием части игроков обезопасить свои активы на выходные дни вхождением в «старый надежный» доллар. Этот «пятничный синдром» в контексте наблюдавшихся в последние две сессии попытки раскачать валютный межбанк, вполне оправдан, вернув безналичную пару доллар-гривня к росту. По состоянию на 11.50 СКВ выросла до 27,85/27,87 UAH/USD, пребывая на этой отметке до 13.20.

К этому часу на рынке ряды продавцов поредели, став причиной повышения цены «американца» до 27,87/27,90 UAH/USD.



Медленный восходящий тренд доллара сохранился на опустевшем МЕЖБАНКЕ , подняв курс СКВ около 15.25 Киева до 27,875/27,905 UAH/USD.



В районе отметки 27,88/27,91 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 14 декабря, констатировав прохождение курсами безналичного доллара своего же пути на торгах четверга в обратном направлении, снизу вверх.



Более скромные масштабы «восхождения» поясняются снижением гривневой ликвидности, на которое указало падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 68 260,5 млн. грн. к отметке 65 888,1 млн. грн., а также рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,50/18,25% к отметке 17,00/18,50% годовых.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8371 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,82% с 28,0672 UAH/USD до 27,8371 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 14 декабря гривня overnight котировалась банками по 17,00/18,50% годовых (с 12.10 Киева - 17,00/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 14 декабря, сменив «бычий» тренд на «медвежий, немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, накануне в попытках «качнуть» рынок, недобросовестные игроки ошиблись с объемом предложения СКВ, «накачав» рынок долларовой ликвидностью, которую по более низким ценам на следующий день выкупили импортеры.



Во-вторых, коррекции курса безналичного «американца» способствовала ограниченность гривневого ресурса, не позволяя повторить в полном объеме и в обратном порядке события четверга.



В-третьих, наличный рынок достаточно сдержанно отреагировал на стартовавшее с 10.02 Киева подорожание СКВ на межбанке, не поддержав, по сути, этот рост.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 14 декабря немного понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, к пятнице снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, а вместе с ним и объемы обязательной ее продажи на межбанке.



Во-вторых, к 14 декабря сузилась гривневая ликвидность, ограничив возможности спекулятивных покупок доллара.



В-третьих, в течение пятницы курс доллара рос, пребывая в «бычьем» тренде, что, как известно, не лучшим образом сказывается на общей ликвидности.



Наличный рынок, выражаясь «фольклорным» языком, начал пятницу «за упокой», а завершил «во здравие». Речь идет о курсе доллара, который на наличном рынке вверх погнали «взволнованные» «зеленым» ралли на валютном межбанке, а также кануны выходных дней. В одних системных центрах к вечеру «привес» долларовых цен был впечатляющим (Харьков), другие обошлись без «бычьего надрыва» (Киев).



Однако, привлекло внимание очень точное возвращение долларовых цен на уровни открытия четверга, когда стартовая цена безналичного «американца» продемонстрировала изрядный подскок, встревожив субъектов наличного «неформального» рынка и упав в течение 13 декабря до 27,74/27,78 UAH/USD.

В пятницу безналичный «американец» совершил обратный путь, по сути вернувшись с низов открытия на максимальные отметки своего старта в четверг.

Натурально, следуя стараниями своих клиентов в кильватере «зеленого» безнала, наличный доллар 14-го проделал такой же путь. Вызвав у автора опасения déjà vu стопроцентным совпадением финишных котировок доллара в Днепре в эту пятницу со стартовыми уровнями четверга. На рынках остальных городов столь точного совпадения не произошло, хотя эти цены оказались очень близкими.



Полагаю, это очевидный признак искусственного происхождения «зеленого» ралли 14 декабря а также затянувшейся на весь четверг коррекции безналичного «американца».



Межбанковский валютный рынок посадили на качели и, словно недоросля, раскачивают, заставляя наличный рынок послушно следовать за этими «маршрутами» движения.



Справедливости ради стоит уточнить, что формальным поводом для коррекции безналичного «американца» был изрядный рост притока внешнеторговой выручки наших агротрейдеров, а детонатором пятничного «зеленого» ралли стали ранние покупки серьезно настроенных игроков. Последнее, к слову, подтверждается упавшим средневзвешенным курсом доллара, несмотря на очевидный «бычий» тренд безналичной пары доллар-гривня в течение пятницы. Просто системные игроки, заинтересовавшись упавшим накануне курсом СКВ, весьма оперативно, до 11.20 Киева совершили свои объемные сделки по демпинговым ценам, ликвидность которых, в конечном счете, предопределила трехкопеечную потерю средневзвешенного курса «американца». С другой стороны, последовавшее засим «зеленое» ралли безналичного доллара сопровождалось ничтожными по сравнению с утренними покупками/продажами оборотами. Вводя в заблуждение перепуганных клиентов наличного рынка, заторопившихся за растущим в цене долларом в обменные пункты, вызывая закономерный рост уже наличного «американца».

Несмотря на астрономическое количество повторов этого «загона карибу», эта «фауна» наличного рынка напрочь отказывается умнеть или эволюционировать.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 7,0-11,0 коп., офера прибавили 6,0-15,0 коп. (лидировал в росте рынок Харькова).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» выросли на 4,0-8,0 коп., офера стали выше на 4,0-9,0 коп.



«Зеркальное» повторение сюжета четверга «зеленым» безналом в эту пятницу и аналогичный в целом сюжет на наличном рынке не дают оснований надеяться, что межбанк сумеет вырваться без посторонней помощи из этого замкнутого круга. Хотя, справедливости ради стоит отметить постепенное снижение размаха курсовой динамики средневзвешенного курса безналичного «американца», дающее робкую надежду на завершение этого «качельного» проекта в обозримом будущем.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 14 декабря в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 14 декабря в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 31,70/31,88 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,420 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж на фоне заметно понизившихся на старте цен по сравнению с открытием предыдущей сессии из-за курсового провала безналичного доллара валютном межбанке накануне к закрытию сессии.



До полудня «неформалы» наличного рынка Днепра из-за формирования восходящего тренда в «зеленом» секторе валютного межбанка были вынуждены аккуратно приподнимать свои действующие цены, стараясь при этом не нарушить баланс спроса и предложения.



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, немного при этом «размывшись»: 27,93-95/28,02 UAH/USD, евро – 31,60-65/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Дилеры успели приподнять цены, реагируя на вторую волну роста СКВ на межбанке, сохранив равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.



После обеда на местном рынке сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня. Его формировали клиенты рынка, наблюдавшие за подорожанием безналичного «американца» на межбанке, не особенно интересуясь сопровождавшей этот рост ликвидностью сделок.



Дилеры Днепра при этом достаточно успешно поддерживали текущую сбалансированность рынка.



Последняя сохранилась до самого финиша пятничных торгов, обеспечив итоговую приличную ликвидность – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного рынка Днепра «четверку с плюсом», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение 14 декабря биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре прибавили по 10,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали выше на 8,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 28,03/28,10 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 14-го с довольно низких уровней цен в условиях относительного равновесия покупок и продаж.



В дополуденной части сессии оптовики Днепра были вынуждены осторожно поднимать действующие цены из-за «бычьей» динамики на торгах «зеленого» безнала, настроения с которого транслировались на наличный рынок клиентами, активизировавшими спрос.

К полудню клиентский спрос, а также мероприятия по поддержанию равновесия покупок и продаж оптового «американца» привели оптовый сегмент местного рынка к курсам: 27,93-95/28,02 UAH/USD, евро – 31,60-65/31,83 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB. Оптовики успели повысить цены, реагируя на вторую, спекулятивную, волну роста СКВ на межбанке, сохранив равновесие покупок и продаж. Обороты невысокие.



После обеда в оптовом сегменте на местном рынке сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня. Его формировали клиенты, наблюдавшие за подорожанием безналичного «американца» на межбанке, не особенно интересуясь сопровождавшей этот рост ликвидностью сделок.



Дилеры Днепра при этом достаточно успешно поддерживали текущую сбалансированность рынка.



Последняя сохранилась до самого финиша пятничных торгов, обеспечив итоговую приличную ликвидность – обороты, заслужив от дилеров опта наличного рынка Днепра «твердую четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 14 декабря биды и офера наличного «неформального» оптового доллара в Днепре прибавили по 10,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре стали выше на 8,0 коп., офера поднялись на 7,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 14 декабря уровнями 31,70/31,88 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы десятикопеечное повышение бидов на фоне трехкопеечного роста оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 5,0 коп., офера стали ниже на 7,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 14-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, формируемого внутридневным ралли «американца» на межбанке. И судя по итоговой ликвидности, большее внимание, уделяемое доллару дилерами, «окупилось» приличными оборотами.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 134го почти не интересовал клиентов.

Причина очевидна: эти все более лихорадочные движения единой евровалюты приводят к дальнейшим потерям евро своих адептов.



Поэтому высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1359 к $1,1296 потеряв в течение этого промежутка времени 37 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, повысив обе позиции наличного евро в течение пятницы, в большей степени отреагировали на заметный рост цен наличного «американца».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 14 декабря на азиатской сессии форекса с уровня $1,1360, пара евро-доллар до начала европейской сессии форекса очень медленно снижалась, оказавшись по состоянию на 10.30 Киева на отметке $1,1345. Вскоре вышла неважная статистика по еврозоне, реагируя на которую пара евродоллар обвалилась, оказавшись к 11.00 Киева на уровне $1,1290, не покидая эту цифру до 15.30 Киева. В этот час пара провалилась еще ниже, оказавшись на уровне $1,1270.

«Реабилитационное» ралли стартовавшее около 16.00 Киева, в два приема вознесло пару по состоянию на 18.00 в район отметки $1,1296, а новая волна роста после 18.45 подняла евро к $1,1305. Однако, на этой вершине пара евро-доллар не задержалась, уже около 20.00 Киева оказавшись на цифре $1,1296, ближайшие «окрестности» которой не покидала до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара на европейской сессии рынка Forex растет благодаря проблемам в экономике Китая, евро достигает двухнедельного минимума из-за резкого ухудшения деловых настроений во Франции после протестов «желтых жилетов».



Индекс доллара показывает третью неделю роста, поскольку китайские экономические данные не оправдали прогнозы, усилив опасения замедления второй по величине экономики в мире.



Евро к 12.00 Киева упал ниже уровня $1,13, к $1,1295, так как экономика еврозоны закрывает 2018 год на мрачной ноте.



Показатель деловой активности неожиданно упал до самого низкого уровня за последние четыре года. Активы-убежища вновь пользуются спросом. Казначейские бумаги растут, а акции отступают, при этом фьючерсы на американские акции снижаются на самую весомую за неделю величину.



Индекс доллара USDX прибавляет 0,52% до 97,56 пунктов по состоянию на 12.00 Киева, достигая месячного максимума; индекс вырос на 0,9% за неделю, показав максимальный недельный прирост за четыре месяца.



К 14.00 Киева евро упал на 0,7% до минимума $1,1287, уровня, невиданного с 28 ноября.



Валюта оказалась под давлением после того, как французские и немецкие индексы PMI разошлись с ожиданиями экономистов и достигли новых минимумов, а композитный PMI в еврозоне упал до 51,3 в декабре с 52,7 в ноябре.



«Австралиец» падает на целый процент, а «киви» снижается на 1,2% в связи с тем, что рост промышленного производства и розничных продаж в Китае в ноябре оказался ниже оценок.



Валюта Новой Зеландии была уже под давлением, прежде чем вышли китайские данные, так как центральный банк заявил, что консультируется по поводу предложения о повышении размера капитала банков.



По словам трейдера из Азии, австралийский доллар также упал до выхода данных в Китае, поскольку на рынке распространились слухи, что данные будут плохими.



Рост промышленного производства в Китае замедлился до 5,4%, что ниже всех оценок, в то время как рост розничных продаж замедлился до 8,1% с 8,6%. Рост инвестиций в основной капитал ускорился, увеличившись на 5,9% за первые 11 месяцев года.



Пара доллар-иена на 14.00 Киева падала на 0,21% до ¥113,60, дневного минимума; 10-летняя доходность казначейских бумаг США падала на 4 б.п. до 2,87%; пара евро-франк снизилась на 0,4% до 1,1252.



Курс фунта снижается, увеличивая потери до пятой недели к ряду, поскольку беспокойство вокруг Brexit продолжает довлеть над британской валютой. Европейские лидеры отвергли призыв премьер-министра Терезы Мэй помочь ей преодолеть скептически настроенным парламент. Пара фунт-доллар падала на 0,6% до минимума $1,2560, снизившись на 1,2% на этой неделе.



Спустя полтора часа евро продолжает дешеветь в пятницу после выхода статданных, указавших на ослабление темпов роста деловой активности в экономике еврозоны.

Пара по состоянию на 15.30 Киева пара евро-доллар торгуется на уровне $1,1287 по сравнению с $1,1361 на закрытие предыдущей сессии.



Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в декабре 2018 года снизился до 51,3 пункта по сравнению с ноябрьскими 52,7 пункта, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 52,8 пункта.



PMI сферы услуг в регионе уменьшился в текущем месяце до 51,4 пункта с 53,4 пункта в ноябре, показатель активности в обрабатывающей промышленности - также до 51,4 пункта с 51,8 пункта.



Падение деловой активности в еврозоне во многом вызвано протестами во Франции, из-за которых сводный PMI в стране опустился ниже отметки в 50 пунктов, указав на сокращение активности впервые с июня 2016 года.



В Германии этот индикатор упал до минимальных с декабря 2014 года 52,2 пункта.



Курс евро относительно иены опустился до ¥128,23 по сравнению со ¥129,09 на закрытие предыдущей сессии.



Пара доллар-иена стабильна на уровне ¥113,60.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет 0,52%.



Доллар дорожает относительно фунта стерлингов в пятницу. Британскому премьер-министру Терезе Мэй не удалось договориться с европейскими лидерами о смягчении позиции ЕС в отношении «страховочного решения» по статусу границы между Ирландией и Северной Ирландией. Именно этот вопрос является одним из основных препятствий для одобрения соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС британским парламентом.



Стоимость фунта опустилась до $1,2559 против $1,2643 накануне.



Курс доллара растет на фоне сильных данных в США и слабых данных в Китае, Европе.



Индекс доллара Bloomberg вырос до самого высокого уровня с мая 2017 года после того, как стало известно, что в ноябре розничные продажи в США выросли на 0.2% м/м против прогноза 0,1%, что еще больше укрепило ожидания повышения ставки ФРС на новой неделе.

Индекс доллара Bloomberg расширил свой пятничный рост до 0.55%.

Пара евро-доллар теряет 0,8% и падает к сессионному минимуму $1,1266 около 16.30 Киева. Пара имеет поддержку на $1,1267 (минимум 28 ноября).



Пара доллар-иена поднялась до сессионного максимума ¥113,66, поскольку доходность 10-летних облигаций США поднялась до ~ 2,89%. Ранее доллар «флиртовал» с максимумами года на фоне падения аппетита к риску из-за опасений, что глобальный рост замедляется после серии слабых данных из Китая и Европы.



Забастовка «желтых жилетов» во Франции обернулась очень резким падением индекса PMI в сфере услуг страны.



Немецкие индексы PMI также не дотянули до оценок.

Одновременно итальянские облигации оказались под давлением.



На фоне вышеперечисленного негатива «по-европейски» розничные продажи в США в ноябре 2018 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, увеличение за который был пересмотрено с 0,8% до 1,1%, показали данные министерства торговли страны. Средний прогноз экономистов Уолл-стрит предусматривал повышение розничных продаж в ноябре на 0,1%.



Розничные продажи без учета автомобилей выросли в ноябре на 0,2%, как и ожидали экономисты. При этом ноябрьские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая «контрольная группа» - показатель, используемый для расчета ВВП США) подскочили на максимальные за год 0,9% вместо ожидавшегося роста на 0,4%. В предыдущем месяце показатель увеличился на 0,7%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.



Возвращаясь к статистике Старого Света, нелишне отметить, что в III квартале 2018 года рост ВВП еврозоны составил всего лишь 0,2% в квартальном выражении, а в I и II кварталах он составил 0,4%. Также, согласно опубликованному 14-го около 15.00 Киева исследованию IHS Markit, рост ВВП в еврозоне в IV квартале будет в пределах 0,2-0,3% в квартальном выражении.

Иными словами, в последнее время наблюдается значительное снижение темпов роста европейской экономики.



Поэтому, думается, на фоне замедления темпов роста европейской экономики, прекращение программы стимулирования (QE) негативно повлияет на евро в ближайшее время. То есть последнее решение ЕЦБ точно не поддержит курс евро.



Впрочем, если рассматривать сделки по паре евро-доллар, необходимо понимать, что на новой неделе, 18 и 19 декабря, состоится очередное заседание FOMC Федрезерва США по монетарной политике. Полагаю, оно сыграет очень важную роль для курса американского доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В связи с этим представляется, судьба пары евро-доллар полностью определится после заседания FOMC ФРС.



Напомним, что рынок снова закладывает одно повышение ставки в 2019 году (с учетом повышения ставки в декабре). Вполне естественно, что на этом фоне доллар снова стал гораздо увереннее себя чувствовать.



Возвращаясь к предыдущему «Вечернему обзору», в котором мы указывали на «нелогичность» последние рост и падение пары евро-доллар, заметим, что именно такое развитие событий следовало ожидать (рост в район $1,1380, затем снижение под $1,13), просто потому что ждали, что пара евро-доллар перед заседанием будет склонна демонстрировать боковую динамику.



Следуя логике этой самой «нелогичности», пара евро-доллар в пятницу упала от $1,1360 под $1,1300.



В дальнейшем, думается, перед заседанием FOMC ФРС на новой неделе евро к $1,1350, в середину диапазона $1,12-1,15. Затем рынок, скорее всего, будет стоять на месте в ожидании итогов двухдневного заседания FOMC.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,70/31,88 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное десятикопеечное повышение бидов на фоне трехкопеечного роста оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы по обеим позициям.



Торги рублем 14 декабря в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 14 декабря, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по понизившемуся на 5,0 коп. изменившимся с закрытия четверга спросу и упавшему на 7,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 14 декабря по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Отказавшись от попыток «качнуть» украинский валютный межбанк, более серьезно настроенные игроки успели до 11.25 Киева успели приобрести действительно нужной им валюты, которую с незначительным «довеском» им предложили продавцы.



С указанного часа на рынке появилась вторая партия покупателей безналичного доллара, своим спросом сохранившие восходящий тренд безналичной пары доллар-гривня. Полагаю, ближе к полудню на рынок «зеленого» безнала пришли игроки, привыкшие проводить выходные дни с комфортом и в спокойствии, «обезопасив» свои активы вхождением в «старый надежный» доллар. Можно сказать, что именно эти участники рынка являются «родителями» пресловутого «пятничного синдрома».



Кроме них, в «зеленом» ралли, затянувшемся до самого финиша пятничной сессии, приняли участие махровые спекулянты, общими усилиями заставившие безналичный доллар пройти по маршруту четверга, но в обратном направлении.



Полагаю, задержка с появлением справочного курса доллара могла быть вызвана «щекотливостью» ситуации. Как и ожидалось, этот индикатор оказался ниже предыдущего, подтверждая очевидный факт, что состоявшееся накануне подорожание средневзвешенного курса доллара, отразившееся на официальном курсе НБУ на пятницу, является продуктом игры нечистых на руку и непатриотично настроенных валютных спекулянтов, деятельность которых 13-го не пресек регулятор.



Так или иначе, налицо замедление «бычьего» тренда безналичного «американца» с высоковероятными перспективами его вхождения в «боковик».



Вялая реакция наличного рынка на дополуденную пятничную попытку роста курса безналичного «американца» реальными, а не спекулятивно настроенными игроками, подтверждает этот прогноз.



US

