vovan_prm написав:Это диагноз? Или правильно-подобранный рейтинг-мейкер?
Сложно сказать. Но посмотрел по этой организации Рейтинг, сами в качестве похвалы себе приводят в пример их очень удачные соцопросы-экзит-поллы:
Социологическая группа «Рейтинг» успешно провела 4 экзит-полы: выборы в Верховную Раду-2012 (на заказ 5 канала) повторные выборы в Верховную Раду-2013 (на заказ 5 канала) внеочередные парламентские выборы-2014.
Звичайно, діагноз. Справа лише в тому, для якої виборки цей діагноз. Сумнівно, що хтось їздив по більшості районів області. Тим паче, є великий контраст в етнічному ракурсі серед згаданих районів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
freeze написав:Собор провалил кандидатуру Порошенко. Главой новой церкви стал правая рука Филарета Епифаний.
посмотрел биографию: за 4 месяца 4 ступени по карьерной лестнице
21 декабря 2007 года архиепископом Переяслав-Хмельницким Димитрием (Рудюком) в Михайловском Златоверхом монастыре пострижен в монашество с именем Епифаний в честь святителя Епифания Кипрского. 6 января 2008 года в Свято-Владимирском кафедральном соборе Киева предстоятелем УПЦ КП Филаретом (Денисенко) рукоположён во иеродиакона, а 20 января 2008 года в сан иеромонаха. 25 января 2008 года назначен секретарём предстоятеля УПЦ КП Филарета (Денисенко). 16 марта 2008 года в Свято-Владимирском соборе Филаретом (Денисенко) возведён в сан архимандрита. 20 марта 2008 года назначен наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря города Киева. 30 мая 2008 года назначен управляющим делами Киевской патриархии.